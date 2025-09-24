¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¹¹ðÇÛ¿®¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ØRed for BtoB¡Ù¡¢Squad beyond¤È¤Î¶¦Æ±¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸Äó¶¡¤ÇLPÀ©ºî¤ÈLPO¤òÄÉ²ÃÈñÍÑ¤Ê¤·¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»þµÈ ·¼»Ê¡¢°Ê²¼¡Ö¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È¡×¡Ë¤Ï¡¢BtoB´ë¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹¹ðÇÛ¿®¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖRed for BtoB¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSquad¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ù±ºÌÇ·¡¢°Ê²¼¡ÖSquad¡×¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSquad beyond¡×¤È¶¦Æ±¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦Æ±¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖRed for BtoB¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¹¹ð¼ç¤Ï¡¢ÄÉ²ÃÈñÍÑ¤Ê¤·¤Ç¡ÖSquad beyond¡×¤¬»ý¤Ä¹âµ¡Ç½¤ÊLP¡Ê¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¡ËÀ©ºî¤ª¤è¤ÓLPO¡Ê¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸ºÇÅ¬²½¡Ëµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥»ー¥Õ¥Æ¥£¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤¿¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¹¹ðÇÛ¿®¤«¤é¡¢¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥óÎ¨¡ÊCVR¡Ë¤Î¹â¤¤LP¤Ø¤ÎÍ¶Æ³¡¢¤½¤·¤Æ¸ú²Ì¸¡¾Ú¤Þ¤Ç¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¼Â¸½¤·¡¢BtoB´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸ú²Ì¤ÎºÇÂç²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¼è¤êÁÈ¤ß³µÍ×
¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖRed for BtoB¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤ä¶È¼ï¤ò»ØÄê¤·¤¿¹âÀºÅÙ¤Ê¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤È»ëÇ§À¤Î¹â¤¤¹¹ðÇÛ¿®¡¢¤µ¤é¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿´ë¶È¤Î¾ÜºÙ¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¥êー¥É³ÍÆÀ»Ù±ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦BtoB¹¹ð¼ç¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹¹ð¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢Squad¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖSquad beyond¡×¤È¶¦Æ±Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢LPÀ©ºî¤ª¤è¤ÓLPOµ¡Ç½¤òÉ¸½àÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¹¹ð¼ç¤ÏÄÉ²ÃÈñÍÑ¤Ê¤·¤Ç¡¢¥íー¥³ー¥É¤Ë¤è¤ëLPÀ©ºî¤ä¹¹ðÇÛ¿®¡¦Ê¬ÀÏ¡¦·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¡Ö¹¹ðÇÛ¿®¡×¤È¡ÖLP²þÁ±¡×¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿×Â®¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤ÊPDCA¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖSquad beyond¡×¤È¤Î¶¦Æ±Äó¶¡¤Ç²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È
¡ÖSquad beyond¡×¤¬»ý¤Ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ðÍÑLP¤ËÆÃ²½¤·¤¿ËÉÙ¤Êµ¡Ç½¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹ ¡£
- ¥µー¥Ðー¥ì¥¹LPÀ©ºî¥¨¥Ç¥£¥¿ーÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Îー¥³ー¥É¥¨¥Ç¥£¥¿ー¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËLP¤òÀ©ºî¤Ç¤¤Þ¤¹ ¡£HTML¤äCSS¤òÍÑ¤¤¤¿¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¾ÜºÙ¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹ ¡£
- ¥Òー¥È¥Þ¥Ã¥×Ê¬ÀÏ¥¿¥°¤ÎÀßÃÖ¤äÆÃÊÌ¤ÊÀßÄê¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢LP¤ËË¬¤ì¤¿¥æー¥¶ー¤Î¹ÔÆ°¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥Òー¥È¥Þ¥Ã¥×¤òÌµÀ©¸Â¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹ ¡£Î¥Ã¦¡¦CLICK¡¦CV¤È¥æー¥¶¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤´¤È¤ËÉ½¼¨¤·¡¢LP¤Î²ÝÂê²Õ½ê¤òÄ¾´¶Åª¤ËÇÄ°®¤·¡¢À®²Ì¤Ë¸ú¤¯LP²þÁ±¤Ë·Ò¤²¤Þ¤¹¡£
- Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥Èµ¡Ç½¹¹ð¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÈLP¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤ò°ì³ç¤Ç¸¡¾Ú¡¦Ê¬ÀÏ¤Ç¤¤Þ¤¹ ¡£¤É¤Î¹¹ð¤«¤éÎ®Æþ¤·¤¿¥æー¥¶ー¤¬¡¢¤É¤ÎLP¤Ç¹â¤¤À®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼«Æ°¤Ç¥ì¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤¹ ¡£
