¡ÈÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¡¢³Ø¤Ó¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡£¡É¡ÖOtonami Lounge Tokyo¡×¿Íµ¤¤Î¥×¥é¥ó¤¬4¥ö·î¤ÇÎß·×1,000¿Í¤òÆÍÇË¡£ÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¡¢Otonami Success Story¤â¸ø³«
Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÈóÆü¾ïÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ÖOtonami¡Ê¤ª¤È¤Ê¤ß¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëJ-CAT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈÓÁÒ Îµ °Ê²¼¡¢J-CAT¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ±ØÄ¾·ë¤ÎÂç´ÝÅìµþÅ¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¡¢¡ØOtonami Lounge Tokyo¡Ê¤ª¤È¤Ê¤ß ¤é¤¦¤ó¤¸ ¤È¤¦¤¤ç¤¦¡Ë¡Ù¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¿Íµ¤ÂÎ¸³¥×¥é¥ó¡Ø³ùÁÒ ÁÏºîÏÂ²Û»Ò ¼êÝÜ¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯4·î¤Î³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«4¤«·î¤ÇÎß·×1,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¤ªµÒÍÍ¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ñー¥È¥Êー»ö¶È¼ÔÍÍ¤ÎÀ¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ÖOtonami Success Stories¡Ê»öÎã¾Ò²ð¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
◼︎Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¡¢³Ø¤Ó¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡£¡ÖOtonami Lounge Tokyo¡×
¡¡Âç´ÝÅìµþÅ¹¤Ë2025Ç¯4·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿Otonami½é¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤ë¼¡À¤Âå·¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥¦¥ó¥¸¡ÖOtonami Lounge Tokyo¡×¤Ï¡¢¡ÖÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¡¢³Ø¤Ó¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëÏÂ²Û»Òºî¤ê¤äËÜ¼¿¤Ë¤è¤ëËÜ³Ê¶â·Ñ¤®¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿åºÌ²è¥ì¥Ã¥¹¥ó¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¹ñ»º¥Ïー¥Ö¤Î¥Ö¥ì¥ó¥ÉÂÎ¸³¤ä¥¢¥í¥Þ¥Ö¥ì¥ó¥É¹ÖºÂ¡¢¤µ¤é¤ËÏ·ÊÞ³äË£¤Î½÷¾¤Ë³Ø¤ÖÉÊ³Ê¥Þ¥Êー¤äßñÅÍ½ñ¤¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÈóÆü¾ïÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◼︎4¥ö·î¤Ç1,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬ÂÎ¸³¡£Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¹¤¬¤ëÏÂ²Û»Ò¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¡¡ÖOtonami Lounge Tokyo¡×¤Î¥×¥é¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬¡¢³ùÁÒ¡¦Ä¹Ã«¤òµòÅÀ¤ËÁÏºîÏÂ²Û»Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¼êÝÜ¡Ê¤Æ¤Þ¤ê¡Ë¡×¤Î¹Ö»Õ¤Ë¶µ¤ï¤ëÏÂ²Û»Ò¥ì¥Ã¥¹¥ó¡£
¡¡·Ð¸³Ë¤«¤Ê¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¼ê¤Û¤É¤¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÂ²Û»Ò¤Îµ»Ë¡¤äÁÇºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÉ÷Êª¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤¾åÀ¸²Û»Ò¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²Æ¤Ï²Ö²Ð¤ä¥¹¥¤¥«¡¢½©¤ÏÝÜ·ª¤ä¥³¥¹¥â¥¹¡¢¹ÈÍÕ¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤Ë¿¨¤ì¡¢µ¨Àá´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¤Å¤¯¤ê¤Î±ü¿¼¤µ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¸å¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤ê¤¿¤Æ¤ÎÏÂ²Û»Ò¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤µ¤ì¤¿»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜ³ÊÅª¤ÊÏÂ²Û»Òºî¤ê¤ò¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ç³Ø¤Ù¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¿´ÃÏÎÉ¤¤ÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖÂç¿Í¤Î¤ª·Î¸Å¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿»²²Ã¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¹Ö»Õ¤ÎÊý¤ÎÃúÇ«¤Ê¶µ¤¨¤Ç¡¢±óÊý¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤Ð¤º¤È¤âµ¤·Ú¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯¡¢ÏÂ²Û»Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÏÂ²Û»Ò¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç·Á¤Å¤¯¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÅìµþ±ØÄ¾·ë¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Äó¶¡³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«4¤«·î¤ÇÎß·×1,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¤´»²²Ã¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◼︎ÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¡£Otonami Success Stories¡Ê»öÎã¾Ò²ð¡Ë
