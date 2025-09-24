¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚTVer¡Û½©¤Î¿·¥É¥é¥Þ¥·ー¥º¥óÅþÍè 2025Ç¯10·î¥¯ー¥ëÌó50ºîÉÊ¤ÎÍ½¹ðÆ°²è¤ò°ìµóÇÛ¿®³«»Ï
TVer¤ÏÌ±Êü³Æ¶É¤Î¿·¥É¥é¥Þ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®
Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖTVer¡Ê¥Æ¥£ー¥Ðー¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¡Ö½©¤Î¿·¥É¥é¥ÞÆÃ½¸¡×¥Úー¥¸¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö½©¤Î¿·¥É¥é¥ÞÆÃ½¸¡×¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¥¯ー¥ë¤ÎÌ±Êü³Æ¶É¤Î¿·¥É¥é¥ÞÍ½¹ðÆ°²è¤ò°ìµóÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê½ç¼¡ÄÉ²ÃÍ½Äê¡Ë¡£Âè1ÏÃÊüÁ÷Á°¤Ë¡¢Í½¹ðÆ°²è¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¤ä½Ð±é¼Ô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¡È¸«¤¿¤¤¡ª¡É¤È»×¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤ä½Ð±é¼Ô¤ò¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¡×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»öÁ°¤Ë¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¡×¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤ÎÂè1ÏÃ¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¤ò¡¢¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¡Ê¢¨¡Ë¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸«Æ¨¤·¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤Î¤ß
¢£TVer¡Ö½©¤Î¿·¥É¥é¥ÞÆÃ½¸¡×¥Úー¥¸¡§https://tver.jp/specials/drama25_start10
¢£³Æ¶É¤Î¿·¥É¥é¥ÞÍ½¹ð¤ò°ìËÜ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡¢TVer¡Ø½©¤Î¿·¥É¥é¥ÞÍ½¹ð¥¤¥Ã¥¸«Æ°²è¡Ù
TVer¤Ç¤Ï¡¢Ì±Êü³Æ¶É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¿·¥É¥é¥Þ¤ÎÍ½¹ðÆ°²è¤òÍËÆü¤´¤È¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¡¢°ìËÜ¤ÎÆ°²è¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø½©¤Î¿·¥É¥é¥ÞÍ½¹ð¥¤¥Ã¥¸«Æ°²è¡Ù¤ò9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âè1ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½µ¤´¤È¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿Æ°²è¤âÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Âè1ÏÃ¤Î¸«Æ¨¤·¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿·¥É¥é¥Þ¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡õÇÛ¿®³«»Ï¤¬¶á¤¤½ç¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
½©¤Î¿·¥É¥é¥Þ¤ÎÍ½¹ðÆ°²è¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡È¸«¤¿¤¤¡ª¡É¤È»×¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ï»öÁ°¤Î¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¡×¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¿ô¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¸åÆüTVer¸ø¼°X¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø½©¤Î¿·¥É¥é¥ÞÍ½¹ð¥¤¥Ã¥¸«Æ°²è¡Ù¡§https://tver.jp/series/srhjkvhqed
¢£TVer¡Ö½©¤Î¿·¥É¥é¥ÞÆÃ½¸¡×¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
TVer¡Ö½©¤Î¿·¥É¥é¥ÞÆÃ½¸¡×¤Ë¤ÆËÜÊÔ¤â¤·¤¯¤ÏÍ½¹ðÆ°²è¤òÇÛ¿®Ãæ¤ª¤è¤Óº£¸åÇÛ¿®Í½Äê¤ÎÈÖÁÈ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍ½¹ðÆ°²è¤ÎÆâÍÆ¤Ï¿ï»þ¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú·îÍËÆü¡Û
¡ØÀäÂÐÎíÅÙ ～¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº～¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢10·î6Æü¡Ê·î¡Ë21»þ¥¹¥¿ー¥È ¢¨½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë
¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì¡¢10·î6Æü¡Ê·î¡Ë23»þ06Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ―¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë―¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¢10·î13Æü¡Ê·î¡Ë22»þ¥¹¥¿ー¥È ¢¨½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë
¡ØUNREAL－ÉÔ¾òÍý»¨²ßÅ¹－¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢10·î13Æü¡Ê·î¡Ë25»þ20Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡Ø°¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¢11·î3Æü¡Ê·î¡Ë25»þ29Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡Ú²ÐÍËÆü¡Û
¡Ø¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡Ù¡ÊMBSËèÆüