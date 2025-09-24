ÃË½÷¤ÇÌÀ³Î¤Ë°ã¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ó¥ËÍøÍÑ¨¡¨¡¡£ÃËÀ¤Ï¡ÖÉ¬Í×Çã¤¤¡×¡¢½÷À¤Ï¡Ö´Ö¿©¡¦³Ú¤·¤ß¾ÃÈñ¡×
¡¡½÷À¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÁí¸¦¤òÍ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¡¦¥¹¥Èー¥ê¥£¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆüÌî²Â·Ã»Ò¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ó¥ËÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò¤è¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÍøÍÑÌÜÅª¤ä¹ØÆþ¾¦ÉÊ¡¢ÍèÅ¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¡Ö¸úÎ¨Åª¤ÊÇã¤¤Êª¤Î¾ì¡×¤È¤·¤Æ¡¢½÷À¤Ï¡Öµ¤Ê¬¤òÀ°¤¨¤ë¾®¤µ¤ÊµòÅÀ¡×¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÄ´ºº³µÍ×¡§15ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷1,301¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤ò2025Ç¯8·î¤Ë¼Â»Ü¡Ë
¢¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë£¹³ä¤¬Æü¾ïÅª¤ËÍøÍÑ
Q.ÉáÃÊ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡ÃË½÷¶¦¤Ë9³ä¶á¤¯¤¬¡Ö¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¡¿»þ¡¹ÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÆü¾ïÅª¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÃËÀ¤ÏÌ¤º§¡¦´ûº§¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ö¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¤¬4³ä¶¯¤È°ÂÄê¤·¤Æ¹â¤¤¡£°ìÊý½÷À¤ÏÌ¤º§»þ¤Ï¡Ö¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¤¬ÃËÀ¤ÈÆ±Åù¤À¤¬¡¢´ûº§¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö»þ¡¹ÍøÍÑ¡×·¿¤Ø¥·¥Õ¥È¡£ »Ò¤É¤âÆ±È¼¤ÎÇã¤¤Êª¥Ïー¥É¥ë¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÉÑÈËÍøÍÑ¤¬¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ë¡£
¢¡ÃËÀ¤ÏÌ¤´ûº§¤òÌä¤ï¤º¡È¹âÉÑÅÙ·¿¡É¡¢½÷À¤Ï´ûº§¤ÇÉÑÅÙ¤¬¸º¾¯
Q.¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÍøÍÑÉÑÅÙ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ÃËÀ¡§¡ÖËèÆü¡×¡Ö½µ4²ó°Ê¾å¡×¤Î³ä¹ç¤¬½÷À¤è¤ê¹â¤¯¡¢Ì¤º§¡¦´ûº§¤Ç³ä¹ç¤ÎÊÑ²½¤â¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡£
- ½÷À¡§¡ÖËèÆü¡×5.8¡ó¡¢¡Ö½µ2～3²ó¡×24.5¡ó¤ÇÃæÉÑÅÙÍøÍÑ¤¬Ãæ¿´¡£
ÃËÀ¤ÏÌ¤º§¡¦´ûº§¤òÌä¤ï¤º¹â¤¤ÉÑÅÙ¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ï½¬´·¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý½÷À¤Ï´ûº§ÁØ¤ÇÍøÍÑÉÑÅÙ¤¬¸º¾¯¤·¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÎÄ´Íý¤ä¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢ÃËÀ¤Ï¡ÖÀ¸³è½¬´·¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¡×¡¢½÷À¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ëÍøÍÑ¡×¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤Î°ã¤¤¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¢¡ÃËÀ¡á¥½¥íÍøÍÑ¡¢½÷À¡áÃ¯¤«¤ÈÍøÍÑ
Q.Ã¯¤ÈÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë
- ÃËÀ¡§¡Ö°ì¿Í¤ÇÍøÍÑ¡×¤¬Ìó9³ä¡£
- ½÷À¡§¡Ö°ì¿Í¤ÇÍøÍÑ¡×¤¬ºÇÂ¿¤À¤¬¡¢ÃËÀ¤è¤ê¡Ö²ÈÂ²¡¦»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¡×¤¬¹â¤¤¡£
ÃËÀ¤Ï°µÅÝÅª¤Ë°ì¿ÍÍøÍÑ¤¬Â¿¤¯¡¢Æü¾ï¤Î¸Ä¿Í¹ÔÆ°¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À¤â°ì¿ÍÍøÍÑ¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¡¢²ÈÂ²¤ä»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤ËÎ©¤Á´ó¤ë³ä¹ç¤¬ÃËÀ¤è¤ê¹â¤¤¡£
¢¡Í½Äê³°¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë½÷À¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å
