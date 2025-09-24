¤Ê¤¼¹õ»ú´ë¶È¤Ç¤âÅÝ»º¤¹¤ë¤Î¤«¡©Ãæ¾®´ë¶È12.9%Áý¤Î¿¿°ø¤È¡ØÉÔ²ÄÇ½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÅý¹ç·Ð±Ä¼êË¡¡Ù¤ò½é¸ø³«
¡Ú³µÍ×¡Û
¥ªー¥¸ー¥¸ー¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§¹âÌî¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¸º¾¯¤ä´ë¶ÈÅÝ»º·ï¿ôÁý²Ã¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢ºâÌ³²þÁ±¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²þÁ±¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¡ÖºâÌ³¡ß¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Åý¹ç·Ð±Ä¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤Ç¤âÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤·î³Û6Ëü±ß～¤ÎÎÁ¶âÀßÄê¤Ç¡¢À©ÅÙ³èÍÑ¤ä»ñ¶âÄ´Ã£¾ò·ï²þÁ±¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸úÎ¨²½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿»î»»¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ç¯´Ö300Ëü±ß°Ê¾å¤Î²þÁ±Í¾ÃÏ¤òÄó¼¨¤·¡¢»ö¶È¤Î°ÂÄê²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤ÎÇØ·Ê¡Û
Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Î¡ÖÁ´¹ñ´ë¶ÈÅÝ»º½¸·×¡×¡Ê2024Ç¯12·îÈ¯É½¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Î´ë¶ÈÅÝ»º·ï¿ô¤Ï8,690·ï¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ12.9%Áý¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤ËÃæ¾®´ë¶È¤Ç¤ÎÅÝ»ºÁý²Ã¤¬¸²Ãø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çä¾å3,000Ëü±ß～5²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î°û¿©¡¦À½Â¤¡¦·úÀß¶È¤Ç¤Ï¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤È»ñ¶â·«¤ê²ÝÂê¤¬Æ±»þ¿Ê¹Ô¤·¡¢¼ý±×À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â»ñ¶â¥·¥çー¥È¤Ë¤è¤ëÅÝ»º¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¤Ç¤Ï¡¢ºâÌ³¡¦ÀÇÌ³¤ÎÀìÌç²È¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀìÌç²È¤¬¸ÄÊÌ¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢Î¾¼Ô¤òÅý¹çÅª¤ËÂª¤¨¤Æ´ë¶È¤Îº¬ËÜÅª¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö»ýÂ³Åª¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íーÁÏ½Ð¡×¤ò²ò·è¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ë¶ÈÅÝ»º·ï¿ô¤Î¿ä°Ü
2024Ç¯¤ÏÁ°Ç¯Èæ12.9%Áý²Ã¡¢²áµî3Ç¯´Ö¤Ç26%Áý²Ã¡£Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¤¬µÞÌ³
¡Ú¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§¡Û
1. ÀìÌç¥Áー¥à¤Ë¤è¤ëÅý¹çÅª¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©
ºâÌ³ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÊÂç¼ê´ÆººË¡¿Í½Ð¿È¼Ô¡Ë¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥Áー¥à»Ù±ç ÀÇÍý»Î¡¦¼ÒÏ«»Î¡¦¹ÔÀ¯½ñ»ÎÅù¤ÎÀìÌç²È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÏ¢·È¤·¤¿Áí¹çÅª¥µ¥Ýー¥È ³Æ¶È³¦¤Î¸µ·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êーÂÎÀ©
