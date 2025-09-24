¡Ú½é³«ºÅ¡Û¼óÅÔ·÷¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤è¤ëÀÅ²¬¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖSHIZUOKA¡ß¡Ê¥·¥º¥ª¥«¡¡¥«¥±¥ë¡Ë¤ÎÀßÎ©¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
¡ÖSHIZUOKA¡ß¡×¤Ï¡¢ÀÅ²¬¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Æー¥Þ¤òÀßÄê¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÀÅ²¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÀÅ²¬¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µÇ°¤¹¤Ù¤Âè£±²óÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤Î³¹¡¢¸¶½É¤Ç¡ÖÀÅ²¬¤Î¿©¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¡³«ºÅ³µÍ×
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§¼óÅÔ·÷ºß½»¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÊý¡Ê30 ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÂç³ØÀ¸Ëô¤Ï¼Ò²ñ¿Í¡Ë
Æü¡¡»þ¡§ÎáÏÂ£·Ç¯ 10 ·î£¸Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å£¶»þ¤«¤é¸á¸å£¸»þ¤Þ¤Ç
²ñ¡¡¾ì¡§¡ÖHOW'z(¥Ï¥¦¥º)¡×½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ° 6-31-21¡¡ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×3 ³¬
ÎÁ¡¡¶â¡§ÌµÎÁ
Äê¡¡°÷¡§20 Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
£²¡¡ÆâÍÆ
£±.³«²ñ
£².ÀÅ²¬¤Î¡Ö¿©¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö
¡¡ÆüËÜÃãÀìÌç²È¤Î¥Ö¥ì¥±¥ë¡¦¥ª¥¹¥«¥ë»á¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢ÀÅ²¬Ãã¤È²Û»Ò¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÅ²¬¤Î¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
£³.¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê¤«¤É¹¤Å¤¯¤ê¡Ë
¡¡HOW'z ½¾¶È°÷¤Î»ØÆ³¤Î²¼¡¢ÀÅ²¬¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤É¹¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
£´.ÊÄ²ñ
¢¨¤«¤É¹¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
£³¡¡¿½¹þÊýË¡
¡¡²¼µURL¤«¤é¡¢¡ÖPeatix¡×¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://wakamono71-tokyo-shizuoka.peatix.com
https://prtimes.jp/a/?f=d79445-641-aefac8f1980d1215962d3a4820e742e7.pdf