¥µ¥ó¥°¥ê¥¢»ÅÎ©¤Æ¤Î¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤ÊÂç¿Í¤ÎÃº»À¥³ー¥Òー¡ÖTULLY¡ÇS COFFEE FIZZPRESSO CAFE SANGRIA¡×¤ò¡¢10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¿·È¯Çä
¤Û¤í¶ì¤¤¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È¥µ¥ó¥°¥ê¥¢»ÅÎ©¤Æ¤Î¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤µ¤ò³Ú¤·¤àÂç¿Í¤ÎÃº»À¥³ー¥Òー¡£¡ÖFIZZPRESSO¡×¥·¥êー¥º¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¾ï¤Ë¡¢¿·¤·¤¤»É·ã¤ò¡£
³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£±à¡Ê¼ÒÄ¹¡§ËÜ¾±Âç²ð ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¿¥êー¥º¥³ー¥Òー¡×¤ÇÌ£¤ï¤¦¤è¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖTULLY¡ÇS COFFEE¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¤Û¤í¶ì¤¤¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ËÃº»À¤ÎÁÖ²÷´¶¤Ç¡¢Æü¾ï¤Ë¿·¤·¤¤»É·ã¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÂç¿Í¤ÎÃº»À¥³ー¥Òー¡ÖTULLY¡ÇS COFFEE FIZZPRESSO CAFE SANGRIA¡×¤ò¡¢10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ºòº£¤Î¥³ー¥Òー°ûÎÁ»Ô¾ì¤¬¿¤ÓÇº¤àÃæ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Òー¥«¥Æ¥´¥êー¤Ï¿Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê°ìÁØÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃæ¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Òー¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¸¶ÎÁ¤äÀ½Ë¡¤Ê¤É¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥¿¥êー¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¥·¥ç¥Ã¥×¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°ì´Ä¤Ç2025Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Òー¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡ÖFIZZ¡ÊÃº»À¡Ë¡×¤È¡ÖESPRESSO¡Ê¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡Ë¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥³ー¥ÒーÆþ¤êÃº»À°ûÎÁ¡ÖTULLY¡ÇS COFFEE FIZZPRESSO¡×¥·¥êー¥º¡Ê¢¨1¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¿·È¯Çä¤¹¤ë¡ÖTULLY¡ÇS COFFEE FIZZPRESSO CAFE SANGRIA¡×¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥ê¥¢¡Ê¢¨2¡Ë¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Î¤Û¤í¶ì¤¤Í¾±¤¤È¥Ôー¥Á¤ä¥ì¥â¥ó¤Î¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÍÅü¤Î¥³ー¥ÒーÆþ¤êÃº»À°ûÎÁ¤Ç¤¹¡£¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤Ë¥È¥Ë¥Ã¥¯¥¦¥©ー¥¿ー¤Î´Å¤¤»É·ã¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¤¿¡¢¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î¤¿¤á¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¤Î¹ç´Ö¤Ê¤É¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£²ó¤Î¿·À½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£¸å¤âÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÓÏ¹¥¡¦°ûÍÑ¥·ー¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤¿À½ÉÊ¤òÄó°Æ¤·¡¢¡ÖTULLY¡ÇS COFFEE¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³ー¥Òー»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¡ÖTULLY¡ÇS COFFEE FIZZPRESSO LIME TONIC¡×¡¢¡ÖÆ± FIZZPRESSO BITTER BLACK¡×
¡Ê¢¨2¡Ë ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥¢¥ë¥³ー¥ë°ûÎÁ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¢ãÀ½ÉÊ³µÍ×¢ä
À½ÉÊÌ¾¡§TULLY¡ÇS COFFEE FIZZPRESSO CAFE SANGRIA
ÉÊÌ¾¡§¥³ー¥ÒーÆþ¤êÃº»À°ûÎÁ
ÍÆÎÌ¡¦ÍÆ´ï¡§260ml¥Ü¥È¥ë´Ì
´õË¾¾®Çä²Á³ÊÀÇ¹þ¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡§226±ß¡Ê210±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§10·î6Æü¡Ê·î¡Ë
ÈÎÇäÃÏ°è¡§Á´¹ñ
