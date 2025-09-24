JO1¤È¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡ÖJOCHUM¡×¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂ³ÊÔ¤¬10·î4Æü(ÅÚ)¥¹¥¿ー¥È¡¡¡ØJOCHUM¡Ù¥·ー¥º¥ó2¼çÂê²Î¤¬¡Ø¥¹ー¥Ñー¡ù¥Ï¥Ô¥Ï¥Ô¡Ù¤Ë·èÄê¡ª
JOCHUM¤¬ÍÙ¤ëMV¤Î¥·¥çー¥Èver.¤ò½é¸ø³«
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÄÔ ÊþË®¡¢°Ê²¼¥µ¥ó¥ê¥ª)¤Ï¡¢JO1¤È¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖJOCHUM(¥¸¥§¥ª¥Á¥ã¥à)¡×¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡ØJOCHUM¡Ù¥·ー¥º¥ó2¤Î¼çÂê²Î¤¬¡¢¡Ø¥¹ー¥Ñー¡ù¥Ï¥Ô¥Ï¥Ô¡Ù¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤ÏJOCHUM¼«¤é²Î¤¤¡¢11¤Ë¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖÌ´¡×¤ä¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢Ä°¤¯¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£¥µ¥ÓÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢JO1¡ÖBE CLASSIC¡× EASY ver.¤Î¿¶ÉÕ¤âÃ´Åö¤·¤¿¡¢¤Ö¤ó¤±¤¤¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥À¥ó¥¹¤òJOCHUM¤¬ÍÙ¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Ñ¤òÈäÏª¡£JOCHUM¤Î¸ø¼°YouTube¤Ç¤Ï¥·¥çー¥Èver.¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª(°Ê²¼¡¢MV)¤ò¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯9·î27Æü(ÅÚ)¤«¤é¡Ø¥¹ー¥Ñー¡ù¥Ï¥Ô¥Ï¥Ô¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆTikTok¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ä¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¹Ô¤¦¡¢TikTok¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¡Ö#JOCHUM_¥¹ー¥Ñー¥Ï¥Ô¥Ï¥Ô·î´Ö¡×¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
MV¡¡¥·¥çー¥Èver.URL¡§ https://youtu.be/GQNVDmyhHxg
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=GQNVDmyhHxg ]
³Ú¶Ê³µÍ×
¡¡¡Ø¥¹ー¥Ñー¡ù¥Ï¥Ô¥Ï¥Ô¡Ù¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó1¤Î¼çÂê²Î¡Ø¿²¤Æµ¯¤¤Æ¿©¤Ù¤Æ¿²¤Æ ¿²¤Æµ¯¤¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¿²¤¿¤ê¡Ù¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÊõÀ¸ µ×Ìï¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¡¢¥·ー¥º¥ó2¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã´¶¡É¤È¡ÈÌ´¤Ø¤ÎÁ°¸þ¤¤µ¡É¤ò¤è¤ê¿§Ç»¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸«¤Æ¸«¤Æ¡ª¡×¤ÈÄ°¤¼ê¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¹½À®¤È¡¢¡Ö¤¤ー¤Íー¡ù¡×¡Ö¥¹¥´¥¤¡×¤Ê¤É¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¹ç¤¤¤Î¼ê¤¬³Ú¶ÊÁ´ÂÎ¤ò¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¯À¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ò³Ú¶Ê´ðËÜ¾ðÊó¡Ó¡¡³Ú¶ÊÌ¾¡§¡Ø¥¹ー¥Ñー¡ù¥Ï¥Ô¥Ï¥Ô¡Ù¡¡¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÊõÀ¸ µ×Ìï
MV¾ÜºÙ¡¡JO1¡ÖBE CLASSIC¡×EASY ver.¤Î¿¶ÉÕ»Õ¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥À¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ
¡¡º£²ó½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¹ー¥Ñー¡ù¥Ï¥Ô¥Ï¥Ô¡Ù¤ÎMV¡¡¥·¥çー¥Èver.¤Ç¤Ï¡¢JOCHUM¤¬¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥ÓÉôÊ¬¤Î¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¶ÉÕ»Õ¤Î¤Ö¤ó¤±¤¤¡£JO1¡ÖBE CLASSIC¡×EASY ver.¤Î¿¶ÉÕ¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë²è¡¢´ÆÆÄ¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤âÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¹ー¥Ñー¡ù¥Ï¥Ô¥Ï¥Ô¡Ù¤Ç¤â¡¢»×¤ï¤º¥Þ¥Í¤·¤ÆÍÙ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¿¶ÉÕ¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤È³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤µ¤é¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡MV¤Î±ÇÁü¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¤É¤è¤¦¤Ó¡ÙÊüÁ÷¸å¡¢YouTube¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¤Î¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Æ¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡¡
¡ÒYouTube¡¡¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ó¡¡
