KODANSHA¡ÃHERALBONY Project meets Tachikoma¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ö¥¿¥Á¥³¥Þ¡×¤¬°ÛºÌ¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡£¶³¦¤ò±Û¤¨¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¢¤³¤³¤ËÃÂÀ¸¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー¡ÊËÜ¼Ò¡§´ä¼ê¸©À¹²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò Co-CEO¡§¾¾ÅÄ¿òÌï¡¢¾¾ÅÄÊ¸ÅÐ¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¡¢SF¥¢¥Ë¥á¤Î¶â»úÅã¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï ¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ï¡¢¶³¦¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¡£
¥·¥êー¥º¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëAIÅëºÜÀï¼Ö ¡Ö¥¿¥Á¥³¥Þ¡× ¤Ë¡¢¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー·ÀÌóºî²È¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤òÍ»¹ç¡£Ì¤Íè¼Ò²ñ¤òÉÁ¤¯¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¡¢¡È¤Á¤¬¤¤¡É¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¥¢ー¥È¤¬½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¸òº¹ÅÀ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢10·î4Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤è¤ê¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎSoHo¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¹ÖÃÌ¼Ò¤Î¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬ºîÉÊ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKODANSHA HOUSE¡×¤Ë¤Æ¡¢¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌÅ¸¼¨¥Öー¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÂÄê¥¢ー¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâSAC_2045¡Ù¤Î¥¿¥Á¥³¥Þ¤¬°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¥¢ー¥È¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
ºîÉÊ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥¿¥Á¥³¥Þ¤Ë¡¢¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー·ÀÌóºî²È¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥È¤òÍ»¹ç¡£É½¸½¤ÎÎÏ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¶³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤ÈÊª¸ì¤òËÂ¤®¡¢¼«Í³¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Î¹¤¬¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÉ½¸½¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÈAI¡¢¼«²æ¤Èµ²±¤Î¶³¦Àþ¤ËÍÉ¤é¤°Ì¤Íè¼Ò²ñ¡£¡Ö°ÛºÌ¤ò¡¢Êü¤Æ¡£¡×¤ò·Ç¤²¡¢´ûÀ®³µÇ°¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤ë¥¢ー¥È¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー¡£2¤Ä¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬¸òº¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬°ÛºÌ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¶¦Â¸¤¹¤ëÌ¤Íè¤¬³«¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖKODANSHA HOUSE¡×NY¤Ç¤ÎÅ¸¼¨·èÄê
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆÃÊÌÅ¸¼¨¥Öー¥¹¤ò¡¢2025Ç¯10·î4¤«¤é19Æü¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖKODANSHA HOUSE¡×¤ËÀßÃÖ¡£À¤³¦Ãæ¤Î¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤ä¥¢ー¥È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¢ー¥È¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÉ½¸½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤È¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー¤Ï¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤Î¡ÖK¡×¤ò¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー¤Î·ÀÌóºî²È10Ì¾¤ÎºîÉÊ¤ÇºÌ¤ê¡Ö¸òº¹ÅÀ¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿10¿§¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þー¥¯¤òÈ¯É½¡£¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¶³¦¤òÄ¶¤¨¤ëÊª¸ì¡×¤òËÂ¤®Â³¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¹ÖÃÌ¼Ò¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î4Æü～19Æü
²ñ¾ì¡§210 Lafayette St, New York, NY 10012
Å¸¼¨ÆâÍÆ¡§KODANSHA¡ÃHERALBONY Project meets Tachikoma Î©ÂÎÅ¸¼¨¡¢¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÇÛÉÛ
¾ÜºÙ¤ÏKODANSHA HOUSE¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.kodanshahouse.com/)¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ÎÏºÀµ½¡¸¶ºî¤ÎSFÌ¡²è¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¦±Ç²è¥·¥êー¥º¡£ÅÅÇ¾²½¤äµÁÂÎ²½¡Ê¥µ¥¤¥Üー¥°²½¡Ë¤¬¿Ê¤ó¤À21À¤µª¸åÈ¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸ø°Â9²Ý¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¹âÅÙ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÈÈºá¤ä¥Æ¥í¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Êª¸ì¡£1995Ç¯¤Î²¡°æ¼é´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë·à¾ìÈÇ¤Ï¡¢À¤³¦ÅªÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢±Ç²è¡Ø¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¥µ¥¤¥Ðー¥Ñ¥ó¥¯¤Î¶â»úÅã¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Îµ¯ÍÑºî²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê¾åÃÊº¸¤«¤é marina¡¢±»ôÍµÇ·¡¢Âç²ÈÈþºé¡¢²¬Éô»Ö»Î¡¢Ê¡°æ¾¹¨¡¡¡¿²¼ÃÊº¸¤«¤é¡¡fuco:¡¢ÎëÌÚ¹Âç¡¢°Ë²ì´ºÃËÎ±¡¢¹©Æ£¤ß¤É¤ê¡¢ÆîÊÝ¹§¡Ë
