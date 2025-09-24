世界の自動車用ファスナーメーカー分析：市場シェア、販売動向、価格変動2025
自動車用ファスナーとは？──車両構造の信頼性を支える不可欠なコア部品
自動車用ファスナーとは、自動車の各種部品を機械的に固定・結合するために用いられる締結部品の総称であり、ねじ、ボルト、ナット、クリップ、リベットなどが含まれる。これらはエンジン、シャーシ、内装、電装部品など、車両のあらゆる構造に適用され、車両の性能、安全性、耐久性に直接影響を及ぼす。自動車用ファスナーは単なる「小さな部品」ではなく、軽量化、振動吸収、高強度素材対応などの高度な技術要求を満たす必要がある。さらに、電動車や次世代モビリティの進展により、新たな設計基準や素材への適応力も求められており、サプライヤーには持続的な技術革新が不可欠である。
市場は拡大傾向──なぜ今、自動車用ファスナーの需要が高まっているのか？
グローバル自動車産業は、CASE（コネクテッド・自動運転・シェアリング・電動化）の潮流を背景に大きな構造転換期を迎えており、それに伴い自動車用ファスナー市場も堅実に拡大している。
LP Informationの 最新レポート「グローバル自動車用ファスナー市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/488544/automotive-fastener）によれば、2025年から2031年の年平均成長率（CAGR）は4.7%と見込まれ、2031年には市場規模が357.7億米ドルに達する見通しである。この成長の主因は、まず新車販売台数の着実な回復と、特にEV（電気自動車）やハイブリッド車の生産拡大にある。これら次世代車両では、従来の内燃機構とは異なる構造や軽量素材が多く使われるため、それに適合したファスナーの需要が新たに発生している。また、安全・静音・デザイン性を重視する傾向が高まっており、それらを実現するための高機能ファスナーのニーズも拡大している。
図. 自動車用ファスナー世界総市場規模
図. 世界の自動車用ファスナー市場におけるトップ30企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
競争構造はどうなっているのか？──寡占化と技術差が市場を分ける
自動車用ファスナー業界はグローバルなサプライチェーンの中で形成されており、製品の標準化が進んでいる一方で、高度な設計対応力・素材技術・供給安定性を持つ企業が上位に位置する。2024年時点での主要プレイヤーには、Würth（ドイツ）、Aoyama Seisakusho（日本）、ARaymond（フランス）、Stanley（米国）、ITW（米国）などが挙げられ、これら上位10社が全体市場の約38%を占めている。これは市場が比較的寡占的であることを示しており、製品の性能だけでなく、納期遵守やグローバル調達対応など、サプライチェーンマネジメント力が競争力に直結していることを示唆している。また、中国、インド、東南アジアではローカル企業の台頭も進み、コスト競争力を背景に一部のOEMとの直接取引が増加しているが、依然として品質と技術信頼性の観点では日欧米企業が優位性を持つ。
未来展望は明るいのか？──持続的進化と新技術への適応が鍵
今後の自動車用ファスナー市場の成長をけん引するのは、電動化とモジュール化の進展である。バッテリーパックやパワーエレクトロニクス部品の固定、軽量複合素材への対応、車体剛性と衝突安全性の両立など、これまで以上に多様で精緻な締結ニーズが生まれている。また、カーボンニュートラルの流れの中で、リサイクル性や脱メッキ化といった環境対応型ファスナーへの関心も高まっており、各社の技術開発が市場ポジションに直結する時代に突入している。さらには、ボルトにセンサーを内蔵したスマートファスナーや、組立自動化と連動する標準化設計なども研究が進められており、単なる「部品」から「機能部材」への進化が始まっている。本分野は一見ニッチに見えるが、自動車という巨大産業を支える要素技術としての戦略的重要性は今後さらに高まり、市場の広がりとともにビジネスチャンスも多様化することが予想される。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Iron
Nickel
Brass
Stainless Steel
Aluminum
用途別セグメント：
Passenger Car
Commercial Vehicle