https://youtube.com/channel/UCrrsHarrLoiLTqu1LHxDJpw?si=O8PY_ap-dgaE6XUs
¤Ö¤ó¤±¤¤¥³¥á¥ó¥È
¡¡Á´ÎÏ¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¾®¤µ¤¯ÍÙ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥À¥ó¥¹¤¬¾å¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤¬²Ä°¦¤¯¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¿ä¤·¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡Ò¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ó
¿¶ÉÕ»Õ ¤Ö¤ó¤±¤¤
1994Ç¯(Ê¿À®6Ç¯)Ê¼¸Ë¸©¡¦Ã¸Ï©Åç½Ð¿È¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô150Ëü¿ÍÄ¶¤Î¡Ö¥Ñ¥ª¥Ñ¥ª¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×³èÆ°½ªÎ»¸å¡¢¿¶ÉÕ»Õ¤ËÅ¾¿È¡£JO1¡¢POKEDANCE¡¢Team ahamo¡¢¤¹¤È¤×¤ê¡¢P´ÝÍÍ¡£¡¢»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¤Ê¤É¤Î¿¶ÉÕ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£
TikTok¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¡¡¡Ö#JOCHUM_¥¹ー¥Ñー¥Ï¥Ô¥Ï¥Ô·î´Ö¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ØJOCHUM¡Ù¥·ー¥º¥ó2¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢TikTok¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥á¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢2025Ç¯9·î27Æü(ÅÚ)～10·î31Æü(¶â)¤Ï¡Ö#JOCHUM_¥¹ー¥Ñー¥Ï¥Ô¥Ï¥Ô·î´Ö¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¼çÂê²Î¡Ø¥¹ー¥Ñー¡ù¥Ï¥Ô¥Ï¥Ô¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿TikTok¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤È¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î2¤Ä¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://jochum.sanrio.co.jp/news/?news=20250924
¡ÒTikTok¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ó¡¡2025Ç¯9·î27Æü(ÅÚ)～10·î11Æü(ÅÚ)
¡¡³Ú¶Ê¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¸«¤Æ¸«¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Õ¥ìー¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Ç¡¢¤ª¼ê»ý¤Á¤ÎJOCHUM¥°¥Ã¥º¤ä¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¿ä¤·¤Î»Ñ¤Ê¤É¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡×¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ö#JOCHUM_¥¹ー¥Ñー¥Ï¥Ô¥Ï¥Ô·î´Ö¡×¡Ö#¤ß¤Æ¤ß¤ÆJOCHUM¡×¤Î2¤Ä¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¼¤ÒÆ°²è¤òTikTok¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£TikTok¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ü´ÖÆâ¤ËÌÜÉ¸¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È»ÈÍÑ²ó¿ô¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢JOCHUM¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤¥¢ー¥È)¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¡Ò¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ó¡¡2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ)～
¡¡¿¶ÉÕ»Õ¤Î¤Ö¤ó¤±¤¤¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡¢JOCHUM¤¬ºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¸«¤¨¤ë¿¶ÉÕ¤òÍÙ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£¡Ö#JOCHUM_¥¹ー¥Ñー¥Ï¥Ô¥Ï¥Ô·î´Ö¡×¡Ö#¥¹ー¥Ñー¥Ï¥Ô¥Ï¥Ô¡×¤Î2¤Ä¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¼¤Ò¥À¥ó¥¹Æ°²è¤òTikTok¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØJOCHUM¡Ù¥·ー¥º¥ó2¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ´¤òÊú¤¤¤¿11¤Ë¤ó¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡¢¡Ö¥¸¥§¥ª¥Á¥ã¥à¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ç¤Î¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿ËèÆü¡£»þ¤Ë¤Ï¡¢´ñÁÛÅ·³°¤Ê½ÐÍè»ö¤âµ¯¤¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î¿·¤¿¤Ê¤ë°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£º£²ó¤â¤¤Ã¤È¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê11¤Ë¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÌþ¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡ª
¡úËÜºî¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁüURL¡§
https://www.youtube.com/watch?v=qU4sg5Wikzw
¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡¡¡¡ ¡§¡ØJOCHUM¡Ù
¸¶ºî ¡¡¡¡¡¡ ¡§¥µ¥ó¥ê¥ª
¥·¥êー¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡¡ ¡§²ÃÆ£ÍÛ°ì
´ÆÆÄ ¡¡¡¡¡¡ ¡§ºîÅÄ¥Ï¥º¥à
À©ºî ¡¡¡¡¡¡ ¡§¥Õ¥¡¥ó¥ïー¥¯¥¹
À½ºî ¡¡¡¡¡¡ ¡§¥µ¥ó¥ê¥ª¡¦LAPONE ENTERTAINMENT
ÊüÁ÷Æü»þ ¡¡¡¡¡¡ ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¤É¤è¤¦¤Ó¡Ù Ëè½µ(ÅÚ)6»þ～8»þ30Ê¬¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ½é²óÊüÁ÷¤Ï2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ)
¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¤É¤è¤¦¤Ó¡ÙÈÖÁÈ³µÍ×
ÊüÁ÷¶É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï
¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¤É¤è¤¦¤Ó¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§Ëè½µ(ÅÚ)6»þ～8»þ30Ê¬À¸ÊüÁ÷¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡¡
¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿ー ¡§°¤Éô²ÚÌé»Ò¡¢À¸ÅÄÎµÀ»(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー)¡¢À¾»³´îµ×·Ã(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー)
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡§¥Áー¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー º´¡¹ÌÚ¾Ä¡¡À©ºî¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¾ðÊóÀ©ºî¥»¥ó¥¿ー
¸ø¼°HP¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡§https://www.fujitv.co.jp/mezado/
¸ø¼°X ¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡§https://x.com/cx_mezamashi
¸ø¼°YouTube ¡§https://www.youtube.com/channel/UCrrsHarrLoiLTqu1LHxDJpw
JO1¤È¤Ï
¡¡¡ÖPRODUCE 101 JAPAN¡×¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡£3Ç¯Ï¢Â³¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³TBS¡Öµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2024Ç¯11·î¤«¤é³«ºÅ¤·¤¿Á´¹ñ4ÅÔ»Ô14¸ø±é¤Î¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ò´Þ¤àÁ´6ÅÔ»Ô8¸ø±é¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤â³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢4·î¤Ë¤Ï½éÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢·×25Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£º£Ç¯4·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡ÖBE CLASSIC¡×¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥¸¥ª¡¦¥¨¥¢¥×¥ì¥¤¥Á¥ãー¥È¡ÖMediabase Top100 Radio Airplay¡×¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÆ°¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
JOCHUM¤È¤Ï
¡¡¡ÖJOCHUM¡×¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¿Íµ¤¥°¥íー¥Ð¥ë¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×JO1¤È¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£¡È¤³¤³¤ÇÊë¤é¤·¤¿¿Í¤ÏÌ´¤¬³ð¤¦¡É¡Ä¤½¤ó¤Ê¤ª¤¦¤Á¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë11¤Ë¤ó¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡£¡È¤Þ¤á¤Á¤£¡É¤Ï¥Òー¥íー¤Ë¡£¡È¤Ý¤Ý¡É¤Ï³Ú¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¡£¡È¥ä¥Ì¥«¥ß¡É¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê¼é¤ê¿À¡£¡È¥Ôー¥Ï¥¤¡É¤Ï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ë¡£¡ÈRURU¡É¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌþ¤ä¤·¤Î²¦ÍÍ¡£¡È¥ì¥¤¥ó¡É¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤ò¶Ã¤«¤¹¤³¤È¡£¡ÈBira¡É¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¡È¥Þ¥¤¥¯¥ó¡É¤Ï²Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡£¡È¥Á¥å¥é¥é¡É¤Ï±§Ãè¿¯Î¬¡£¡È¤Á¤Þ¤¿¡É¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤Ä¤¯¤¹¤³¤È¡£¡È¤â¤³¡É¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆü¡¹Ê³Æ®Ãæ¡ª
¸ø¼°HP¡§https://www.sanrio.co.jp/characters/jochum/
JOCHUM¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://x.com/jo1xsanrio
Instagram¡¡¡¡¡§https://www.instagram.com/jo1xsanrio/
TikTok¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://www.tiktok.com/@sanrio_jochum
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCql7t4TkCtIK_74daYR-owQ