´õ¼á¥¿¥¤¥×¤Î¥³ー¥Òー°ûÎÁ¡ÖTULLY¡ÇS COFFEE ESPRESSO BASE ¥Ï¥Ëー¥é¥Æ¥Ùー¥¹¡×¤ò¡¢10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¿·È¯Çä
¥³¥¯¤È¹á¤ê¤ò¤®¤å¤Ã¤È¶Å½Ì¤·¤¿´õ¼á¥¿¥¤¥×¤Î¥³ー¥Òー°ûÎÁ¡£¡ÖTULLY¡ÇS COFFEE ESPRESSO BASE¡×¥·¥êー¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³È½¼
³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£±à¡Ê¼ÒÄ¹¡§ËÜ¾±Âç²ð ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¿¥êー¥º¥³ー¥Òー¡×¤ÇÌ£¤ï¤¦¤è¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖTULLY¡ÇS COFFEE¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢´õ¼á¥¿¥¤¥×¤Î¥³ー¥Òー°ûÎÁ¡ÖTULLY¡ÇS COFFEE ESPRESSO BASE ¥Ï¥Ëー¥é¥Æ¥Ùー¥¹¡×¤ò¡¢10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ºòº£¡¢¡È¤ª¤¦¤Á¥«¥Õ¥§¡É¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥³ー¥Òー¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ëー¥º¤«¤é¡¢ Åö¼Ò¤Ï2023Ç¯9·î¤Ë´õ¼á°ûÎÁ¡ÖTULLY¡ÇS COFFEE ESPRESSO BASE¡×¥·¥êー¥º¡Ê¢¨1¡Ë¤òÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥·¥êー¥º¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°¦°û¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£¤³¤ì¤é¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢º£²ó¡¢¥¿¥êー¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー¡Ö¥Ï¥Ëー¥ß¥ë¥¯¥é¥Æ¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿·¤¿¤Ê´õ¼á¥³ー¥Òー°ûÎÁ¡ÖTULLY¡ÇS COFFEE ESPRESSO BASE ¥Ï¥Ëー¥é¥Æ¥Ùー¥¹¡×¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖTULLY¡ÇS COFFEE ESPRESSO BASE ¥Ï¥Ëー¥é¥Æ¥Ùー¥¹¡×¤Ï¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¹á¤ê¤È´Å¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Î¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿´õ¼áÍÑ¥³ー¥Òー°ûÎÁ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤âÍÆ°×¤Ç¡¢ËÜÉÊ¤ÈµíÆý¤ò1¡§4¤Ç³ä¤ë¤À¤±¤Ç¡¢1ËÜ¤ÇÌó10ÇÕÊ¬¡Ê¢¨3¡Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢ãÀ½ÉÊ³µÍ×¢ä
À½ÉÊÌ¾¡§TULLY¡ÇS COFFEE ESPRESSO BASE ¥Ï¥Ëー¥é¥Æ¥Ùー¥¹
ÉÊÌ¾¡§¥³ー¥Òー°ûÎÁ¡Ê´õ¼áÍÑ¡Ë
ÍÆÎÌ¡¦ÍÆ´ï¡§340ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë
´õË¾¾®Çä²Á³ÊÀÇ¹þ¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡§410±ß¡Ê380±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§10·î6Æü¡Ê·î¡Ë
ÈÎÇäÃÏ°è¡§Á´¹ñ