Åý¹ç¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©
¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç·Ð±Ä²ÝÂê¤ò²ò·è
2. ²þÁ±Í¾ÃÏ¤Î¿ôÃÍ²½¤Ë¤è¤ë¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×
½é²ó¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç²þÁ±¤ÎÊý¸þÀ¤òÆÃÄê¤·¡¢¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±°Æ¤òÄó¼¨ ¹ñ¤äÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤ÎÀ©ÅÙ³èÍÑ¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¾ò·ï²þÁ±¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸úÎ¨²½¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¸¡Æ¤ »î»»¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö300Ëü±ß°Ê¾å¤Î²þÁ±Í¾ÃÏ¤ò³ÎÇ§
¡Ê¢¨¼ÂºÝ¤ÎÀ®²Ì¤Ï´ë¶È¤Î¾õ¶·¤ä»Ô¾ì´Ä¶¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡Ë
3. ¿·Æþ¼Ò°÷1¿ÍÊ¬¤ÎÈñÍÑ¤Ç´´Éô¥ì¥Ù¥ë¤Î·Ð±Ä²þÁ±¸ú²Ì
·î³Û6Ëü±ß～¤Î·ÑÂ³Åª»Ù±ç¡Ê¿·Æþ¼Ò°÷1¿ÍÊ¬¤Î¿Í·ïÈñ¤ÇÆ³Æþ²ÄÇ½¡Ë ÁêÃÌ¡¦¿ÇÃÇ¤òÄÌ¤¸¤ÆÊý¸þÀ¤ò³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´Ç¼ÆÀ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶ÈÍÍ¤Î¤ßËÜ³Ê»Ù±ç¤Ë°Ü¹Ô Äê´üÅª¤Ë¿ÊÄ½¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤´´üÂÔ¤Ë±è¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï·ÑÂ³¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó
¡Ú»Ù±çÂÐ¾Ý´ë¶È¡Û
¼ç¤Ê¶È¼ï¡§°û¿©¶È¡¢À½Â¤¶È¡¢·úÀß¶È¡ÊÏ«Æ¯½¸Ìó·¿¶È³¦¡Ë Çä¾åµ¬ÌÏ¡§Ç¯¾¦3,000Ëü±ß～5²¯±ß ²ÝÂê¡§»ñ¶â·«¤ê¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤è¤ë»ö¶È°ÂÄê²½¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È
¡Ú²þÁ±Í¾ÃÏ¤Î»»½Ðº¬µò¡Û
À©ÅÙ³èÍÑ¤ä»ñ¶âÄ´Ã£¾ò·ï²þÁ±¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²þÁ±¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿°ìÈÌÅª¤Ê»î»»¡§
¹ñ¤äÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤ÎÀ©ÅÙ³èÍÑ¤Ë¤è¤ë²þÁ±Í¾ÃÏ¡§Ìó150Ëü±ß
»ñ¶âÄ´Ã£¾ò·ï²þÁ±¡¦ºâÌ³¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°²þÁ±¤Ë¤è¤ë»ñ¶â¥³¥¹¥Èºï¸º¡§Ìó100Ëü±ß ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸úÎ¨²½¤Ë¤è¤ëÇä¾å²þÁ±¸ú²Ì¡§Ìó100Ëü±ß
²þÁ±Í¾ÃÏ¤Î¿ôÃÍ²½
ÀïÎ¬ºâÌ³¤ÇÇ¯´Ö300Ëü±ß°Ê¾å¤Î·Ð±Ä²þÁ±¸ú²ÌÍ¾ÃÏ
¢¨¼ÂºÝ¤ÎÀ®²Ì¤Ï´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä»Ô¾ì´Ä¶¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¡¢À®²Ì¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ñ¶â·«¤ê¤Î°ÂÄê²½
¡¡¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎÀ©ÅÙ³èÍÑ¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î¾ò·ï²þÁ±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊÖºÑÉéÃ´¤ä³Æ¼ï¸ÇÄêÈñ¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢»ñ¶â¥·¥çー¥È¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤Þ¤¹¡£
Çä¾å¤Î¸úÎ¨²½
¡¡¹¹ð¤äÈÎÂ¥¤Î¥à¥À¤ò¸«Ä¾¤·¡¢Æ±¤¸¥³¥¹¥È¤ÇÇä¾å¤ò¿¤Ð¤¹Æ³ÀþÀß·×¤ä±Ä¶È»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å
