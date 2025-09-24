¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º¤È½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ëË¡¿Í¡¦¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¸þ¤±¶ä¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ó¥¸¥¨¥ÍBANK¡×¤ÎÄó¶¡³«»Ï
～ÅÅÎÏ¶È³¦½é¤Î²ÈÄí¸þ¤±¶ä¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤ËÂ³¤¡¢Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¸þ¤±¤ØËÜ³ÊÅ¸³«～
ÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜÅ¹¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ÀÃ« ÂÙÈÏ¡¢°Ê²¼¡ÖÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º¡×¡Ë¤È½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡ÊCEO¡Ë¡§±ß»³ Ë¡¾¼¡¢°Ê²¼¡Ö½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÅÅÎÏ¶È³¦½é¤Î²ÈÄí¸þ¤±¶ä¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥«¥Æ¥¨¥ÍBANK¡×¤ËÂ³¤¡¢ËÜÆü¤«¤é¡¢Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¸þ¤±¶ä¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ó¥¸¥¨¥ÍBANK¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ó¥¸¥¨¥ÍBANK¡×¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎBaaS¡ÊBanking as a Service¡Ë¢¨£±¤Ç¤¢¤ë¡ÖNEOBANK®¡×¢¨£²¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º¤ÎË¡¿Í¡¦¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¸þ¤±¶ä¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¶ä¹ÔÂåÍý¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¸þ¤±¤ÎÍÂ¶â¡¦°ÙÂØ¢¨£³¤ò´Þ¤àÀìÍÑ¶ä¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¶È³¦½é¢¨£´¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥¨¥ÍBANK¡×¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¸å¡¢¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±WEB²ñ°÷¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ó¥¸¥¨¥Í¡×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÂ¶â¡¦¿¶¹þÅù¤Î¶ä¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ó¥¸¥¨¥Í¡×¤Î³Æ¼ïµ¡Ç½¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º¤ÎÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤Î°ú¤Íî¤È¤·¸ýºÂ¤Ë¡Ö¥Ó¥¸¥¨¥ÍBANK¡×¤òÀßÄê¤·¡¢½êÄê¤Î¾ò·ï¢¨£µ¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¡ÊËè·î10²ó¡Ë¤äÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Î°ìÉô¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÅµ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º¤È½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥¨¥ÍBANK¡×¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëË¡¿Í¤ä¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£± »ö¶È²ñ¼ÒÅù¡ÊËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤ÏÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º¡Ë¤¬¡¢¶ä¹Ô¡ÊËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡Ë¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ò¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¡£
¢¨£² ½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬2020Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¤¿ÍÂ¶â¡¦Í»»ñ¡¦·èºÑ¤ò´Þ¤à¥Õ¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëBaaS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¡£
¡ÖNEOBANK®¡×¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¾¦É¸ Âè5953666¹æ¡£
¡Ö¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯®¡×¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¾¦É¸ Âè455993¹æ¡£
¢¨£³ Ä¾ÀÜ¸½¶â¤òÍ¢Á÷¤»¤º¤ËÎ¥¤ì¤¿¸Ä¿Í¤ä´ë¶È¤Î´Ö¤Ç¸½¶â¤ò±¿ÈÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»ñ¶â¤Î¼õÅÏ¤·¤ò¹Ô¤¦¼è°ú¡Ê¿¶¹þ¤Ê¤É¡£¤Ê¤ª¡¢¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó³¤³°¤Ç¤Î»ñ¶â·èºÑ¤ò´Þ¤à¡Ë¡£
¢¨£´ ÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º¤ª¤è¤Ó½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹ÔÄ´¤Ù¡£2025Ç¯6·î30Æü»þÅÀ¡£ÅÅµ¤»ö¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¯ÅÐÏ¿»ö¶È¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢¶ä¹ÔÂåÍý¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÍÂ¶â¡¦°ÙÂØ¼è°ú¤ÎÇÞ²ð¤Ë¤è¤ëË¡¿Í¡¦¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¸þ¤±ÀìÍÑ¶ä¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ï½é¡£
¢¨£µ ÆÃÅµ¤Î¾ò·ï¡¦ÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÏÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥Ó¥¸¥¨¥ÍBANK¡×¤ÎÆÃÄ§
①Ëè·î¤Î¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ¤¬·î10²ó¤Þ¤ÇÌµÎÁ
ÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º¤ÎÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤ò¡Ö¥Ó¥¸¥¨¥ÍBANK¡×¤Î¸ýºÂ¿¶ÂØ¤Ç¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Â¾¹Ô°¸¤Æ¤Î¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ¤¬·î10²ó¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
②ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Î°ìÉô¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯
ÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º¤ÎÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Î°ú¤Íî¤È¤·¸ýºÂ¤ò¡Ö¥Ó¥¸¥¨¥ÍBANK¡×¤ËÀßÄê¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ëè·î¤ÎÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Î°ìÉô¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
③¡Ö¥Ó¥¸¥¨¥ÍBANK¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ê¿ôÎÁ¿å½à
¸ýºÂ°Ý»ý¼ê¿ôÎÁ¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°ÍøÍÑÎÁ¤Ï°ìÀÚ¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¥Ó¥¸¥¨¥ÍBANK¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ê¿ôÎÁ¿å½à¤Ç¡¢Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î»ö¶È±¿±Ä¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
④¸ýºÂ³«Àß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´°·ë
¡Ö¥Ó¥¸¥¨¥ÍBANK¡×¤Î¸ýºÂ³«Àß¤Ï¡¢24»þ´Ö365ÆüWEB¤«¤é¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£WEB¿½¹þ¤ß¤Ê¤éºÇÃ»¤ÇÍâ±Ä¶ÈÆü¤«¤é¸ýºÂ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
⑤·è»»½ñÉÔÍ×¡ªºÇÃ»ÅöÆü¼ÚÆþ¤Î¡Ö»ö¶ÈÀÍ»»ñdayta¡Ê¥Ç¥¤¥¿¡Ë¡×¢¨¤ò¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½
¡Ö¥Ó¥¸¥¨¥ÍBANK¡×¤ÎÆþ½Ð¶â¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¼ÚÆþ¾ò·ï¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö»ö¶ÈÀÍ»»ñdayta¡×¤Ï½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÍ»»ñ¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö»ö¶ÈÀÍ»»ñdayta¡×¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î½êÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼ÚÆþ¾ò·ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ò¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëË¡¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.netbk.co.jp/contents/hojin/lending/
¶ä¹ÔÂåÍý¶È¤Î³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118620/118620_web_1.png
³Æ¼Ò¤Î³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118620/118620_web_2.png
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118620/118620_web_3.png
ÅºÉÕ»ñÎÁ
ÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º¤Î¶ä¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ó¥¸¥¨¥ÍBANK¡×¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼URL¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.netbk.co.jp/contents/resources/pdf/info_bizene_250924.pdf
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô ¹Êó¡¦IRÉô¡§kouhou_pr@netbk.co.jp
ÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º¡¡¶ÈÌ³´ÉÍý¡¦»Ù±çËÜÉô¡¡ÁíÌ³¥°¥ëー¥×¡¡¾¾ËÜ¡¦Ê¡Ã«¡¡052-740-6854
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô ¹Êó¡¦IRÉô¡§kouhou_pr@netbk.co.jp
ÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º¡¡¶ÈÌ³´ÉÍý¡¦»Ù±çËÜÉô¡¡ÁíÌ³¥°¥ëー¥×¡¡¾¾ËÜ¡¦Ê¡Ã«¡¡052-740-6854