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢2024Ç¯¤«¤é³«»Ï¤·¤¿¹ÖÃÌ¼Ò¤¬·Ç¤²¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñー¥Ñ¥¹ ¡ÖInspire Impossible Stories¡× ¤Ë´ð¤Å¤ÃÂÀ¸¤·¤¿¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þー¥¯¤ò¡¢¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー·ÀÌóºî²È¤¿¤Á¤Î¥¢ー¥È¤ÇºÌ¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï ¡Ö¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÊü¤Ä¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤ÎÊª¸ì¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¾ã³²¤ò³¨É®¤ËÊÑ¤¨¤ÆÁÏºî³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëºî²È¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢ー¥È¤ÎÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ¯¤âÁÛÁü¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¤Íè¤òÉÁ¤¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¾ã³²¤ÎÇ§¼±¤ò¿·¤·¤¤ÊýË¡¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー·ÀÌóºî²È¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿10¼ïÎà¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þー¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Ò²ñ¤ØÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
▶ »²¹Í¡§PR TIMES(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000279.000039365.html)
▶︎¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー(https://youtu.be/XI9egjBYa4I)¡ÃKODANSHA¡ÃHERALBONY CONCEPT MOVIE
¥×¥é¥ó¥Êー¡§ÂçÌçÎÑ»Ò¡Ê¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー¡Ë
¥×¥é¥ó¥Êー¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§¿áÅÄÆàÊæ»Ò¡Ê¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー¡Ë
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÀôÍºÂÀ¡Ê¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー¡Ë
¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§¸ÅÃ«Ë¨¡ÊStudy and Design¡Ë
¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡§ÌúÅÄ²Â¹¡¢¾®Åç¹¬µÆ¡Êplug¡Ë
3DCGÀ½ºî¡§ÃæÂ¼¥Ò¥í¥È¥·
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÖÃÌ¼Ò³µÍ×¡Û
ÁÏ¶È115Ç¯ÌÜ¤ÎÁí¹ç½ÐÈÇ¼Ò¡£
½éÂå¼ÒÄ¹Ìî´ÖÀ¶¼£¤¬·Ç¤²¤¿ÁÏ¶ÈÀº¿À ¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¡¢¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¡× ¤òÍýÇ°¤Ë¡¢½ÐÈÇ¤òÄÌ¤·¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¡¢¿´¤ÎË¤«¤µ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë½ÐÈÇ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¼Ò¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖInspire Impossible Stories¡× ¤Ï¡¢¡ÖÊª¸ì¤Îºî¤ê¼ê¤È¼õ¤±¼ê¤ÎÎ¾¼Ô¤Ë¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤äÁÏÂ¤À¤òÄó¶¡¤·¡áInspire¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡¢¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡áImpossible¡¢Êª¸ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÊª¸ì¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¸½¼Â¤òºî¤ë¡áStories¡× ¤òÉ½¤¹¡£¹ñÏ¢¤¬À¤³¦Ãæ¤Î¿·Ê¹¼Ò¤ä½ÐÈÇ¼Ò¡¢ÊüÁ÷¶É¤Ê¤É¤ÈSDGs³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤µ¤»¤ëÌÜÅª¤ÇÀßÎ©¤·¤¿¡ÖSDGs¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤Ø¤â²ÃÌÁ¤·¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÊ¸²½¤Î¸þ¾å¤ÈÊ¿ÏÂ¤ÇË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.kodansha.com/jp/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー³µÍ×¡Û
¡Ö°ÛºÌ¤ò¡¢ Êü¤Æ¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¾ã³²¤Î¥¤¥áー¥¸ÊÑÍÆ¤ÈÊ¡»ã¤òµ¯ÅÀ¤Ë¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£¾ã³²¤Î¤¢¤ëºî²È¤¬ÉÁ¤¯2,000ÅÀ°Ê¾å¤Î¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤òIP¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤È¤·¤Æ´ÉÍý¤·¡¢ÀµÅö¤Ê¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¡£¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHERALBONY¡×¤Î±¿±Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÄÌ¤¸¤¿´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¼Ò°÷¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹ñºÝ¥¢ー¥È¥¢¥ïー¥É¡ÖHERALBONY Art Prize¡×¤Î¼çºÅ¤Ê¤É¡¢¥¢ー¥È¤ò¼´¤ËÂ¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯7·î¤è¤ê³¤³°½é¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ë¡ÖHERALBONY EUROPE¡×¤òÀßÎ©¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー / HERALBONY Co.,Ltd.
½êºßÃÏ¡§´ä¼ê¸©À¹²¬»Ô³«±¿¶¶ÄÌ2-38¡ÊËÜ¼Ò¡Ë¡¢¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ2ÃúÌÜ5－16 ¶äÉÚ¥Ó¥ë3F¼õÉÕ¡ÊÅìµþµòÅÀ¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§¾¾ÅÄ ¿òÌï¡¢¾¾ÅÄ Ê¸ÅÐ
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.heralbony.jp
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://store.heralbony.jp/
¥¢ー¥È¥Çー¥¿¤Ë¤ª¤±¤ëÃøºî¸¢É½¼¨¤Î¤ª´ê¤¤¡§
ËÜÊ¸½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Î²èÁü¥Çー¥¿¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÃøºî¸¢¼Ô¤Îµ®½Å¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢É¬¤ººîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¤Èºî²ÈÌ¾¤ò¤´µºÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£