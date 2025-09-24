THE WORLD¡ìS 50 BEST BARS¤¬51-100°Ì¤Î¥Ðー¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½
¥í¥ó¥É¥ó, 2025Ç¯9·î24Æü /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Bars 2025¡Ê¥¹¥Ý¥ó¥µー¡§Perrier¡Ë¤Þ¤Ç»Ä¤ê2½µ´Ö¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢No.51¤«¤éNo.100¤Þ¤Ç¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¥Ðー¤¬9Ç¯Ï¢Â³¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËèÇ¯È¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¡¢¶µ°é¼Ô¡¢¥É¥ê¥ó¥¯ÀìÌç¤Î¥é¥¤¥¿ー¤ò´Þ¤à800Ì¾°Ê¾å¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 51-100°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦34ÅÔ»Ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ðー¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
- ¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤ä, ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³,¤«¤é¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê ¤ä¥Ë¥åー¥Ç¥êー¤Þ¤Ç¡¢16Å¹ÊÞ¤Î¿·µ¬¥¨¥ó¥È¥êー¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë
- º£²ó½é¤á¤Æ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿ÅÔ»Ô¤Ï¡¢ÂæÃæ¤È¥á¥Ç¥¸¥ó¤Î2ÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë
- ÊÆ¹ñ¤Ï¥·¥«¥´¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ë½êºß¤¹¤ë8Å¹ÊÞ¤Î¥Ðー¤ÇºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë
- ¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢¥ê¥¹¥È¤Ë15Å¹ÊÞ¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë
- 51-100°Ì¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤«¤é12Å¹ÊÞ¤Î¥Ðー¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë
The World's 50 Best Bars, sponsored by Perrier, announces the extended 51-100 list for 2025, which includes 16 new entries. The full ranking will be unveiled at a live awards ceremony in Hong Kong on 8 October.
Âè17²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëThe World's 50 Best Bars 2025¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤ËÌá¤ê¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥«¥¯¥Æ¥ëÂÎ¸³¤ò¾Î¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹á¹Á¤ÇÀ¤³¦¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¶È³¦¤ò½¸·ë¤µ¤»¤Þ¤¹¡£51-100°Ì¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¡¢50 Best¤Ï¤µ¤é¤ËÉý¹¤¤Í¥¤ì¤¿¥Ðー¤ä¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤ÇÂî±ÛÀ¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¹â¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Î¿·µ¬¥¨¥ó¥È¥êー¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¤ÎBar Mauro¡ÊNo.54¡Ë¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎSchmuck¡ÊNo.59¡Ë¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤ÎExímia¡ÊNo.61¡Ë¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ÎTrue Laurel¡ÊNo.64¡Ë¡¢¹á¹Á¤ÎGokan¡ÊNo.70¡Ë¡¢ÂæÃæ¤ÎVender¡ÊNo.74¡Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ÎThree Sheets Soho¡ÊNo.80¡Ë¡¢¥á¥Ç¥¸¥ó¤ÎMamba Negra¡ÊNo.81¡Ë¤ª¤è¤ÓBar Carmen¡ÊNo.100¡Ë¡¢¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹¤ÎVictor Audio Bar¡ÊNo.87¡Ë¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÎDry Wave Cocktail Studio¡ÊNo.88¡Ë¤½¤·¤Æ Opium (No.92)¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎFoco¡ÊNo.89¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎMírate¡ÊNo.93¡Ë¡¢¥Ë¥åー¥Ç¥êー¤ÎLair¡ÊNo.96¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤ÎGucci Giardino¡ÊNo.99¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´°Á´¤Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
The World's 50 Best Bars¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë (¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー) Emma Sleight»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö³ÈÂç¤·¤¿51-100°Ì¤Î¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¤³¤Î¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹âÊö¤ò·Áºî¤ë¾ðÇ®¡¢ÁÏÂ¤À¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¿å½à¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò¾Î¤¨¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¾ï¤Ë¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤ì¤é¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢¤³¤ÎÌ¾ÍÀ¤¢¤ë¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Áー¥à¤Ë½Ë°Õ¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÈ¯É½¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¿·¤¿¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯ÂÎ¸³¤ÎÌÜÅªÃÏ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
The World's 50 Best Bars 2025¤Ï¡¢2025Ç¯10·î8Æü20»þ¡Ê¹á¹Á»þ´Ö¡Ë¤Ë¡¢50 Best¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê¤³¤Á¤é¡Ë¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