Q.Í½Äê³°¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
- ÃËÀ¡§¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×¤¬ºÇÂ¿¡£
- ½÷À¡§¡ÖÍ½Äê³°¹ØÆþ¤¢¤ê¡×¤¬50¡óÄ¶¡£
Í½Äê³°¤ÎÇã¤¤Êª¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢½÷À¤Î³ä¹ç¤¬ÆÃ¤Ë¹â¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢½÷À¤¬Çä¾ì¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤äµ¤Ê¬¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤ß¤È¤·¤Æ¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Å¹Æ¬¤Î±é½Ð¤ä¿·¾¦ÉÊ¤ÎÅêÆþ¤ÏÃËÀ¤è¤ê¤â½÷À¤Ë¶¯¤¯±Æ¶Á¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¢¡¹¥¤¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¡§ÃËÀ¤Ï3¼Ò²£ÊÂ¤Ó¡¢½÷À¤Ï¡Ö¥»¥Ö¥ó¡×¿ä¤·
Q.ºÇ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò°ì¤Ä¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ÃËÀ¡§¥»¥Ö¥ó34.9¡ó¡¢¥íー¥½¥ó34.9¡ó¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ30.2¡ó ¢ª ¤Û¤Ü²£ÊÂ¤Ó¡£
- ½÷À¡§¥»¥Ö¥ó44.8¡ó¡¢¥íー¥½¥ó33.6¡ó¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ21.6¡ó ¢ª ¥»¥Ö¥ó»Ù»ý¤¬ÆÍ½Ð¡£
ÃËÀ¤ÏÎ©ÃÏÍøÊØÀ¤òºÇ½Å»ë¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¯3¼Ò¤ò¶ÑÅù¤ËÍøÍÑ¡£°ìÊý¤Ç½÷À¤ÏÍøÊØÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ä¸ÂÄê´¶¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤ÉÊ£¿ôÍ×ÁÇ¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃËÀ¤Ï¡ÖÎ©ÃÏ¤Ê¤ÉÍøÊØÀ¤ÇÁª¤Ö·¹¸þ¡×¡¢½÷À¤Ï¡ÖÌ£¤ä¾¦ÉÊÎÏ¤ò´Þ¤àÁí¹çÅªÉ¾²Á¤ÇÁª¤Ö·¹¸þ¡×¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÁª¤ÓÊý¡§ÃËÀ¤ÏÍýÍ³¤¬Ã±°ì¡¢½÷À¤ÏÊ£¹çÅª
Q.ºÇ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¤·¤Æ¤½¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Æ¥¥¹¥È¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÊÃËÀ¡Ë
¥Æ¥¥¹¥È¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ê½÷À¡Ë
- ÃËÀ¡§Áª¤ÖÍýÍ³¤Ï¡ÖÎ©ÃÏ¡¦ÍøÊØÀ¡×¤¬Ãæ¿´¡£
- ½÷À¡§Ì£¡¦ÉÊÂ·¤¨¡¦¿·¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢ÍýÍ³¤¬Â¿ÍÍ¡£
ÃËÀ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ö¶á¤¯¤ÆÊØÍø¤À¤«¤éÁª¤Ö¡×¤È¤¤¤¦¸úÎ¨½Å»ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¶¯¤¤¡£°ìÊý¡¢½÷À¤ÏÍøÊØÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ä¸ÂÄê´¶¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤ÉÊ£¿ôÍ×ÁÇ¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤³¤«¤é¤âÃËÀ¤Ï¡ÖÃ±°ìÍ×°ø¤ÇÁª¤Ö¡×¡¢½÷À¤Ï¡ÖÊ£¿ôÍ×°ø¤ÇÁª¤Ö¡×¤È¤¤¤¦¹ØÇãÈ½ÃÇ¤Î°ã¤¤¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡½÷À¤Ï´Ö¿©(¥Ç¥¶ー¥È¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯)¡¦¿·¾¦ÉÊ¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÁª¤Ö
Q.¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÁª¤ÖÍýÍ³¤È¤·¤ÆÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¥Ç¥¶ー¥È¡¦¥¹¥¤ー¥Ä¡§½÷À52.1¡ó¡¢ÃËÀ22.9¡ó ¢ª ½÷À¤ÏÃËÀ¤ÎÇÜ°Ê¾å¡£
- ¿·¾¦ÉÊ¡¦´ü´Ö¸ÂÄê¡§½÷À30.0¡ó¡¢ÃËÀ17.6¡ó¡£
- ÃÍ°ú¡¦¥¯ー¥Ý¥ó¡§½÷À35.3¡ó¡¢ÃËÀ23.9¡ó¡£
½÷À¤Ï¡Ö¥Ç¥¶ー¥È¡¦¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤ÇÆÍ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤ä¤Ä¡¦µ¤Ê¬Å¾´¹¥Ëー¥º¤¬¶¯¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¿·¾¦ÉÊ¡¦¸ÂÄê¡×¡ÖÃÍ°ú¡¦¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤Ë¤âÉÒ´¶¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤È¤ªÆÀ´¶¤ÎÎ¾Êý¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃËÀ¤ÏÌÜÅªÇã¤¤¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ä³ä°ú¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¢¡½÷À¤Ï¡È´Ö¿©¡¦¤ª¤ä¤Ä¡É¤Î¹ØÆþ¤¬ÃËÀ¤è¤ê20pt¹â¤¤
Q.¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ´Ö¿©¡§½÷À52.1¡ó¡¢ÃËÀ22.9¡ó ¢ª +29ptº¹¡£
- Ãë¿©¡§½÷À42.1¡ó¡¢ÃËÀ33.7¡ó¡£
ºÇ¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢½÷À¤ÏÃËÀ¤è¤ê20pt°Ê¾å¹â¤¯¡Ö´Ö¿©¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£¤Þ¤¿Ãë¿©¤Ç¤â½÷À¤ÎÍøÍÑÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¡Ö¿©¡Üµ¤Ê¬Å¾´¹¡×¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ö¡£ÆÈ¿ÈÃË½÷¤ÏÍ¼¿©¡¦Ìë¿©ÍøÍÑ¤âÂ¿¤¯¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿©»öÄ´Ã£Àè¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÂç¤¤¤¡£
¢¡ÃËÀ¤Ï¡È·è¤á¤ÆÁá¤¯½Ð¤ë¡É¡¢½÷À¤Ï¡È¸«¤ÆÁª¤Ö¡É
¹ØÇã¹ÔÆ°¤ÎÃË½÷º¹¡Ê¥ìー¥Àー¥Á¥ãー¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ë
°Ê²¼6¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ1～4¡Ê1¡ÄÁ´¤¯Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢2¡Ä¤¢¤Þ¤êÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢3¡Ä¤ä¤äÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡¢4¡Ä¤È¤Æ¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡Ë¤Ç²óÅú¤·¤¿¤â¤Î¤òÊ¿¶Ñ²½¤·¡¢¥ìー¥Àー¥Á¥ãー¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Q.Çã¤¦Êª¤Ï»öÁ°¤Ë·è¤á¤Æ¤«¤éÅ¹¤ËÆþ¤ë
Q.Å¹Æâ¤ò¸«¤Æ²ó¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À
Q.POP¤ä¸ÂÄêÉ½¼¨¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤
Q.¥ì¥¸¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤·¤¿¤¤
Q.¿·¾¦ÉÊ¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
Q.¥¯ー¥Ý¥ó¤¬¤¢¤ì¤ÐÉÊ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë
出典:HERSTORY REVIEW10月号
- ÃËÀ¡§¡Ö»öÁ°¤ËÇã¤¦Êª¤ò·è¤á¤ë¡×¡Ö¥ì¥¸ÂÔ¤Á¤òÈò¤±¤¿¤¤¡×¤¬¹â¤¤¡£
- ½÷À¡§¡Ö¿·¾¦ÉÊ¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡Ö¥¯ー¥Ý¥óÍøÍÑ¡×¡ÖÅ¹Æâ¤ò¸«¤Æ²ó¤ë¡×¤¬¹â¤¤¡£
ÃËÀ¤Ï¡ÖÇã¤¦¤â¤Î¤ò·è¤á¤ÆºÇÃ»¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸úÎ¨½Å»ë·¿¡£½÷À¤Ï¡ÖÇä¾ì¤Ç¸«¤ÆÁª¤Ö¡×¡Ö¤ªÆÀ¤òÃµ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¹ØÇã¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¶¯¤¤¡£¸úÎ¨¤ÎÃËÀ¡¢Ãµº÷¤Î½÷À¤È¤¤¤¦¹ØÇã¹ÔÆ°¤ÎÂÐÈæ¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÄ´ºº¤«¤é¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËÍøÍÑ¤ÏÃË½÷¶¦ÄÌ¤·¤ÆÀ¸³è¤Ëº¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ï¸úÎ¨À¡¦·×²èÀ¡¢½÷À¤ÏÈ¯¸«¡¦³Ú¤·¤ß¡¦¤ªÆÀ´¶¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ØÇã¹ÔÆ°¤Î°ã¤¤¤¬ÌÀ³Î¤ËÉâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë½÷À¤Ï¡Ö´Ö¿©¡¦¤ª¤ä¤Ä¡×¤ä¡Ö¿·¾¦ÉÊ¡¦´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡×¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÁª¤Ó¡¢Æü¾ï¤Îµ¤Ê¬Å¾´¹¤ä¾®¤µ¤Ê³Ú¤·¤ß¤ò¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¡ÈÀ¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¡É¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡È¾ÃÈñÂÎ¸³¤Î¾ì¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÁí¸¦ HERSTORY¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÄêÎÌ¡¦ÄêÀÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¸ÜµÒÊ¬ÀÏ¤«¤é¾¦ÉÊ³«È¯¡¢ÈÎÇäÀïÎ¬¤Þ¤Ç¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£½÷À¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿À¸³è¼Ô»ëÅÀ¤ò»Üºö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
