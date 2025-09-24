ÉñÂæ·Ý½Ñº×¡Ö½©¤Îð¨ÀÐ2025Åìµþ¡×10/1¡Ê¿å¡Ë³«Ëë¡ª
¡Ö½©¤Îð¨ÀÐ2025Åìµþ¡×ÇúÃÂ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¨¢Autumn Meteorite 2025 Tokyo Birth Visual
ÃÓÂÞ¤ÎÅìµþ·Ý½Ñ·à¾ì¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÉñÂæ·Ý½Ñº×¡Ö½©¤Îð¨ÀÐ2025Åìµþ¡×¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«Ëë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬ÅÄÍøµ¬¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¤â¤È½é¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢Ìó1¥ö·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¹ñÆâ¡¦³¤³°¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÉñÂæ·Ý½ÑºîÉÊ14±éÌÜ¤Ë¤è¤ë¡Ö¾å±é¥×¥í¥°¥é¥à¡×¡¢¥ì¥¯¥Á¥ãー¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¡Ö¾å±é¤¸¤ã¤Ê¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¡×¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥àÂÎÀ©¡Ê¡áÍè¾ì¥µ¥Ýー¥È¤Î¤³¤È¡Ë¡×¤Î3¤Ä¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¿ÍÍ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¡¢º£¡¢¤³¤³¡¢¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ·Ý½ÑÉ½¸½¤¬¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ê¤â¤Î¡¢¼«Ê¬¤ÈÄ¾ÀÜÀÜÂ³¤·ç¥¤ËÍî¤Á¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¼Â¤Î»Ñ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤³¤ÎÀ¤³¦¤òÂª¤¨Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ìÁ°¹¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥à¤®¤ó¤¬¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅöÆü·ô¾ðÊó¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¥Á¥é¥·¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä°û¿©¤ò³Ú¤·¤á¤ë¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Á¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¤ÈÉ¾È½¤Î¡Ö½©¤Îð¨ÀÐ¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÇÛ¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¤ä¥Ð¥Êー¡¢¥Ý¥¹¥¿ー¤È¤¤¤Ã¤¿Áõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢·à¾ìÁ´ÂÎ¤¬½Ëº×´¶¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£SNS¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿Íè¾ì¼Ô»²²Ã·¿¤Î¤¯¤¸°ú¤´ë²è¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉñÂæ·Ý½Ñº×¡Ö½©¤Îð¨ÀÐ¡×¤Î¡Òð¨ÀÐ¤ß¡Ó¤Ë¤è¤ê¿¼¤¯¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ê°ú¤¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ÖÊ¸Ì®¤¿¤Á¤Î±ã¡×¤òÈ¯¹Ô¡¢»æ¤ÈÅÅ»ÒÈÇ¤Ç²ñ´üÃæ¤ËÌµÎÁÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£²¬ÅÄÍøµ¬¤Ï¡¢¤³¤ÎÉñÂæ·Ý½Ñº×¤ò¡ÖÊ¸Ì®¤¿¤Á¤Î±ã¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢½©¤Îð¨ÀÐ¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È(https://autumnmeteorite.jp)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²¬ÅÄÍøµ¬¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