¡¡Otonami¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖË¬¤ì¤ë¿Í¤Ë¡ÈËÜÊª¡É¤Î´¶Æ°¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ä¥Ñー¥È¥Êー»ö¶È¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÈóÆü¾ïÂÎ¸³¤ò´ë²è¡¦³«È¯¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤ä¤ªµÒÍÍ¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ë´î¤Ð¤ì¤ëÂÎ¸³¤Å¤¯¤ê¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Otonami¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ñー¥È¥Êー»ö¶È¼ÔÍÍ¤È¶¦¤ËÊâ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë540¤òÄ¶¤¨¤ëÆÃÊÌ¤ÊÈóÆü¾ïÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ö¶È¼ÔÍÍ¤ÎÁÛ¤¤¤ä¥×¥é¥óÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê¤ò¡ÖOtonami Success Stories¡×¤È¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ø³ùÁÒ ÁÏºîÏÂ²Û»Ò ¼êÝÜ¡ÙÍÍ¤ÎSuccess Story¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥×¥é¥ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼êÝÜÍÍ¤Î³ùÁÒ¤ÎÃãÎÀ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤â¹¤¬¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤âÁý¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ñー¥È¥Êー»ö¶È¼ÔÍÍ¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ø¤ÎÁ÷µÒ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Otonami Success Stories¤Ç¤Ï¡¢¡ØOtonami Lounge Tokyo¡Ù¤Ç¤Î¿´¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤ë·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø³ùÁÒ ÁÏºîÏÂ²Û»Ò ¼êÝÜ¡ÙÍÍ¤ÎOtonami Success Story¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÚÁÛ¤¤¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ´¶Æ°ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¡Û :
https://lp.otonami.jp/b2b/cases/lounge-temari
¡¡Otonami¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Î´ë²è¤äÂÎ¸³¤Î¿·¤·¤¤¥«¥¿¥Á¤È¤·¤Æ¤Î¥®¥Õ¥È¤äË¡¿Í¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ë´¶Æ°ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¢£Otonami¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Otonami¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÈóÆü¾ïÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¡ÈÂç¿Í¤Î¤¿¤·¤Ê¤ß¡É¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¾å¼Á¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï´ØÅì¡¦´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ìó540¤Ë¤ª¤è¤Ö´¶Æ°ÂÎ¸³¥×¥é¥ó¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¥ê¥¢¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥×¥é¥ó¤â¿ï»þÄÉ²ÃÃæ¡£ÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤ä¸ÂÄêÆÃÅµ¤ò²ñ°÷¥á¥ó¥Ðー¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖOtonami Salon¡×¤Î¤Û¤«¡¢Otonami½é¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ë¼¡À¤Âå·¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥¦¥ó¥¸¡ÖOtonami Lounge Tokyo¡×¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£J-CAT³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¸ø±à2ÃúÌÜ11ÈÖ1¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»º¼Ç¸ø±à¥¿¥ïー16³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ÈÓÁÒ Îµ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¸þ¤±´Ñ¸÷ÂÎ¸³Í½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡ÖOtonami / Wabunka¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¡¢
Ë¡¿Í¡¦ÃÄÂÎ¸þ¤±¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¡¢
¹ÔÀ¯¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±ÃÏ°è»ñ¸»³èÍÑ·¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼õÂ÷
URL¡§https://j-cat.co.jp/
