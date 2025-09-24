¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÆþ¤ê¥³ー¥Òー°ûÎÁ¡ÖTULLY¡ÇS COFFEE PLATINUM¡Ê¥×¥é¥Á¥Ê¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤¬ÃÂÀ¸¡ª¡ÖBITTER BLACK¡×¡ÖWHITE LATTE¡×¤ò¡¢10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¿·È¯Çä
¤Þ¤ë¤Ç¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç°ìÇÕ°ìÇÕ¿´¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¥³ー¥Òー¹¥¤¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÆþ¤ê¥³ー¥Òー°ûÎÁ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£±à¡Ê¼ÒÄ¹¡§ËÜ¾±Âç²ð ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¿¥êー¥º¥³ー¥Òー¡×¤ÇÌ£¤ï¤¦¤è¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖTULLY¡ÇS COFFEE¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç°ìÇÕ°ìÇÕ¿´¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¥³ー¥Òー¹¥¤¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÆþ¤ê¥³ー¥Òー°ûÎÁ¥·¥êー¥º¡ÖTULLY¡ÇS COFFEE PLATINUM(¥×¥é¥Á¥Ê)¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Æ±¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¡ÖTULLY¡ÇS COFFEE PLATINUM BITTER BLACK¡×¡ÖÆ± PLATINUM WHITE LATTE¡×¤ò¡¢10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢ãÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡¦³µÍ×¢ä
¡ÖTULLY¡ÇS COFFEE PLATINUM BITTER BLACK¡×
¡ÖTULLY¡ÇS COFFEE PLATINUM WHITE LATTE¡×
ºòº£¤Î¥³ー¥Òー»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥³ー¥Òー°ûÎÁ¤Ï¹½À®Èæ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èæ³ÓÅª¶ì¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¯°û¤ß¤ä¤¹¤¤¸ýÅö¤¿¤ê¤ÎÀ½ÉÊ¤¬Â¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥³ー¥Òー°ûÎÁ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¡Ö¥³ー¥Òー´¶¡×¤òµá¤á¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÌ£¤ï¤¦¤è¤¦¤Ê¡È¥·¥ç¥Ã¥×ÉÊ¼Á¡É¤Ë²ÁÃÍ¤òµá¤á¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡¢¥³ー¥ÒーÆ¦¤äßäÀù¡¦Ãê½Ð¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡ÖTULLY¡ÇS COFFEE¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬°ìÇÕ°ìÇÕ¿´¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¥³ー¥Òー¹¥¤¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¶ì¤ß¤ÈË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ò»ý¤Ä¿·¤¿¤Ê¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÆþ¤ê¥³ー¥Òー°ûÎÁ¡ÖTULLY¡ÇS COFFEE PLATINUM¡×¥·¥êー¥º¤ò¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¡¢¡ÖTULLY¡ÇS COFFEE PLATINUM BITTER BLACK¡×¡ÖÆ± PLATINUM WHITE LATTE¡×¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£²ó¤Î¿·À½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£¸å¤âÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÓÏ¹¥¡¦°ûÍÑ¥·ー¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤¿À½ÉÊ¤òÄó°Æ¤·¡¢¡ÖTULLY¡ÇS COFFEE¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³ー¥Òー»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖTULLY¡ÇS COFFEE PLATINUM BITTER BLACK¡×
¡Ö¥¿¥êー¥º¥³ー¥Òー¡×¤Î¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬°ìÇÕ°ìÇÕ¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÞ»¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥¢¥¤¥¹¥³ー¥Òー¤Î¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¶ì¤ß¤È¥¥ì¤ò¼ê·Ú¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢¥³ー¥Òー¹¥¤¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÆþ¤ê¥³ー¥Òー°ûÎÁ¤Ç¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£Äø¤è¤¤¶ì¤ß¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¸åÌ£¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¡¢¥³ー¥Òー¤Î¶ì¤ß¤Î¼Á¤È¥¥ì¤ò¤è¤ê°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÍÆ´ï¤Ï¡¢¥Ü¥È¥ë¥Û¥ë¥Àー¤ä¼«ÈÎµ¡¤Ë¤â¼ý¤Þ¤ëÄÄÎó¸úÎ¨¤¬ÎÉ¤¤¥Ü¥È¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢½¾Íè¤Î¥³ー¥ÒーÍÑ500ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ»ñºà¤òÌó12¡óºï¸º¤¹¤ë´Ä¶ÇÛÎ¸¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖTULLY¡ÇS COFFEE PLATINUM WHITE LATTE¡×
¡Ö¥¿¥êー¥º¥³ー¥Òー¡×¤Î¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬°ìÇÕ°ìÇÕ¿´¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢¥é¥Æ¹¥¤¤âÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÆþ¤ê¥³ー¥Òー°ûÎÁ¤Ç¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥ß¥ë¥¯¤Î´Å¤ß¤È¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ÎÉñ¤¤¾å¤¬¤ë¹á¤ê¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¹¥¤¤âÇ¼ÆÀ¤ÎËþÂ´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î°ì¸ý¤Þ¤Ç¥ß¥ë¥¯¤ò´¶¤¸¤ë¥¯¥êー¥ßー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Çºî¤ë¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Î¥ß¥ë¥¯¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À½ÉÊÌ¾¡§TULLY¡ÇS COFFEE PLATINUM WHITE LATTE
ÉÊÌ¾¡§¥³ー¥Òー°ûÎÁ
ÍÆÎÌ¡¦ÍÆ´ï¡§260ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë
´õË¾¾®Çä²Á³Ê ÀÇ¹þ¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡§216±ß¡Ê200±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§10·î6Æü¡Ê·î¡Ë
ÈÎÇäÃÏ°è¡§Á´¹ñ
¡Ê¢¨1¡Ë°ËÆ£±àÄ´¤Ù
¡Ê¢¨2¡Ë¥³ー¥ë¥ÉÀìÍÑÉÊ
