ー京都市内10箇所をアートでつなぐーArt Rhizome KYOTO 2025「逆旅京都 2」の会場に決定

株式会社三井不動産ホテルマネジメント（本社：東京都中央区、代表取締役社長：杉山亮）が運営する「三井ガーデンホテル京都三条プレミア」（所在地：京都市中京区三条通東洞院東入菱屋町45番1）は、京都市とArt Rhizome KYOTO実行委員会が主催するArt Rhizome KYOTO 2025「逆旅京都2」の会場に決定しました。会期中は、2025年11月18日（火）までホテル1階の中庭にて、気鋭のアーティスト中村 夏野氏による作品を展示しています。

■Art Rhizome KYOTO 2025「逆旅京都2」概要

京都市とArt Rhizome KYOTO実行委員会は、文化と歴史のまち京都を物語る京都市内10の各会場をつなぎ、2025年9月13日（土）から11月18日（火）の期間、京都にゆかりのあるアーティスト12名の展示を行っています。

昨年に引き続き2回目となる「逆旅京都(げきりょ・きょうと)」は、今回も宿泊施設、商業施設、公共空間など、文化と歴史のまち京都を物語る各会場をつなぎ展示・販売を実施。「逆旅」は宿を意味する言葉で、「逆旅京都」は、さまざまな人、もの、出来事を迎え入れてきた京都全体を「宿」のようなものとしてイメージしています。今年度は特別ライターとしてBangkok Art and Culture Centreのチーフ・キュレーターを務めるペンワディー・ノッパケット・マーノン（Penwadee Nophaket Manont）氏が参加。紀行文の形式で全会場と作品を記述するテキストを執筆し、京都のまちと若手アーティストの展示をひとつの展覧会として構成します。すべての展示は無料でご覧いただけます。

・特設サイト: https://artrhizome.kyoto/kw25_kanonakamura

■ホテル展示概要

中庭の千切屋の庭で遥かな時を見守ってきた「うぶぼれ石」と「白川砂利」。時を重ねた重厚な風情が、現代の空間に存在感を放ちます。その空間に気鋭のアーティスト中村 夏野氏が表現する世界をお楽しみください。

<詳細>

日程 : 会期中～2025年11月18日（火）

場所 : 1階 中庭「HANA-花-」

入場料：無料

■中村 夏野氏 プロフィール

1999年、東京生まれ。京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程美術専攻油画修了。デジタル空間とフィジカル空間を行き来しながらその間で見える世界を表現している。主な個展に、「grid next」（biscuit gallery、東京、2024年）グループ展に、「令和三年度 卒業・修了制作 優秀作品展」(武蔵野美術大学美術館、東京、2022年)など。

・作者紹介: https://biscuitgallery.com/kano-nakamura/

■Art Rhizome KYOTOについて

Art Rhizome KYOTO (略称：ARK)とは、京都にゆかりのある若手アーティストの作品を宿泊施設やカフェ等の商業施設に展示し、多くの方にアートに触れていただく機会を創出するものです。2023年春から開催され、今回は5回目の実施となり、市内10ヶ所での展示・販売を行います。

■三井ガーデンホテル京都三条プレミア 概要

京都初のプレミアシリーズとして2024年7月31日に開業。有名観光地へアクセス抜群の「烏丸御池」から徒歩３分。1階には吹き抜けのロビーラウンジ、チーズラボラトリ―を併設したオールデイダイニングレストラン、プライベートバスや大浴場、フィットネスジム等充実の施設を備えます。

所在地：〒604-8131 京都府京都市中京区三条通東洞院東入菱屋町45番1

URL：https://www.gardenhotels.co.jp/kyoto-sanjo-premier/

ご予約はこちら：https://go-gardenhotels.reservation.jp/ja/hotels/mgh035

公式Instagram：@mitsuigardenhotels(https://www.instagram.com/mitsuigardenhotels/)

■三井不動産ホテルマネジメントが展開するホテル

三井ガーデンホテルズでは“ガーデンのような豊かさと潤いのある滞在体験を提供したい”という想いから、ブランドタグラインを「Stay in the Garden」と定め、国内外で34施設を展開しています。全国各地の地域性を大切に個性豊かなデザインと「楽しみになる朝食」をご用意し、ビジネスユースだけでなく、レジャー、リトリート、リフレッシュ、長期滞在等、様々なシチュエーションでお楽しみいただけます。

また“滞在そのものが目的となるデスティネーション型ホテル”を掲げた『ザ セレスティンホテルズ』を3施設、自分のスタイルで、“自由な時間と、過ごし方”を愉しむ次世代型ライフスタイルホテル『sequence』を3施設展開。三井不動産ホテルマネジメントは、「記憶に残るホテル」「感性豊かなお客さまの五感を満たすホテル」という理念・コンセプトのもと、多様なニーズに応えるブランド展開をしています。