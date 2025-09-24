木村情報技術、佐賀銀行と業務提携契約を締結
木村情報技術株式会社（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：木村 隆夫、以下「木村情報技術」）は、当社が運営するeスポーツチーム『KIT StarLeven KYUSHU（キット・スターレーヴン・九州）』に関し、株式会社佐賀銀行（本店：佐賀県佐賀市、取締役頭取：坂井 秀明、以下「佐賀銀行」）とスポンサー企業の紹介に関する業務提携契約を締結いたしました。
佐賀銀行は、2022年7月より「スポーツ応援企画」を展開し、地域のスポーツ支援を通じて地域全体を盛り上げる活動を進めてこられました。今回の提携は、その取り組みをさらに拡大して実施するものと位置づけられています。
木村情報技術は、今後も『KIT StarLeven KYUSHU』のさらなる活躍を支え、eスポーツ選手のキャリア支援および業界発展への貢献を目指してまいります。
提携内容
ユニフォーム等への企業広告、集客や顧客満足度向上を目的としたイベントの実施等を希望する取引先企業の紹介等。
関連情報：eスポーツチーム『KIT StarLeven KYUSHU』について
・公式サイト https://starleven.jp/
・公式X https://twitter.com/starleven_kit
株式会社佐賀銀行について
本店所在地 佐賀県佐賀市
代表者 取締役頭取 坂井秀明
創業 1882年3月
資本金 16,062百万円
ＵＲＬ https://www.sagabank.co.jp/
事業内容 金融業
木村情報技術株式会社について
- AI（機械学習/ディープラーニング/生成AI)活用の研究・開発、コンサルティング）
- Web講演会運営・ライブ配信、収録およびコンテンツ制作 3eLive,BizLive
- メタバースイベント企画・運営、空間構築 KIMULAND+
- 学会向けクラウドサービス・イベント運営 KIT-ON
- 学校集金代行サービス 学校PAY
- 製薬業界向けライティング・研修・コンサルティング
- 薬剤師向けスマートDI室の運営 AI-PHARMA
- eスポーツイベント企画・運営
- リアルタイム翻訳ツール［Real Time Translator］代理店販売
- 自動プレゼンテーション作成ツール PresenMaker他、各種ソリューション提供、プラットフォーム運営
本 社：〒849-0933 佐賀県佐賀市卸本町6-1
支 店：札幌支店、東京支店、名古屋支店、大阪支店、福岡支店
代表者：代表取締役 木村 隆夫（きむら たかお）
設 立：2005年7月29日
URL ：https://www.k-idea.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
木村情報技術株式会社 「eスポーツユニット」担当者
TEL：0952-97-6100 FAX：0952-31-3919