¡¡ºâÌ³¥Çー¥¿¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Çー¥¿¤òÅý¹ç¤·¡¢ºÎÍÑ¡¦Åê»ñ¡¦¿·µ¬»ö¶ÈÅ¸³«¤Ê¤É½ÅÍ×¤Ê°Õ»×·èÄê¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
»ö¶È·ÑÂ³À¤Î¶¯²½
¡¡À©ÅÙ³èÍÑ¤ÈÇä¾å²þÁ±¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Ã±°ì¤Î¼ýÆþ¸»¤ä¿Íºà¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤°ÂÄê¤·¤¿·Ð±ÄÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ÎÈæ³Ó¡Û
¿·Æþ¼Ò°÷1¿Í¤òºÎÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç
¿Í·ïÈñ¡§·î³Û20～25Ëü±ß¡ÊÇ¯´Ö240～300Ëü±ß¡Ë ¶µ°é¥³¥¹¥È¡§3～6¥ö·î¤Î¸¦½¤´ü´Ö Â¨ÀïÎÏ²½¡§1Ç¯ÄøÅÙ
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ì¹ç
ÍøÍÑÎÁ¡§·î³Û6Ëü±ß～¡ÊÇ¯´Ö72Ëü±ß～¡Ë ÀìÌçÃÎ¼±¡§½é·î¤«¤éºâÌ³¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀìÌçÅª¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Äó¶¡ ²þÁ±Í¾ÃÏ¡§Ç¯´Ö300Ëü±ß°Ê¾å¤Î²þÁ±²ÄÇ½À¡Ê°ìÈÌÅª¤Ê»î»»¥Ùー¥¹¡Ë
ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ÎÈæ³Ó
¿·Æþ¼Ò°÷ºÎÍÑ:Ç¯´Ö270Ëü±ß + ¶µ°é¥³¥¹¥È |¸ú²Ì¼Â´¶¤Þ¤Ç3-6¥ö·î
ËÜ¥µー¥Ó¥¹:Ç¯´Ö72Ëü±ß～ |½é·î¤«¤éÀìÌç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡Ú¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÎÀ©¡Û
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï·Ð±Ä²þÁ±¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¦¾ðÊóÄó¶¡¤ËÆÃ²½¤·¡¢ÀÇÌ³¿½¹ð¡ÊÀÇÍý»ÎË¡¡Ë¡¢Êä½õ¶â¿½ÀÁ¡Ê¹ÔÀ¯½ñ»ÎË¡¡ËÅù¤ÎÆÈÀê¶ÈÌ³¤Ï³ÆÀìÌç²È¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£»Î¶È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤Î¶¨ÎÏÂÎÀ©¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¡Îá½ç¼é¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
2025Ç¯Æâ¤ËÁ´¹ñÂÐ±þ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥³¥í¥ÊÍ»»ñÊÖºÑ¸å¤ÎºâÌ³²þÁ±¥»¥ß¥Êー¡×¤Î³«ºÅ¤â·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï«Æ¯¿Í¸ý¸º¾¯»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Ð±Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú·Ð±Ä¿ÇÃÇ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤òµÇ°¤·¡¢ÀèÃå30¼Ò¸ÂÄê¤Ç¡Ö·Ð±Ä¿ÇÃÇ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤òÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÁêÃÌÆâÍÆ¤Ë´ð¤Å¤¡¢²þÁ±Í¾ÃÏ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍ¤Ç¤ª¼¨¤·¤·¡¢»ñ¶â·«¤ê¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÅý¹ç²þÁ±°Æ¤ò¥ì¥Ýー¥È·Á¼°¤Ç¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¿½¹þÊýË¡¡§Åö¼ÒWeb¥µ¥¤¥È¡Êhttps://oggworks.com/¡Ë¤è¤ê
¡Ú³°Éô¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¡Û
³°Éô¤Î»Î¶È¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¤â¡¢
¡ÖºâÌ³¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÅý¹çÅª¤ËÂª¤¨¤ë»ëÅÀ¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ËÉÔ²Ä·ç¡×¤È¤Î¹âÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥ªー¥¸ー¥¸ー¹çÆ±²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÃ´Åö
Email¡§info@oggworks.com
Tel¡§050-1726-2265