- A/B¥Æ¥¹¥ÈLP¤ÎÊ£À½¤«¤éÇÛ¿®ÈæÎ¨¤ÎÊÑ¹¹¤Þ¤Ç¤ò¿ô¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÀßÄê¤Ç¤¡¢¼ê´Ö¤Ê¤¯A/B¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤Þ¤¹ ¡£URL¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ê£¿ô¤Î¥Æ¥¹¥È¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò»î¤»¤ë¤¿¤á¡¢¹¹ðÇÞÂÎ¤Ø¤ÎºÆÆþ¹Æ¤Î¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó ¡£
¶¦Æ±Äó¶¡¤ÎÇØ·Ê
BtoB´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¥êー¥É¡Ê¸«¹þ¤ß¸ÜµÒ¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤Ï»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¹¹ðÇÛ¿®¤Ë¤è¤ë½¸µÒ¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼õ¤±»®¤È¤Ê¤ëLP¤ÎCVR²þÁ±¤Þ¤Ç¼ê¤¬²ó¤é¤º¡¢³ÍÆÀ¸úÎ¨¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LP¤ÏÀ©ºî¸å¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊA/B¥Æ¥¹¥È¤ä²þÁ±¤¬½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖRed for BtoB¡×¤Ï¡¢IP¥¢¥É¥ì¥¹¤äÌ¾»É¥Çー¥¿¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿ËÉÙ¤Ê¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤È¡¢¸·³Ê¤Ê¿³ºº´ð½à¤äÇÛ¿®ÌÌ¤ÎÀ©¸æ¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥»ー¥Õ¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¹¹ðÇÛ¿®ÌÌ¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶¯¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢¹¹ð¼ç¤ÎºÇ½ªÅª¤ÊÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ë¥êー¥É³ÍÆÀ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½¸µÒ¤·¤¿¥æー¥¶ー¤ò³Î¼Â¤Ë¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ò¤²¤ë¤¿¤á¤ÎLPºÇÅ¬²½¤¬À®²Ì¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¶¦Æ±¥á¥Ë¥åー¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼2ÅÀ¤¬Í»¹ç¤·¡¢BtoB¹¹ð¼ç¤¬Êú¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù±ç¤¹¤ëÅý¹çÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖRed for BtoB¡×¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î³ÍÆÀ¡×
- ¡ÖSquad beyond¡×¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ®²Ì¤Ë·Ò¤¬¤ëLP¤ÎÀ©ºî¡¦²þÁ±¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È ¼¹¹ÔÌò°÷ º´Æ£ Í§¹¬
¡ÖRed for BtoB¡×¤Ï¡¢BtoB´ë¶ÈÍÍ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°À®²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤È¸ú²ÌÅª¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎSquadÍÍ¤È¤Î¶¦Æ±¥á¥Ë¥åー¤Ë¤è¤ê¡¢¹¹ðÇÛ¿®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¤ÎÀ©ºî¡¦²þÁ±¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÈLPºÇÅ¬²½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÎÉ¼Á¤Ê¥êー¥É³ÍÆÀ¤ò¼Â¸½¤·¡¢BtoB´ë¶ÈÍÍ¤ÎÀ®Ä¹¤òÎÏ¶¯¤¯¸å²¡¤·¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒSquad ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿ù±º ÌÇ· ÍÍ
¡ÖSquad beyond¡×¤Ï±¿ÍÑ·¿WEB¹¹ð¤Ë¤ª¤±¤ë±¿ÍÑºÇÅ¬²½¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÄÉµá¤·¡¢Ã±¤Ê¤ëLPÀ©ºî¥Äー¥ë¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áí¹ç±¿ÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ2020Ç¯¤è¤ê³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ç¤ÏÇ¯´Ö9000²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î±¿ÍÑ·¿WEB¹¹ð¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³«È¯Åö½é¤è¤êWEB¹¹ð¶È³¦¤Î·òÁ´À¡¦Æ©ÌÀÀ¤Î¤¢¤ëÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¿³ºº¡¦¹»±ÜÅù¤Îµ¡Ç½¤ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼ÂÀÓ¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¡¢¶È³¦¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤êÅö½é¤«¤é»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥ÈÍÍ¤ÈÄó·È¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÇÁá¤¯Àµ³Î¤Ç¹â¸úÎ¨¤Ê¹¹ðÇÛ¿®¤È¡¢À®²Ì¤È¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤LP±¿ÍÑ¡¦²þÁ±¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö¶È¼ÔÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¡¢´ë¶ÈÍÍ¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚBtoB¸þ¤±¹¹ðÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖRed for BtoB¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