¤¤¤è¤¤¤è¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤¬ÆþÇ°¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î°ì¥ö·î¤¢¤Þ¤ê¤Î²ñ´ü¤ò¤«¤±¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡Òð¨ÀÐ¡Ó¤¿¤Á¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Öð¨ÀÐ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤ï¤¿¤·¤¬¹þ¤á¤¿¡¢°ÛÊª¡¢¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÈ÷¤¨¤¿¤½¤Î¼ÂÊª¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë±éÌÜ¤¿¤Á¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡Ö½©¤Îð¨ÀÐ¡×¤È¤¤¤¦ÉñÂæ·Ý½Ñº×¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Òð¨ÀÐ¤ß¡Ó¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö½©¤Îð¨ÀÐ¡×¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¤Ë¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤¬¥ªー¥¬¥Ê¥¤¥º¤¹¤ë¤Î¤Ï¸½ºß¤Î¡¦Åìµþ¤Î¡¦¤Þ¤¿¤ÏÉñÂæ·Ý½Ñ³¦¤Î¡¢»ÙÇÛÅªÊ¸Ì®¤Î³°Â¦¤«¤éÈôÍè¤¹¤ëð¨ÀÐ¤¿¤Á¤È¤Îî°íð¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Î©¤Á²ñ¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÀ¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´¶³Ð¤òÆÀ¤¿¤ê¡¢Ì£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Èþ³Ø¤ËÌÌ¿©¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤¬¤½¤ÎÃæ¤Ë¿È¤òÃÖ¤À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¸½¼Â¡¦¤³¤Î¼Ò²ñ¡¦¤³¤Î¾õ¶·¡£ÉñÂæ·Ý½Ñº×¡Ö½©¤Îð¨ÀÐ2025Åìµþ¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤Ù¤¯´ë¤Þ¤ì¤¿¡¢·Ý½Ñ¤Î·Á¤ò¤·¤¿Ìä¤¤¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤¬±á¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ø¤ÈÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ð¨ÀÐ¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤¬¡¢¤³¤ÎºÅ¤·¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÊÑÍÆ¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë·Àµ¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¤È¡¢¿´¤«¤é´õ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÊÑÍÆ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ç¤¢¤ë¾ì¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ò¼÷¤°¾ì¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢¡Ö½©¤Îð¨ÀÐ2025Åìµþ¡×¤Ï¤³¤ì¤è¤ê´ÑµÒ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎºÅ¤·¤Î´ë²è¤È±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¤³¤³¤ËÉñÂæ·Ý½Ñº×¡Ö½©¤Îð¨ÀÐ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î½éÇ¯ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡Ö½©¤Îð¨ÀÐ2025Åìµþ¡×¤ÎÇúÃÂ¤È³«Ëë¤òÀë¸À¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²¬ÅÄÍøµ¬ Toshiki Okada¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
(C)Kikuko Usuyama
