埼京線開業４０周年記念グッズを発売します！
○株式会社JR東日本商事（本社：東京都渋谷区/代表取締役社長：大西秀麿）は、2025年
9月30日に埼京線が開業40周年を迎えることを記念し、埼京線開業40周年記念グッズを
3種販売いたします。
○記念グッズ第一弾として、2025年９月26日（金）より「埼京線開業４０周年記念カード
ケース」、第二弾として、2025年10月11日(土)より「埼京線×Suicaのペンギン
ステッカーセット」「埼京線×Suicaのペンギン スライダーポーチ」を、JR東日本商事が
運営するTRAINIART(トレニアート) 等で販売いたします。
○埼京線の座席の柄や、車体のカラーをイメージしデザインされた鉄道・Suicaのペンギン
グッズと一緒に、埼京線開業４０周年をお祝いしましょう。
1. 新商品の販売について
○商品詳細
(1) 埼京線開業４０周年記念カードケース 1,100円（税込）
左から、103系・205系・E233系が描かれた、歴代の埼京線の車両が楽しめるカードケース。
背景は、埼京線の座席の柄をイメージしてデザインしました。交通系ICカードを1枚収納できます。
【サイズ（約）】縦9.6ｃｍ×横6ｃｍ×厚み0.5ｃｍ
JR東日本商品化許諾済
(2)埼京線×Suicaのペンギン ステッカーセット 462円（税込）
埼京線E233系のラインカラーと同じカラーの蝶ネクタイを着けた
Suicaのペンギンも！埼京線車両もどちらも楽しめる、3枚入りの
ステッカーセットです。
【サイズ（約）】9ｃｍ×6ｃｍ以内
(3)埼京線×Suicaのペンギン スライダーポーチ 946円（税込）
埼京線E233系のラインカラーと同じカラーの蝶ネクタイを着けた
Suicaのペンギンが車両の横でにっこり！リンクカラーで相性抜群の埼京線とSuicaのペンギンがデザインされたスライダーポーチは、筆記用具やメモ用紙、ステッカー等を入れるのにぴったりです。
【サイズ（約）】横20cm×縦14cm
(C)Chiharu Sakazaki/JR東日本/DENTSU SuicaはJR東日本の登録商標です。
○販売情報
第一弾：「埼京線開業４０周年記念カードケース」2025年９月26日（金）発売
第二弾：「埼京線×Suicaのペンギン ステッカーセット」「埼京線×Suicaのペンギン スライダー
ポーチ」2025年10月11日(土)発売
・ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店
・TRAINIART TOKYO グランスタ店
・TRAINIART JRE MALL店
※ミュージアムショップTRAINIART 東京ステーションギャラリー店での販売はございません。
埼京線について
東北新幹線と並行して走る現在の埼京線は、1985年（昭和60年）9月30日に開業しました。開業した当時は、山手線と同じ「うぐいす色（黄緑色）」の電車が使用されていましたが、ステンレス車の205系が投入された際、帯色がそれまでよりも濃い緑色となり、現在のE233系にもこれが引き継がれています。40年にわたり首都圏の通勤・通学等を支える重要な路線として、埼京線は多くの人に利用されつづけています。
２. TRAINIART(トレニアート)について
（１） BRAND CONCEPT (ブランドコンセプト)
「TRAINIART(トレニアート)」は、「鉄道をもっと楽しむ」をコンセプトに、私たちの生活に身近な「鉄道」の魅力を様々な視点から表現・編集するブランドです。
洗練・ホンモノ志向・ストーリー性をキーワードに「デザイン」と「機能」にこだわった鉄道デザイングッズを展開し、新たな鉄道デザイングッズのマーケットを開拓します。
（２）SHOP (ショップ)
・ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店
埼玉県さいたま市大宮区大成町3-47 鉄道博物館内1階
※ご来店いただく際は、鉄道博物館の入館券が必要です。
・ミュージアムショップTRAINIART 東京ステーションギャラリー店
東京都千代田区丸の内1-9-1 東京ステーションギャラリー内2 階
※ご来店いただく際は、東京ステーションギャラリーの入館チケットが必要です。
※一部グッズの販売はございません。
・TRAINIART TOKYO グランスタ店
東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅改札内B1 階グランスタ内
・TRAINIART JRE MALL 店 https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s001