BtoB¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¥Çー¥¿¤òÊÝÍ¤·¡¢Ìò¿¦¡¦¶È¼ï¡¦´ë¶Èµ¬ÌÏ¤Ê¤É¤ò»ØÄê¤·¤¿ÀºåÌ¤Ê¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤ÊBtoB´ë¶ÈÆÃ²½·¿¹¹ðÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¸·³Ê¤Ê¿³ºº¤ò·Ð¤¿¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤·ÇºÜÌÌ¤Ë¹¹ð¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¤òÔÌÂ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥êー¥É³ÍÆÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð±¿ÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSquad beyond¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Squad beyond¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSquad¡Ê¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¡£µì¼ÒÌ¾ ³ô¼°²ñ¼ÒSIVA ¥·¥ô¥¡¡£2025Ç¯1·î¤Ë¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê´ë²è¡¦À©ºî¡¦¿³ºº¡¦ÇÛ¿®¡¦Ê¬ÀÏ¡¦¥ì¥Ýー¥È¤Þ¤Ç°ìÏ¢¤Î¥Õ¥íー¤ò1¤Ä¤ËÅý¹ç¤·¡¢°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£À©ºî¥¨¥Ç¥£¥¿¡¢¸¡¾Ú¡¦Ê¬ÀÏµ¡Ç½¡¢¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤äÊÌÉôÌç¡¢ÂåÍýÅ¹¤ä¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹¹ðÇÛ¿®¥µー¥Ð¤ä¥É¥á¥¤¥ó¤Î´ÉÍý¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÅý¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2020Ç¯7·îÀµ¼°¤Ë¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¡£¤´ÍøÍÑ¼ÂÀÓ¤ÏÂç¼êÂåÍýÅ¹¤äÂç¼ê¥áー¥«ー¡¢»ö¶È¼çÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ë1,000¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶ÈÍÍ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢Ç¯´Ö¿äÄê9,000²¯±ß¤Î¹¹ðÇÛ¿®¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹(*Ãí)¡£
¹ñÆâ¥Í¥Ã¥È¹¹ð»Ô¾ì¤ÎÌó1/3¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¼ÂÀÓ(*Ãí)¤È¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÀ¼¤òÁÃ¤Ë¡¢¤³¤ì¤é°ìÏ¢¤Îµ¡Ç½¤ò¡¢·î³ÛÄê³Û¤ÎSaaS¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤´Äó¶¡¡£ÇÛ¿®¥µー¥Ð¤äÀìÇ¤¥µ¥Ýー¥È¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¤´»Ù±ç¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤ËÂÐ¤·¡¢¹¹ðÁÇºà¤ÎÀ©ºî¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¤â¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¸ÄÊÌ¤ÎÁÇºàÀ©ºî¤ä¡¢BPO¡¢ÀïÎ¬»Ù±ç¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÌÅÓ¤ª¸«ÀÑ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
Ãí¡§Squad beyond ¥Í¥Ã¥È¹¹ðÇÞÂÎÈñ¤Î30¡ó¤Ë³ÈÂç¡£¹ñÆâ¥Í¥Ã¥È¹¹ðÇÛ¿®Èñ¡¢¿äÄê9,000²¯±ß¤òÆÍÇË(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000059226.html)
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒSquad¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSquad
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿ù±º ÌÇ·
¡¦URL¡§https://squad-s.com/
¡¡Service URL¡§https://squadbeyond.com/
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç5ÃúÌÜ26-16 Mita S-Garden 4F
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡ÉSquad beyond¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°SaaS¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à´ë²è¡¦³«È¯¡¦Äó¶¡¡Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡Ë¡£¥«¥Õ¥§±¿±Ä¡Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»ö¶È¡Ë
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¼è°ú¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ»ö¶È²½¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£Ç§ÃÎ³ÈÂç¡¢¼ûÍ×´µ¯¡¢¸ÜµÒ³ÍÆÀ¡¢ÈÎÂ¥³èÆ°¤òºÇÀèÃ¼¤ÎÆÈ¼«µ¡³£³Ø½¬¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖRed¡×¡¢¤Þ¤¿¤½¤ÎÃÎ¸«¤ò±þÍÑ¤·¤¿¥¸¥ª¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖASE¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢ÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡¢°ûÎÁ¥áー¥«ー¡¢¥È¥¤¥ì¥¿¥êー´ë¶È¡¢Î®ÄÌ¡¢¾®Çä¶ÈÅù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÆÈ¼«¥¢¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹½ÃÛ¡¢±¿ÍÑ»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖScarlet¡×¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¼ÔÍÍ¤Î¼ý±×ºÇÂç²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÅù¡¢¹¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°èÁ´ÂÎ¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»þµÈ ·¼»Ê
¡¦URL¡§https://www.fout.co.jp/freakout/
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ 6-3-1 Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º ¥¯¥í¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È
Ã´Åö¡§ÉðÅÄ
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.fout.co.jp/freakout/contact/contact-fo/)
E-mail¡§pr-biz@fout.jp