±é·àºî²È¡¢¾®Àâ²È¡¢±é·à¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ö¥Á¥§¥ë¥Õ¥£¥Ã¥Á¥å¡×¼çºË¡£2005Ç¯¡Ø»°·î¤Î5Æü´Ö¡Ù¤ÇÂè49²ó´ßÅÄÔ¢»Îµº¶Ê¾Þ¼õ¾Þ¡£Æ±ºî¤Ç¤Î2007Ç¯¥¯¥ó¥¹¥Æ¥ó¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥Ç¥¶ー¥ë¡Ê¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¡Ë»²²Ã°Ê¹ß¡¢¹ñÆâ³°¤Î90ÅÔ»Ô°Ê¾å¤Ç¿·ºî¤ò²¢À¹¤Ë¾å±é¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2015Ç¯Æü´Ú¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡ØGod Bless Baseball¡Ù¡¢2018Ç¯¥¦¥Æ¥£¥Ã¥È¡¦¤Øー¥Þ¥àー¥ó¸¶ºî¡¦¥¿¥¤¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡Ø¥×¥éー¥¿¥Êー¡§Øá°Í¤Î¥Ýー¥È¥ìー¥È¡Ù¡ÊÂè27²óÆÉÇä±é·àÂç¾Þ¡¦Áª¹Í°Ñ°÷ÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¡¢2023Ç¯¥¦¥£ー¥ó·Ý½Ñ½µ´Ö°Ñ¾üºîÉÊ¡Ø¥ê¥Ó¥ó¥°¥ëー¥à¤Î¥á¥¿¥â¥ë¥Õ¥©ー¥·¥¹¡Ù¤Ê¤É¡¢¹ñºÝ¶¦Æ±À©ºîºîÉÊ¤âÂ¿¿ô¡£2016Ç¯°Ê¹ß¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì·÷¸øÎ©·à¾ì¤Î¥ì¥Ñー¥È¥êーºîÉÊ¤Îºî¡¦±é½Ð¤â·ÑÂ³Åª¤ËÌ³¤á¡¢2020Ç¯¡ØÁÝ½üµ¡¡ÙµÚ¤Ó2022Ç¯¡Ø¥Éー¥Ê¡Ê¥Ã¡Ë¥Ä¡Ù¤Ç¥Ù¥ë¥ê¥ó±é·àº×¤ËÁª½Ð¡£2022Ç¯¡¢¡ØÌ¤Îý¤ÎÍ©Îî¤È²øÊª ºÃÇÈ¡¿ÆØ²ì¡Ù¡ÊÂè72²óÆÉÇäÊ¸³Ø¾Þ¡¦µº¶Ê¡¦¥·¥Ê¥ê¥ª¾ÞµÚ¤ÓÂè25²óÄá²°ÆîËÌ¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤ª¤è¤Ó²Î·à¡ØÍ¼Äá¡Ù¤Î±é½Ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Âè29²ó ÆÉÇä±é·àÂç¾Þ Í¥½¨±é½Ð²È¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ëµö¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Î½ª¤ï¤ê¡Ù¤ò´©¹Ô¡¢Âè2²óÂç¹¾·ò»°Ïº¾Þ¼õ¾Þ¡£2022Ç¯¤Ë¡Ø¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡¦¥ì¥Ü¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÇÂè35²ó»°ÅçÍ³µªÉ×¾Þ¤ª¤è¤ÓÂè64²ó·§ÆüÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
ÄÉ²Ã¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
ÇúÃÂ¼°¡Ê¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¡Ë
¡Ö½©¤Îð¨ÀÐ¡×¤Î³«Ëë¤òÀë¸À¤¹¤ë¡¢°ìÈÌÈó¸ø³«¡¢´Ø·¸¼Ô¤ª¤è¤Ó¥á¥Ç¥£¥¢¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¸ÂÄê¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²¬ÅÄÍøµ¬¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ê¤ó¤«½ñ¤¯¡×(https://autumnmeteorite.jp/ja/2025/program/writing)
Æü»þ¡§10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë12:00～¡¢½ªÎ»»þ´ÖÌ¤Äê
²ñ¾ì¡§Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì ÃÏ²¼1³¬ ¥í¥ïー¹¾ì
¢¨Æü±ÑËÝÌõ¤¢¤ê
¡Ö½©¤Îð¨ÀÐ¡×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î²¬ÅÄÍøµ¬¤¬¡¢Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ìÆâ¤Î¹¾ì¤Î°ì³Ñ¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Çµ¯¤³¤ë¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò½ñ¤¤Þ¤¹¡£Â¨¶½Åª¤ËÊ¸¾Ï¤ÎËÂ¤¬¤ì¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î²èÌÌ¤¬²ñ¾ì¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ¤Ï¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤¬½ñ¤«¤ì¡¦½ñ¤Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Æ¥¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤òÊÑÍÆ¤µ¤»¡¢½ª¤ï¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¾Ã¤¨µî¤ë¡¢°ìÆü¸Â¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÃÓÂÞ¤Þ¤ÁÊâ¤¥Ä¥¢ー¡õÉñÂæ·Ý½Ñº×¡Ö½©¤Îð¨ÀÐ¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à´Õ¾Þ¡¡(https://autumnmeteorite.jp/ja/2025/program/ikebukurotour)
