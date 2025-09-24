ÍÄÃÕ±à¡¢¾®³Ø¹»¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¿À¼Ò¤ò¼é¤ë¡¢µ®Á¥¿À¼Ò½¤Éü¤Ë·úÀß¶È¤¬´óÉÕ»Ù±ç
¡¡·úÃÛ¡¦ÅÚÌÚ¡¦ÉÔÆ°»º¤Î³ô¼°²ñ¼Ò±Ê¸ÁÈ¡ÊËÜ¼Ò:°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»Ô¡¢ÂåÉ½:±ÊÁð¹§·û¡¢¥°¥ëー¥×Çä¾å103²¯±ß¡¢°Ê²¼:±Ê¸ÁÈ¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ°èÊ¸²½ºâ¤ÎÊÝ¸î¤È·Ñ¾µ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢½ÕÆü°æ»Ô¿ÀÎÎÄ®¤Ë¤¢¤ëµ®Á¥¿À¼Ò¤Î½¤Éü»ö¶È¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ê¸ÁÈ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢½ÕÆü°æ»Ô¸òÄÌ»ùÆ¸Í·±à¤Ç¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ»Ù±ç¤ä¡¢ÃÏ¸µÃæ³ØÀ¸¸þ¤±¤ÎÆÃÊÌ¹ÖÏÂ¤Ø¤Î¼Ò°÷ÇÉ¸¯¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÊ¸²½³èÆ°¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¶¨ÎÏ¤â¤½¤Î°ì´Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µ®Á¥¿À¼Ò¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤äÍÄÃÕ±à¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÄÌ³ØÏ©¤äÆü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿À¼Ò¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ëÉ÷·Ê¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±Ê¸ÁÈ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤È¤È¤â¤ËÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
½¤ÉüÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëµ®Á¥¿À¼Ò¤Î¶Æâ¤ÎÍÍ»Ò
¢¡¿ÀÎÎÄ®¤ÎÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°»Ù±ç
¡¡º£²ó¤Î¶¨ÎÏ¤Ï¡¢µ®Á¥¿À¼Ò½¤Éü°Ñ°÷²ñ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¿ÀÎÎÄ®¤ÎÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤ÎºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿ÃÏ°èÏ¢·È¤Î°ì´Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿À¼Ò¤ÎºÆÀ¸¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ê¸ÁÈ¤Ïº£¸å¤â¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¡¦¶µ°é¡¦Ê¡»ãÊ¬Ìî¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤È¤Î¶¦À¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ®Á¥¿À¼Ò½¤Éü»ö¶È¤Ø¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢½¤Éü°Ñ°÷²ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ø¤ª¤Ä¤Ê¤®¤·¡¢¾ÜºÙ¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï±Ê¸ÁÈ¤Î¹Êó¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò±Ê¸ÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡±Ê¸ÁÈ¤Ï1955Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»Ô¤ÇÁÏ¶È¡£¡Ø¿·¤·¤¤¤³¤È¡¢¥Ç¥«¥Ç¥«¤È¡£¡Ù¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢·úÀß¶È³¦¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÂçÃÀ¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÈÃå¼Â¤Ê¼Â¹ÔÎÏ¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Ê¤¤·Ê¿§¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢·úÃÛ¡¦ÅÚÌÚ¡¦ÉÔÆ°»º»ö¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£·úÃÛ»ö¶È¤Ç¤Ï¾¦¶È¡¦°åÎÅ¡¦Ê¡»ã»ÜÀß¤«¤é½¸¹ç½»Âð¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¡¢ÅÚÌÚ»ö¶È¤Ç¤Ï¸ø¶¦¹©»ö¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ç¤ÏÅÚÃÏÃµ¤·¤«¤é¥¢¥Õ¥¿ー¥Õ¥©¥íー(¥ê¥Õ¥©ー¥àÅù)¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤Î¹©Äø¤ò¼ÒÆâ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò±Ê¸ÁÈ¡Ê¤Ê¤¬¤±¤ó¤°¤ß¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡±ÊÁð ¹§·û¡Ê¤Ê¤¬¤¯¤µ¡¡¤¿¤«¤Î¤ê¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»ÔËÙ¥ÎÆâÄ®4ÃúÌÜ1-20
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡§1955Ç¯3·î
»ñËÜ¶â¡¡¡§1²¯5ÀéËü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·úÃÛ»ö¶È¡¦¹©¾ì¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢ÁÒ¸Ë¡¢¶µ°é»ÜÀß¡¢°åÎÅ¡¿Ê¡»ã»ÜÀß¤Ê¤É¤Î·úÃÛ¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÚÌÚ»ö¶È¡¦Â¤À®³«È¯¡¢³°¹½¹©»ö¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÉÔÆ°»º»ö¶È¡¦ÇäÇã¡¢Ãç²ð¡¢³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¡¦¡Ø100Ëü¿Í¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¡ÙÅì³¤»ÙÉô±¿±Ä¡¢½ÕÆü»Ô¤Ø¤Î´óÉÕ³èÆ°¤Ê¤É
URL¡¡¡¡¡§https://www.nagaken.com/
¡ã¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡ä
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒDESIGNLINKS
¡¦´Ä¶Íý²½³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¤¥¸ー
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò»³·ú½Åµ¡
¡¦ÂçÏÆ·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò±Ê¸ÁÈ¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§²ÃÆ£Ëã°á¡Ê¤«¤È¤¦¡¡¤Þ¤¤¡Ëm-kato@nagaken.com¡¿080-9002-1639