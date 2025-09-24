埼京線開業４０周年記念グッズを発売します！

株式会社JR東日本商事

○株式会社JR東日本商事（本社：東京都渋谷区/代表取締役社長：大西秀麿）は、2025年

9月30日に埼京線が開業40周年を迎えることを記念し、埼京線開業40周年記念グッズを

3種販売いたします。

○記念グッズ第一弾として、2025年９月26日（金）より「埼京線開業４０周年記念カード

ケース」、第二弾として、2025年10月11日(土)より「埼京線×Suicaのペンギン

ステッカーセット」「埼京線×Suicaのペンギン スライダーポーチ」を、JR東日本商事が

運営するTRAINIART(トレニアート) 等で販売いたします。

○埼京線の座席の柄や、車体のカラーをイメージしデザインされた鉄道・Suicaのペンギン

グッズと一緒に、埼京線開業４０周年をお祝いしましょう。

1. 新商品の販売について

○商品詳細

(1) 埼京線開業４０周年記念カードケース 1,100円（税込）

左から、103系・205系・E233系が描かれた、歴代の埼京線の車両が楽しめるカードケース。

背景は、埼京線の座席の柄をイメージしてデザインしました。交通系ICカードを1枚収納できます。

【サイズ（約）】縦9.6ｃｍ×横6ｃｍ×厚み0.5ｃｍ

JR東日本商品化許諾済

(2)埼京線×Suicaのペンギン ステッカーセット 462円（税込）

埼京線E233系のラインカラーと同じカラーの蝶ネクタイを着けた

Suicaのペンギンも！埼京線車両もどちらも楽しめる、3枚入りの

ステッカーセットです。

【サイズ（約）】9ｃｍ×6ｃｍ以内

(3)埼京線×Suicaのペンギン スライダーポーチ 946円（税込）

埼京線E233系のラインカラーと同じカラーの蝶ネクタイを着けた

Suicaのペンギンが車両の横でにっこり！リンクカラーで相性抜群の埼京線とSuicaのペンギンがデザインされたスライダーポーチは、筆記用具やメモ用紙、ステッカー等を入れるのにぴったりです。

【サイズ（約）】横20cm×縦14cm

(C)Chiharu Sakazaki/JR東日本/DENTSU SuicaはJR東日本の登録商標です。

○販売情報

第一弾：「埼京線開業４０周年記念カードケース」2025年９月26日（金）発売

第二弾：「埼京線×Suicaのペンギン ステッカーセット」「埼京線×Suicaのペンギン スライダー

ポーチ」2025年10月11日(土)発売

・ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店

・TRAINIART TOKYO グランスタ店

・TRAINIART JRE MALL店

※ミュージアムショップTRAINIART 東京ステーションギャラリー店での販売はございません。

埼京線について

東北新幹線と並行して走る現在の埼京線は、1985年（昭和60年）9月30日に開業しました。開業した当時は、山手線と同じ「うぐいす色（黄緑色）」の電車が使用されていましたが、ステンレス車の205系が投入された際、帯色がそれまでよりも濃い緑色となり、現在のE233系にもこれが引き継がれています。40年にわたり首都圏の通勤・通学等を支える重要な路線として、埼京線は多くの人に利用されつづけています。

２. TRAINIART(トレニアート)について

（１） BRAND CONCEPT (ブランドコンセプト)

「TRAINIART(トレニアート)」は、「鉄道をもっと楽しむ」をコンセプトに、私たちの生活に身近な「鉄道」の魅力を様々な視点から表現・編集するブランドです。

洗練・ホンモノ志向・ストーリー性をキーワードに「デザイン」と「機能」にこだわった鉄道デザイングッズを展開し、新たな鉄道デザイングッズのマーケットを開拓します。

（２）SHOP (ショップ)

・ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店

埼玉県さいたま市大宮区大成町3-47 鉄道博物館内1階

※ご来店いただく際は、鉄道博物館の入館券が必要です。

・ミュージアムショップTRAINIART 東京ステーションギャラリー店

東京都千代田区丸の内1-9-1 東京ステーションギャラリー内2 階

※ご来店いただく際は、東京ステーションギャラリーの入館チケットが必要です。

※一部グッズの販売はございません。

・TRAINIART TOKYO グランスタ店

東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅改札内B1 階グランスタ内

・TRAINIART JRE MALL 店 https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s001