Æü»þ¡§10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë£±.14:00～¡¡£².14:30～¡¡¡Ê120Ê¬¡Ü¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°´Õ¾Þ¡Ë
²ñ¾ì¡§GLOBAL RING THEATRE ¤ª¤è¤ÓÃÓÂÞ¼þÊÕ
¸À¸ì¡§±Ñ¸ì
³¹¤Ê¤«¥¢ー¥È¤ÈÃÓÂÞ¤Î±£¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤òÃµË¬¤¹¤ë³¹Êâ¤¥Ä¥¢ー¡£ÉáÃÊ¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÎò»Ë¤Î¤¢¤ë¿ÀÈëÅª¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¥¬¥¤¥É¤¬±Ñ¸ì¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£ÅÓÃæ¡¢1997Ç¯¤Ë½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥í¥¤¥É¡¦¥é¥¤¥ÈÀß·×¤ÎÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¡Ö¼«Í³³Ø±àÌÀÆü´Û¡×¤òË¬¤ì¡¢¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Ä¥¢ー¤Î¸å¤Ï¡¢ÉñÂæ·Ý½Ñº×¡Ö½©¤Îð¨ÀÐ2025Åìµþ¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¡Ø¸½¼Â¤ÎÊÌ¤Î»Ñ¡¿ÊÌ¤Î¸½¼Â¤Î»Ñ¡Ù¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
¡ØÀ¿ÕéÍáÃÓ ¤»¤¤¤¸¤Ä¤è¤¯¤¸¤ç¤¦¡Ù ±Ñ¸ì¥¬¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¥Ä¥¢ー¡Ê¸ø±é´Õ¾ÞÉÕ¡Ë¡¡(https://autumnmeteorite.jp/ja/2025/program/bathhouse)
Æü»þ¡§10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë16:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì ¥×¥ì¥¤¥Ï¥¦¥¹
¸À¸ì¡§±Ñ¸ì
¡ØÀ¿ÕéÍáÃÓ ¤»¤¤¤¸¤Ä¤è¤¯¤¸¤ç¤¦¡Ù½ª±é¸å¡¢¥¬¥¤¥É¤È¤È¤â¤Ë½ä¤ë·à¾ì¥Ä¥¢ー¤È¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëºîÉÊ²òÀâ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£µÒÀÊ¤äÉñÂæÎ¢¤ò±Ñ¸ì¥¬¥¤¥É¤È¤È¤â¤Ë½ä¤ê¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëºîÉÊ²òÀâ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡ØÀ¿ÕéÍáÃÓ ¤»¤¤¤¸¤Ä¤è¤¯¤¸¤ç¤¦¡Ù¤ÎºîÉÊÀ¤³¦¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
·à¾ì¥Ä¥¢ー in ÉñÂæ·Ý½Ñº×¡Ö½©¤Îð¨ÀÐ2025Åìµþ¡×(https://autumnmeteorite.jp/ja/2025/program/youbalance)
Æü»þ¡§10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:30
²ñ¾ì¡§Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì ³Æ½ê
¸À¸ì¡§±Ñ¸ì
ÉñÂæ·Ý½Ñº×¡Ö½©¤Îð¨ÀÐ2025Åìµþ¡×³«ºÅÃæ¤Î·Ý·à¤ò¤á¤°¤ë·à¾ì¥Ä¥¢ー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£·à¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·Ý½Ñº×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ä¥¢ー¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï»ÜÀßÆâ¥Ûー¥ë¤ÎÃæ¤Î¸«³Ø¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ï¤É¤³¡©¤ß¤Æ¡¢¤Ï¤Ê¤¹¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·ー¡¡Sharing and Exchanging Session(https://autumnmeteorite.jp/ja/2025/program/residency)
Æü»þ¡§11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë11:00～14:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì ÃÏ²¼1³¬ ¥í¥ïー¹¾ì
