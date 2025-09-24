¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦ºÇ¹âÊö2ÎØÂÑµ×¥ìー¥¹¡Ö2025 FIMÀ¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢¡×¤Ç¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥µ¥Ýー¥È¥Áー¥à¡ÖYART - YAMAHA¡×¤¬¥·¥êー¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³ÍÆÀ¡¢¾å°Ì4°Ì¤òÆÈÀê
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤¬¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ëÍÑ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¿¥¤¥ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBATTLAX¡×¡Ê¥Ð¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖYART - YAMAHA¡×¤¬¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î2ÎØÂÑµ×¥ìー¥¹¤Ç¤¢¤ëFIM¢¨1À¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢¡Ê°Ê²¼¡¢EWC¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ2025Ç¯¤Î¥·¥êー¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥¿¥¤¥äÁõÃå¥Áー¥à¤Ë¤è¤ëEWC¥·¥êー¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó³ÍÆÀ¤Ï¡¢5Ç¯Ï¢Â³¡¢6ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯Åö¼Ò¤¬¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡ÖYoshimura SERT Motul¡×¤¬¥·¥êー¥º2°Ì¡¢¡ÖBMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM¡×¤¬3°Ì¡¢¡ÖKawasaki Webike Trickstar¡×¤¬4°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¾å°Ì4°Ì¤òÆÈÀê¤¹¤ëÅö¼Ò½é¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢2017Ç¯¤è¤êEWC¤Ë¥Õ¥ë»²Àï¤¹¤ë¥Áー¥à¤ò¡¢¹â¤¤¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤ÈÂÑµ×À¡¢¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡ÖBATTLAX¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡ÖYART - YAMAHA¡×¤Ï¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì¤ÇºÇ½ªÀï¤Î¥Ü¥ë¥Éー¥ë24»þ´ÖÂÑµ×¥ìー¥¹¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ýー¥ë¡¦¥ê¥«ー¥ë¡¦¥µー¥¥Ã¥È¤Ç³«ºÅ¡Ë¤ËÎ×¤ß¡¢2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢EWC¥·¥êー¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤·¤¿¥Áー¥à¤¬¡¢2023Ç¯¤Î½éÀï¤«¤é3¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢12ÀïÏ¢Â³¤ÇEWC¤Ë¤ÆÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥¤¥ä¤ÏÀ¸Ì¿¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤òÂç¸¶Â§¤Ë¡¢¡Ö¶Ë¸Â¤Ø¤ÎÄ©Àï¡×¤Ç¤¢¤ë¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¡ÖÁö¤ë¼Â¸³¼¼¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2ÎØÍÑ¥¿¥¤¥ä³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢EWC¥ìー¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥¿¥¤¥ä¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¤ä¥é¥¤¥Àー¤ÎÀ¼¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢É¬Í×¤ÊÀÇ½¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖBATTLAX¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»ÔÈÎÍÑ¥¿¥¤¥ä¤Î³«È¯¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖYART - YAMAHA¡×¡¡¥Áー¥à¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡¥Þ¥ó¥Ç¥£ ¥«¥¤¥ó¥Ä»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤¬ÂÑµ×¥ìー¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó³ÍÆÀ¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Áー¥à¤Î³§¤òÂçÊÑ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Û¤É¤ÎÂ®¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ã¯¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Àー3¿Í¤È¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¿ôÌ¾¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á´°÷¤ÇÀï¤¤È´¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ï¤Þ¤À¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥ä¥Þ¥Ï¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¥Áー¥àÁ´°÷¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢BMW¥Áー¥à¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Áー¥à¤Ç¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÅ¸³«¤Ç¤·¤¿¡£¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Àï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤«¤é¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡¡¾ïÌ³Ìò°÷¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä´É¾¸¡¡º£°æ¹°¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤Þ¤º»Ï¤á¤Ë¡¢¥ìー¥¹¤ò±þ±çÄº¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¡¢EWC¥·¥êー¥º¤ÇÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Á´¤Æ¤Î»²²Ã¼Ô¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´Ø·¸¼Ô¡¢FIM¤Ê¤É¡¢³§ÍÍ¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥êー¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³ÍÆÀ¤µ¤ì¤¿¡ÖYART - YAMAHA¡×¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é¤ª½Ë¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡ÖYART - YAMAHA¡×¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¹â¤¤¥Áー¥àÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áö¤ê¤òÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²æ¡¹¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤â¡¢ÂÑµ×¥ìー¥¹¤È¤¤¤¦¡Ö¶Ë¸Â¡×¤Î¾õÂÖ²¼¤Ç¥é¥¤¥Àー¤È¥Þ¥·¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥¿¥¤¥ä¶¡µë¤ä¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥Áー¥à¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¤¡¢¡ÖYART - YAMAHA¡×¤Î¥·¥êー¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¥¿¥¤¥ä³«È¯¤Ë¤ªÎÏÅº¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Áー¥à¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âµ»½Ñ¤òËá¤¡¢¤è¤ê¹âÉÊ¼Á¡¦¹âÀÇ½¤Ê¥¿¥¤¥ä¤ò³«È¯¡¦¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¡¢¥Áー¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÂ¸µ¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¥Áー¥à¤Î¥·¥êー¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢¥ìー¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¾ðÇ®¤ò¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸"Passion to Turn the World®¡ÊÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¾ðÇ®¡Ë"¤Î¤â¤È¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä³èÆ°¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ëÍÑ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¿¥¤¥ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBATTLAX¡×¤Î¡ÖÃÇ¥È¥Ä¾¦ÉÊ¡×¢¨2¤È¤È¤â¤Ë¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ç³Ú¤·¤¤¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ëÊ¸²½¤ä¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥ÄÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡ÖBridgestone E8 Commitment¡×¢¨3¤Ç·Ç¤²¤ë¡ÖEmotion ¿´Æ°¤«¤¹¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÎ¸³¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¡×¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¡¢10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¤Ë¤â¡ÖÁö¤ë¤ï¤¯¤ï¤¯¡×¤òÄó¶¡¤·¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨£±¡¡FIM ¹ñºÝ¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ê¥º¥àÏ¢ÌÁ¡ÊFédération Internationale de Motocyclisme¡Ë¤ÎÎ¬¾Î¡£
¢¨£²¡¡¡ÖÃÇ¥È¥Ä¡×¤È¤Ï´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨£³¡¡¡ÖBridgestone E8 Commitment¡Ê¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥¤ー¥¨¥¤¥È¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡Ë¡×
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢¡Ö2050Ç¯ ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ²ÁÃÍ¡¦¸ÜµÒ²ÁÃÍ¤ò»ýÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´ë¶È¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡ÖBridgestone E8 Commitment¡Êhttps://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/policy/commitment/¡Ë¡×¤òÀ©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÌ¤Íè¤«¤é¤Î¿®Ç¤¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é·Ð±Ä¤ò¿Ê¤á¤ë¼´¤È¤·¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤é¤·¤¤¡ÖE¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ë8¤Ä¤Î²ÁÃÍ¡ÊEnergy¡¢Ecology¡¢Efficiency¡¢Extension¡¢Economy¡¢Emotion¡¢Ease¡¢Empowerment¡Ë¤ò¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤é¤·¤¤ÌÜÅª¤È¼êÃÊ¤Ç¡¢½¾¶È°÷¡¦¼Ò²ñ¡¦¥Ñー¥È¥Êー¡¦¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤ËÁÏ½Ð¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
EWC¥·¥êー¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖYART - YAMAHA¡×
