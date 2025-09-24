【システムオリジン】タクシー事業者様向けセミナー展示会「SUPER TAXI System Solution 2025」を東京/大阪で開催

株式会社システムオリジン

株式会社システムオリジン（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：海野知之）は、タクシー事業者様向けセミナー展示会「SUPER TAXI System Solution 2025」を、東京11月6日・大阪11月20日に開催致します。

毎年恒例になっております、東京・大阪でのセミナー・展示会の開催情報を掲載しましたので、お知らせ致します。

今回はテーマを「人に寄り添う これからの タクシーシステム」と題し、自動運転やAIが注目される中、システムオリジンがタクシー事業者様へ提案するシステムやサービスは、機械的な業務効率ではなく「人との接点」「あたたかさ」「使いやすさ」に重点を置いた「人に寄り添う、タクシーシステムの近未来」を提案いたします。

"タクコン"では、クラウド環境によるシステム連携の広がりや

新商品「ドラタク（ドライバー向け業務支援）」を発表します。

“テレハイ”では、現場で鍛えられ進化したインテリジェントIVR(音声自動応答)や

AI対話型タクシー注文システム、そしてテレハイConnectの接続事例をご紹介します。

”点呼番”では、次のステップでの”自動点呼”へのシステムアップと

法的な背景の説明、実装された現行版”点呼番”の運用の様子をお伝えします。

展示も多数あり、タクシー関係の皆様に役立つ情報を 体感して頂く絶好の機会かと存じます。何かとご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、ぜひご出席賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

●催事紹介ページ

https://www.system-origin.jp/2025/09/33350.html

●当日参加の方はコチラよりご登録をお願いします

・東京

開催日時 2025年11月06日（木）

会場 アルカディア市ヶ谷 3Ｆ 富士

セミナー 13：30～

タクシーシステム展示会 11:00～15:30

https://www.system-origin.jp/seminar251106

・大阪

開催日時 2025年11月20日（木）

会場 大阪国際会議場 10階 1008・1009

セミナー 13：30～

タクシーシステム展示会 11:00～16:00

https://www.system-origin.jp/seminar251120

■会社概要

商号 ： 株式会社システムオリジン

代表者 ： 代表取締役社長 海野 知之

所在地 ： 〒424-0809 静岡県静岡市清水区天神1丁目3-12

設立 ： 1983年2月

事業内容 ： タクシー事業向 事務処理及び配車業務システム開発

資本金 ： 4,550万円

URL ： http://www.system-origin.jp/