¸À¸ì¡§±Ñ¸ì¡¿ÆüËÜ¸ì¡ÊÃà¼¡ÄÌÌõ¤òÍ½Äê¡Ë
¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÉñÂæ·Ý½Ñ¤ÎÁÏºî¤Ë·È¤ï¤ë¼ã¼ê¤Ç¤¢¤ë»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ö½©¤Îð¨ÀÐ¡×¾å±éºîÉÊ¤Î´Ñ·à¤äÅÔÆâ¶á¹Ù¤Î¥¢ー¥È¥¹¥Úー¥¹Ë¬Ìä¤Ê¤É¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿µ¤¤Å¤¤ò¡¢¼«¿È¤Î¼ÂÁ©¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥°¥é¥à´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¼¨º¶¤ò¶¦Í¤·¡¢´ÑµÒ¤È¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¡¢ÂÐÏÃ¤¹¤ë¸ø³«¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Ö¼¡¤Ï¤É¤³¡©¤ß¤Æ¡¢¤Ï¤Ê¤¹¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·ー¡×¤Ï¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³¤³°¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¾·æÛ¡¡Meet the Presenters! ― ¶¨Æ¯¡¦ÈãÉ¾¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ò¤á¤°¤ëÂÐÏÃ(https://autumnmeteorite.jp/ja/2025/program/internationalpresenter)
Æü»þ¡§10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë13:30～16:30
²ñ¾ì¡§Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì ÃÏ²¼2³¬ ¥ê¥Ïー¥µ¥ë¥ëー¥àM1
¸À¸ì¡§±Ñ¸ì¡¿ÆüËÜ¸ì¡ÊÆ±»þÄÌÌõ¤òÍ½Äê¡Ë
¡Ö½©¤Îð¨ÀÐ¡×¤¬À¤³¦³ÆÃÏ¤«¤é¾·æÛ¤¹¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¥É¥é¥Þ¥È¥¥¥ë¥°¡¢ÈãÉ¾²ÈÅù¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢³Æ¹ñ¤ÎÉñÂæ·Ý½Ñ¤Î¸½¾õ¤ä²ÝÂê¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¼ÂÁ©¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤¬¸òº¹¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÉñÂæ·Ý½Ñ¤ÎÆ°¸þ¤òÃÎ¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö³¤³°¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¾·æÛ¡×¤Ï¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥ë¥«¥à¤®¤ó¤¬(https://autumnmeteorite.jp/ja/2025/program/welcomegalaxy)
Æü»þ¡§10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì ·à¾ìÁ°¹¾ì
Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ìÆâ¤Ë¤¢¤ë°û¿©Å¹¤¬¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥à¤®¤ó¤¬¡×¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£
- Cafe des Arts ¡Ö½©¤Îð¨ÀÐ¥«¥¯¥Æ¥ë¡×
- ¸ã¤óÅÄ ¡Ö½©¤ÎÌ£³Ð¤Îð¨ÀÐ¤ª¤Ë¤®¤ê¡×
- BERG AUBE ¡Ö½©¤Îð¨ÀÐ¥Óー¥ë¡×
¢¨¥¦¥§¥ë¥«¥à¤®¤ó¤¬¤Î¥ªー¥×¥óÆü»þ¡¢¤ª¤è¤Ó°û¿©Å¹¤Î½ÐÅ¹Æü¤Ï¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Î¡Ö½©¤Îð¨ÀÐ2025Åìµþ¡×¥×¥í¥°¥é¥à
¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥ê¥ó¥¯Àè¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö½©¤Îð¨ÀÐ2025Åìµþ¡×¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¤³¤Á¤é(https://autumnmeteorite.jp/ja/2025/schedule)
- ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¡Ø¸½¼Â¤ÎÊÌ¤Î»Ñ¡¿ÊÌ¤Î¸½¼Â¤Î»Ñ¡Ù(https://autumnmeteorite.jp/ja/2025/program/opening)
ÆüÄø¡§10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë17:30～
