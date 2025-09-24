【インバウンド贈呈に最適】日本の美を手元に：金沢箔『赤富士』アクセサリーボックス
日本を代表する名画「赤富士」を、伝統の金沢箔で華麗に表現したアクセサリーボックスです。金沢箔ならではの繊細な輝きが、雄大な富士山をより一層際立たせ、日常の暮らしに気品と彩りを添えます。
内部はしっかりと仕切られ、大切な指輪やイヤリング、ネックレスなどを整理して収納できる実用的な設計。見た目の美しさと使いやすさを兼ね備えており、インテリアとして飾っても存在感を放ちます。
金沢箔は、金沢で培われた伝統技法を受け継ぐ職人の手によって一枚一枚丁寧に仕上げられており、その上品な光沢は海外からも高く評価されています。「赤富士」は古来より吉兆を呼ぶ題材として親しまれ、開運や繁栄のシンボルとされています。
大切な方への贈り物や、記念日のギフト、さらには企業の贈呈品としても最適。日常にアートと工芸を融合させた特別な一品が、贈る人の心を伝え、受け取る人に深い感動をもたらします。
伝統美と実用性を兼ね備えた「箔名画 アクセサリーボックス 赤富士」で、暮らしに日本の美と輝きを取り入れてみてはいかがでしょうか。
【金沢箔】箔名画 アクセサリーボックス 赤富士
https://naire-shop.com/naire-hakuichi-a252-04005/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/


