VMC(´ë¶È¥í¥´½êÍ¾ÚÌÀ½ñ) byGMO¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTwoFive¤Ë¤è¤ëÂåÍýÅ¹ÈÎÇä¤ò³«»Ï¡ÚGMO¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥ó¡Û
¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤ÎGMO¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÏ¢·ë´ë¶È·²¤Ç¡¢ÅÅ»ÒÇ§¾Ú¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëGMO¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÛê °ìÏº¡¡°Ê²¼¡¢GMO¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥ó¡Ë¤Ï¡¢DMARC¡¦BIMI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒTwoFive¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËöÀ¯ ±ä¹À¡¡°Ê²¼¡¢TwoFive¡Ë¤È¡ÖVMC(´ë¶È¥í¥´½êÍ¾ÚÌÀ½ñ) byGMO¡×¤ÎÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢TwoFive¤«¤éDMARC¡Ê¢¨1¡Ë¡¢BIMI¡Ê¢¨2¡Ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆVMC¾ÚÌÀ½ñ¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤ÎÅÅ»Ò¥áー¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëÀßÄê¤«¤é±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¹âÅÙ¤Ê¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·ÂÐºö¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿®ÍêÀ¸þ¾å¤È¥áー¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¶¯²½¤Ë¤âÆ±»þ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡ËÁ÷¿®¸µ¥É¥á¥¤¥ó¤ÎÀµÅöÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¥áー¥ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¥áー¥ëÇ§¾Úµ»½Ñ
¡Ê¢¨2¡ËÇ§¾ÚºÑ¤ß¤Î¥áー¥ë¤Ë´ë¶È¥í¥´¤òÉ½¼¨¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿®ÍêÀ¸þ¾å¤È¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°ÂÐºö¤ËÍ¸ú¤Ê»ÅÁÈ¤ß
¡ÚÃíÌÜ¤Î¹â¤Þ¤ëDMARC¡¦BIMI¡¦VMC¡Û
¡¡DMARC¡Ê¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¥áー¥ëÂÐºöÀßÄê¡Ë¤Ï¥áー¥ëÁ÷¿®¼Ô¤òÀµ¤·¤¯³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°º¾µ½¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËGoogle¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÇÉ¬¿ÜÍ×·ï¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ì¤ÀßÄê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏGmail¤Ç¼õ¿®µñÈÝ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢BtoCÎÎ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃ×Ì¿Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢BIMI¡Ê´ë¶È¥í¥´ÉÕ¤¥áー¥ë¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ§¾Ú¤òÄÌ¤Ã¤¿¥áー¥ë¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤òÉ½¼¨¤Ç¤¡¢VMC¡Ê´ë¶È¥í¥´½êÍ¾ÚÌÀ½ñ¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¼õ¿®¼Ô¤Ë¡ÖËÜÊª¤Î¥áー¥ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÄ¾´¶Åª¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥áー¥ëBOXÆâ¤Î¥í¥´É½¼¨¤Ï¥áー¥ë³«ÉõÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢´ë¶È¤Î¥áー¥ë´Ä¶²þÁ±¤È¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀß·×¡¦¹½ÃÛ¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ÈÀìÌçÅªÃÎ¸«¤òÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿TwoFive¤¬¡¢¡ÖVMC¡Ê´ë¶È¥í¥´½êÍ¾ÚÌÀ½ñ¡Ë byGMO¡×¤ÎÂåÍýÅ¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÃßÀÑ¤·¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢VMC¤ò´Þ¤á¤¿¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤ÎÄó¶¡¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥áー¥ë±¿ÍÑ¤È¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ò°ì³ç¤·¤Æ¼Â¸½¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤Ï¤³¤Á¤é
DMARC/25 ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¡https://www.twofive25.com/service/dmarc_consult.html
BIMIµ»½Ñ¥µー¥Ó¥¹¡¡https://www.twofive25.com/service/bimi.html
VMC(´ë¶È¥í¥´½êÍ¾ÚÌÀ½ñ) byGMO¡¡https://jp.globalsign.com/vmc/
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒTwoFive¤È¤Ï¡Û¡ÊURL: https://www.twofive25.com/(https://www.twofive25.com/)¡Ë
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒTwoFive¤Ï¡¢Âç¼êISP¡¢ASP¡¢·ÈÂÓ»ö¶È¼Ô¤ÎÅÅ»Ò¥áー¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÇÄ¹Ç¯·Ð¸³¤ò¤Ä¤ó¤À¥áー¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ»½Ñ¼Ô½¸ÃÄ¤Ë¤è¤ê2014Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÅÅ»Ò¥áー¥ë´Ä¶¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Àー¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤ÊÎ©¾ì¤ÇºÇÅ¬¤Êµ»½Ñ¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥áー¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀß·×¡¦¹½ÃÛ¡¢ÅÅ»Ò¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë³Æ¼ï¥ì¥Ô¥å¥Æー¥·¥ç¥ó¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚGMO¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥ó¤È¤Ï¡Û