²ñ¾ì¡§GLOBAL RING THEATRE¡ÒÃÓÂÞÀ¾¸ý¸ø±àÌî³°·à¾ì¡Ó
- ²¬ÅÄÍøµ¬¡¡¥À¥ó¥¹ºîÉÊ·ó±é·àºîÉÊ¡Ø¥À¥ó¥¹¤Î¿³ºº°÷¤Î¥À¥ó¥¹¡Ù(https://autumnmeteorite.jp/ja/2025/program/dancejurorsdance)
ÆüÄø¡§10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì ¥·¥¢¥¿ー¥¤ー¥¹¥È
¡öÁ´¸ø±é¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
- ·Ý·à¥ªー¥¿¥à¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¤Ò¤È¤ê¼Çµï¡Ø¥è¥Ê-Jonah¡Ù(https://autumnmeteorite.jp/ja/2025/program/jonah)
ÆüÄø¡§10·î1Æü (¿å) ¥×¥ì¥Ó¥åー¡¿10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë～10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì ¥·¥¢¥¿ー¥¦¥¨¥¹¥È
- Shakespeare's Wild Sisters Group ¡ß Äí·àÃÄ¥Ú¥Ë¥Î¡ØÀ¿ÕéÍáÃÓ ¤»¤¤¤¸¤Ä¤è¤¯¤¸¤ç¤¦¡Ù(https://autumnmeteorite.jp/ja/2025/program/bathhouse)
ÆüÄø¡§10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë～10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì ¥×¥ì¥¤¥Ï¥¦¥¹
- ¥Õ¥§¥¤¡¦¥É¥ê¥¹¥³¥ë¡ØWeathering¡Ù(https://autumnmeteorite.jp/ja/2025/program/weathering)
ÆüÄø¡§10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë～10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì ¥·¥¢¥¿ー¥¤ー¥¹¥È
- ·Ý·à¥ªー¥¿¥à¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¡ØMary Said What She Said¡Ù(https://autumnmeteorite.jp/ja/2025/program/marysaid)
ÆüÄø¡§10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë～10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì ¥×¥ì¥¤¥Ï¥¦¥¹
- ¥Ï¥ó¥À¡¦¥´¥Æ¡¦¥ê¥µー¥Á¡õ¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¡ØÂè»°¤Î¼ê¡Ù(https://autumnmeteorite.jp/ja/2025/program/thirdhand)
ÆüÄø¡§10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë～10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì ¥·¥¢¥¿ー¥¦¥¨¥¹¥È
- ¥Õ¥©ー¥¹¥É¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ØSignal to Noise¡Ù(https://autumnmeteorite.jp/ja/2025/program/signaltonoise)
ÆüÄø¡§10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë～10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì ¥·¥¢¥¿ー¥¤ー¥¹¥È
- ¥æー¥Ð¥é¥ó¥¹(https://autumnmeteorite.jp/ja/2025/program/youbalance)
ÆüÄø¡§10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì ¥·¥¢¥¿ー¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥¢¥È¥ê¥¦¥à¡¦¥í¥ïー¹¾ì
¡öÅÓÃæÆþÂà¾ì¼«Í³
¡ö½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¤¦¤¿¤¦¤Ï¤Ï¤´¤³¤í ¡Ø·à¾ìÈÇ¡ù²Î¤¨¡ªÍÙ¤ì¡ª°é¤Æ¡ª¤Ï¤Ï¤´¤³¤í¤ÎÄí～»Ò¶¡Éþ¤ÏÎØ²ö¤Ç¤¹～¡Ù(https://autumnmeteorite.jp/ja/2025/program/hahagokoro)
ÆüÄø¡§10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë～10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì ¥·¥¢¥¿ー¥¦¥¨¥¹¥È
¡öÁ´¸ø±é¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢ÉñÂæ¼êÏÃÄÌÌõ¤¢¤ê
- ¥·¥ã¥ô¥£¥¨¡¦¥Ü¥Ù¥¹ ¡Ø¤ä¤¬¤ÆËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡Ù(https://autumnmeteorite.jp/ja/2025/program/thingseasilyforgotten)
