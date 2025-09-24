Furniture China 2025¡¢Âè30²óµÇ°Å¸¤Ç¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·ÊÄËë
Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¡¢2025Ç¯9·î24Æü /PRNewswire/ -- Ãæ¹ñ²È¶ñ¶¨²ñ¤È¾å³¤¥·¥Î¥¨¥¥¹¥Ý¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥Þ¡¦¥Þー¥±¥Ã¥Ä¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè30²óFurniture China¡×¡Ê²ñ¾ì¡§SNIEC¡¢9·î10Æü～13Æü¡Ë¤ª¤è¤Ó¡ÖMaison Shanghai 2025¡×¡Ê²ñ¾ì¡§SWEECC¡¢9·î9Æü～12Æü¡Ë¤Ï¡¢¡ØBEYOND NEXT¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¹ñºÝ¼è°ú¤òÎÏ¶¯¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢À¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËÊÄËë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÏ¿Åª¤ÊÍè¾ì¼Ô¿ô¤È¹ñºÝÅª¤ÊÇÈµÚÎÏ
º£Ç¯¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ï¿·µÏ¿¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- 5Æü´Ö¤ÎÁíÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï163,527¿Í¡¢174¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é»²²Ã¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÂ¸ºß´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£
- ³¤³°¤«¤é¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï32,618¿Í¤ËÃ£¤·¡¢Á°Ç¯Èæ13.9¡óÁý¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²È¶ñ¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»º¶È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¹¥Æー¥¸¤òºÆÄêµÁ
Î¾²ñ¾ì¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Å¸¼¨ÌÌÀÑ¤Ï35Ëü㎡¤ËµÚ¤Ó¡¢½ÐÅ¸¼Ò¤Ï3,200¼Ò°Ê¾å¡£´°À®²È¶ñ¤«¤é¸¶ºàÎÁ¡¢¥¹¥Þー¥ÈÀ½Â¤¤Þ¤Ç¤òÉý¹¤¯¼è¤ê°·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£SNIEC¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡õ¥¬ー¥Ç¥ó²È¶ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤ä¡ÖFMC China & FMC Premium¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¿ä¿Ê¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´Ã£ÎÏ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖFurniture China¡×¤È¡ÖMaison Shanghai¡×¤Ï¡¢²È¶ñ¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£
SWEECC¤Ç¤Ï¡¢¡ÖMaison Shanghai¡×¤¬4¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¡¦¥¾ー¥ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ËÉÙ¤à800°Ê¾å¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸¼¨¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÈ¯ÁÛ¤òÂ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡ÖH3 ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤¬¶È³¦¥êー¥Àー¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥Ð¥¤¥äー¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¼çÆ³·¿Å¸¼¨²ñ¤Î¿·¤¿¤Ê´ð½à¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖMaison Shanghai¡×¤Ï¡¢Á°²ó¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢136¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é47,077¿Í¡ÊÁ°Ç¯Èæ+55.6¡ó¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢³¤³°Íè¾ì¼Ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç123¡óÁý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÊ¸²½¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÊ¬Ìî¤ò¶¯²½¤·¡¢100°Ê¾å¤Î¥Õ¥©ー¥é¥à¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¡ÖGold Idea Design Award¡×¡¢¡ÖCREDAWARD¡×¡¢¡ÖDesign of Designers (DOD)¡×¡¢¡ÖMaison Design Forum¡×¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢ÅÁÅý¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¡¢ÅìÀ¾¸òÎ®¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¸¼¨²ñ¾ì¤òÄ¶¤¨¤¿¤Ä¤Ê¤¬¤ê
Å¸¼¨²ñ¤ÏDTS FurnitureChina APP¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ëÅ¸³«¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢AI¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µ¡Ç½¤ä½ÐÅ¸¼Ô¥«¥¿¥í¥°¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢²ñ´ü¸å¤â·ÑÂ³Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¸òÎ®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¼çºÅ¼Ô¤Ï¡¢Âè30²ó¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î½ÐÅ¸¼Ò¡¢¥Ñー¥È¥Êー¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢2026Ç¯¤ËºÆ¤Ó¾å³¤¡¦±ºÅì¤Ë¤Æ¡¢À¤³¦¤Î²È¶ñ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
MAISON SHANGHAI
2026Ç¯9·î7Æü～10Æü | SWEECC
Ì¤Íè»Ö¸þ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë²È¶ñ¡¢¹©¾ìÄ¾Á÷Ä´Ã£
FURNITURE CHINA
2026Ç¯9·î8Æü～11Æü | SNIEC
²È¶ñ¤È»ñºà¤ÎÁí¹çÅ¸¼¨²ñ
DTS ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à: dts.jiagle.com
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com