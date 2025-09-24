明日香野が「関東ボディビル選手権」・「全国高校生 男子ボディビル選手権」に和菓子を協賛
明日香野は「第44回 関東男子ボディビル選手権」ならびに「第20回 全国高校生 男子ボディビル選手権」（8/23-24・茅ヶ崎市民文化会館）に協賛し、選手、スタッフに和菓子をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330338&id=bodyimage1】
選手は緊張感に包まれたステージ上で、力強いポージングやウォーキングに全力を尽くしました。大会出場に向け、選手はトレーニング、体重や体脂肪を減らすための厳しい食事管理に取り組んできた成果が披露される瞬間です。
明日香野は、競技を終えた選手、スタッフに「笹団子」をお渡ししました。「細胞に行き渡り染み入る心地がするよう」と好評をいただきました。
関東男子ボディビル選手権は、 神奈川県ボディビル・フィットネス連盟が主催。「第42回 関東女子フィジーク選手権」「第24回 関東クラス別男子ボディビル・女子フィジーク選手権」「第2回 神奈川オープン パラボディビル大会」なども開催されました。
また、8月24日には同連盟が主管する「全国高校生 男子ボディビル選手権」（主催・日本ボディビル・フィットネス連盟）も行われ、明日香野は当大会に出場された選手の皆さまに「わらび餅」を提供しました。
同日同会場では、全国高校生 男子ボディビル選手権をはじめ、第20回 全国高校生 男子ボディビル選手権大会」「全国高校生 メンズフィジークチャンピオンシップス 2025」「第37回 日本ジュニア 男子ボディビル選手権大会、オールジャパン フィットネスチャンピオンシップス 2025」「第1回 日本ジュニア クラシックフィジーク選手権大会」なども開催され、460名あまりの選手が参加いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330338&id=bodyimage2】
【大会概要】
大会名 ：第44回 関東ボディビル選手権大会、第42回 関東女子フィジーク選手権大会
第25回 関東クラス別男子ボディビル・女子フィジーク選手権大会
第3回 関東クラシックフィジーク選手権大会
第2回 神奈川オープン パラボディビル大会
主 催 ：神奈川県ボディビル・フィットネス連盟
開催日 ：2025年8月23日（土）
開催地 ：茅ヶ崎市民文化会館（神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1-11-1）
公式サイト：https://kbbf.exp.jp/index.html
【大会概要】
大会名 ：第20回 全国高校生 男子ボディビル選手権大会
全国高校生 メンズフィジークチャンピオンシップス 2025
第37回 日本ジュニア 男子ボディビル選手権大会
オールジャパン フィットネスチャンピオンシップス 2025
第1回 日本ジュニア クラシックフィジーク選手権大会
主 催 ：日本ボディビル・フィットネス連盟
主 管 ：神奈川県ボディビル・フィットネス連盟
開催日 ：2025年8月24日（日）
開催地 ：茅ヶ崎市民文化会館（神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1-11-1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330338&id=bodyimage3】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