ÆüÄø¡§10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë～11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì ¥·¥¢¥¿ー¥¦¥¨¥¹¥È¡¡¤Û¤«
- ¡Î´ØÅÄ°é»Ò¡Ï¡Øunder take¡Ù(https://autumnmeteorite.jp/ja/2025/program/undertake)
ÆüÄø¡§10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë～11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì ¥·¥¢¥¿ー¥¤ー¥¹¥È
- ·Ý·à¥ªー¥¿¥à¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥¸¥ã¥ì ¡ß Ì¾ÏÂ¹¸Ê¿¡ØPlanet[wanderer]¡Ù(https://autumnmeteorite.jp/ja/2025/program/planet_wanderer)
ÆüÄø¡§11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì ¥×¥ì¥¤¥Ï¥¦¥¹
- ²Ö·Á Ëê¡Ø¥¨¥ë¥´¥Î¥ß¥¯¥¹æõ¡¦¥×¥í¥È¥»¥ë¡Ù(https://autumnmeteorite.jp/ja/2025/program/ergonomicembryo)
ÆüÄø¡§11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì ¥¢¥È¥ê¥¨¥¦¥¨¥¹¥È
- ¥·¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ùー¥¹Åìµþ¡ÎCCBT¡Ï ¡ß ÉñÂæ·Ý½Ñº×¡Ö½©¤Îð¨ÀÐ¡×Future Ideations Camp Vol.7¡ÃSuper Sober Shamanism¡§Æ±´ü¡¦¶¦ºß¡¦ÌÏÊï¤ò±é·à¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎ¾´ß¤«¤é¹Í¤¨¤ë
¡Ú´ðÄ´¹Ö±é01 ～03¡Ã¥Æ¥ª¡¦¥È¥ê¥¢¥ó¥¿¥Õ¥£¥ê¥Ç¥£¥¹¡¿¥¨¥ì¥Ê¡¦¥Î¥Ã¥¯¥¹¡¿¥í¥í¥í¥ë¡Û(https://autumnmeteorite.jp/ja/2025/program/sss_keynote)
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë19:30～21:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì ¥¢¥È¥ê¥¨¥¦¥¨¥¹¥È
¡ÚÀ®²ÌÈ¯É½¡õÀ®²ÌÅ¸¼¨¡Û(https://autumnmeteorite.jp/ja/2025/program/sss)
À®²ÌÈ¯É½¡§10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë14:00～17:00
À®²ÌÅ¸¼¨¡§10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë～10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë³ÆÆü13:00～19:00¡¡¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï17:00¤Þ¤Ç
²ñ¾ì¡§Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì ¥¢¥È¥ê¥¨¥¦¥¨¥¹¥È
À®²ÌÈ¯É½¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é(https://futureideationscamp7finalpresentations.peatix.com)¡£¡ÊÀ®²ÌÅ¸¼¨¤ÏÍ½ÌóÉÔÍ×¡Ë
- »³¸ýÍÚ»Ò ¥ì¥¯¥Á¥ãー¡Ø¸½Âå¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¥·¥¢¥¿ー¤Ø¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¬¥¤¥É¡Ù(https://autumnmeteorite.jp/ja/2025/program/object_lecture)
Æü»þ¡§10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00～
²ñ¾ì¡§Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì ¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¥¹¥Úー¥¹
- ¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥É¥í¥ó¡Ö¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¥·¥¢¥¿ー ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÊÔ¡×(https://autumnmeteorite.jp/ja/2025/program/arieldoron_ws_pro)
ÆüÄø¡§10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë～11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë
À®²ÌÈ¯É½¡¡11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00～20:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì ¥·¥¢¥¿ー¥¦¥¨¥¹¥È
- ¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥É¥í¥ó¡Ö¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¥·¥¢¥¿ー ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¿¼Â¸³ÂÎ¸³ÊÔ¡×(https://autumnmeteorite.jp/ja/2025/program/arieldoron_ws_experimental)
ÆüÄø¡§11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì ¥·¥¢¥¿ー¥¦¥¨¥¹¥È
- Â÷»ù·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤³¤É¤â¤¢¤½¤Ó¥·¥¢¥¿ー¡×(https://autumnmeteorite.jp/ja/2025/program/kodomo_asobi_theater)
ÆüÄø¡§10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～11·î3Æü¡Ê·î¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì ¥¢¥È¥ê¥¨¥¤ー¥¹¥È
ÉñÂæ·Ý½Ñº×¡Ö½©¤Îð¨ÀÐ¡×¤È¤Ï
ËÅç¶èÃÓÂÞ¤ÎÅìµþ·Ý½Ñ·à¾ì¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÉñÂæ·Ý½Ñº×¡Ö½©¤Îð¨ÀÐ¡×¡£±é·àºî²È¡¦±é½Ð²È¡¦¾®Àâ²È¡¦¥Á¥§¥ë¥Õ¥£¥Ã¥Á¥å¼çºË¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ¡¦³¤³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë²¬ÅÄÍøµ¬¤¬¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£¡Ö¿·¤¿¤Ê·Ý½Ñ¤ÎÁÏÂ¤¡×¡Ö³¤³°È¯¿®¡×¡Ö¿Íºà°éÀ®¡×¤ò¼çÍ×¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÉñÂæ·Ý½ÑºîÉÊ¤Î¾å±é¤ÎÂ¾¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÉñÂæ·Ý½Ñ¿Íºà°éÀ®¤Î¼èÁÈ¤ßÅù¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£²¬ÅÄÍøµ¬¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥Æ¥¥¹¥È¤È¿ÈÂÎ¤Î´Ø·¸À¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«¤ÎÊýË¡ÏÀ¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ø¤Î±Ô¤¤´ãº¹¤·¤ÈÊ»¤»¤Æ¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±·Ý½Ñº×¤â¡¢Àè¿ÊÀ¤äÆÈ¼«À¡¢ÁÏÂ¤À¤½¤·¤Æ¹ñºÝÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¤â¤Î¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¡¢¤è¤ê¹¤¯¿¼¤¯À¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§ÉñÂæ·Ý½Ñº×¡Ö½©¤Îð¨ÀÐ2025Åìµþ¡×
±Ñ¸ìÌ¾¾Î¡§Performing Arts Festival: Autumn Meteorite 2025 Tokyo
²ñ´ü¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì¡¢GLOBAL RING THEATRE¡ÒÃÓÂÞÀ¾¸ý¸ø±àÌî³°·à¾ì¡Ó¡¡
¼çºÅ¡§ÅìµþÉñÂæ·Ý½Ñº×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡ÌÅìµþÅÔ¡¢Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅìµþÅÔÎò»ËÊ¸²½ºâÃÄ¡Ë¡Í
½õÀ®¡§Ê¸²½Ä£Ê¸²½·Ý½Ñ¿¶¶½ÈñÊä½õ¶â¡ÊÉñÂæ·Ý½ÑÅùÁí¹ç»Ù±ç»ö¶È¡Ê¹ñºÝ·Ý½Ñ¸òÎ®¡Ë¡Ë¨¢ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÆüËÜ·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½²ñ
¶¨»¿¡§¥¢¥µ¥Ò¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー¡§Tokyo Art Beat
¶¨ÎÏ¡§ËÅç¶è¡¢À¾ÉðÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìÉðÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
»ö¶È¿ô¡§¾å±é¥×¥í¥°¥é¥à14±éÌÜ¡¢¾å±é¤¸¤ã¤Ê¤¤¥×¥í¥°¥é¥à8»ö¶È¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥àÂÎÀ©¡Ê¡áÍè¾ì¥µ¥Ýー¥È¤Î¤³¤È¡Ë3»ö¶È
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£