¡¡GMO¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥ó¤Ï¡¢ÅÅ»ÒÇ§¾Ú¥µー¥Ó¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·»Ï¤á¤¿1996Ç¯¤Ë¥Ù¥ë¥®ー¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç½é¤á¤ÆWebTrust¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤Ç§¾Ú¶É¤Ç¤¹¡£2006Ç¯¤è¤êGMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤Ë»²²è¤·¡¢À¯ÉÜ¡¦Âç´ë¶È¥ì¥Ù¥ë¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤òÆüËÜ¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñ¥·¥§¥¢No.1¡Ê¢¨3¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢Åìµþ¤òËÜµò¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë11µòÅÀÂÎÀ©¤ÇÅ¸³«¡£2024Ç¯»þÅÀ¤Ç¤ÎÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñÎß·×È¯¹Ô¿ô¤Ï3,800ËüËç¤òÄ¶¤¨¡¢ÁíÌ³Âç¿ÃÇ§Äê¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢VMC¾ÚÌÀ½ñ¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÝ¸î¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¿®Íê¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óËÜ¿Í³ÎÇ§¤ÎeKYC¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥ÉÂÐ±þ¤Î¸øÅª¸Ä¿ÍÇ§¾Ú¥µー¥Ó¥¹¡¢ID/¥Ñ¥¹¥ïー¥É´ÉÍý¤ÎIDaaS¡ÖGMO¥È¥é¥¹¥È¡¦¥í¥°¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¤âÄó¶¡¤·¡¢°Â¿´¡¦ÊØÍø¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤Î´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¶È³¦É¸½àºöÄê¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØCABF(CA/Browser Forum)¡Ù¡Ê¢¨4¡Ë¡ØAnti-Phishing Working Group¡Ù¡Ø¥¯¥é¥¦¥É½ðÌ¾¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¿¿ÀµÀ¤ÈÆ©ÌÀÀ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖC2PA¡ÊCoalition for Content Provenance and Authenticity¡Ë¡×¤Ë¤â²ÃÌÁ¡£¹ñºÝÅª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¿®ÍêÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñ¤ÈÅÅ»Ò½ðÌ¾Ê¬Ìî¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨3¡Ë2025Ç¯5·î»þÅÀ¡¡±ÑNetcraft¼Ò¡ÖSSL Survey by Hosting Country¡×Í½þSSLÇ§¾Ú¶É¥ëー¥ÈÊÌ
¡Ê¢¨4¡ËÅÅ»ÒÇ§¾Ú»ö¶È¼ÔµÚ¤Ó¥Ö¥é¥¦¥¶¥Ù¥ó¥À¤ò¼ç¤Ê¹½À®¥á¥ó¥Ðー¤È¤¹¤ë¡¢ÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñ¥µー¥Ó¥¹¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤ä¶È³¦¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥óºî¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥Õ¥©ー¥é¥à
°Ê¾å
¡Ú¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡ü GMO¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡ºä°æ
¡¡TEL¡§03-4545-1800
¡¡E-mail¡§support-jp@globalsign.com
¡Ú GMO¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¡ÊURL¡§https://jp.globalsign.com/(https://jp.globalsign.com/)¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡GMO¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1ÃúÌÜ2ÈÖ3¹æ¡¡½ÂÃ«¥Õ¥¯¥é¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃæÛê¡¡°ìÏº
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¢£¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µÚ¤ÓÅÅ»ÒÇ§¾Ú¶ÈÌ³»ö¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡¡3²¯5,664Ëü±ß
¡Ú GMO¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¡ÊURL¡§https://www.gmogshd.com/(https://www.gmogshd.com/)¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡GMO¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3788¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®26ÈÖ1¹æ¡¡¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀÄ»³¡¡Ëþ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¢£ÅÅ»ÒÇ§¾Ú¡¦°õ´Õ»ö¶È¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥¯¥é¥¦¥É¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£DX»ö¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡¡9²¯1,690Ëü±ß
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒTwoFive¡Û¡ÊURL¡§https://www.twofive25.com/(https://www.twofive25.com/)¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒTwoFive
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶3-1-4 ²èÏ¥Ó¥ë3F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ËöÀ¯ ±ä¹À
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¢£¥á¥Ã¥»ー¥¸¥ó¥°¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£IT¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー
»ñËÜ¶â¡¡¡¡1,000Ëü±ß
¡ÚGMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¡ÊURL¡§https://group.gmo/(https://group.gmo/)¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9449¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®26ÈÖ1¹æ¡¡¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¡¡·§Ã«¡¡Àµ¼÷
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡»ý³ô²ñ¼Ò¡Ê¥°¥ëー¥×·Ð±Äµ¡Ç½¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥°¥ëー¥×¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¡¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¶âÍ»»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Å¹æ»ñ»º»ö¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡¡50²¯±ß
Copyright (C)2025 GMO GlobalSign K.K. All Rights Reserved.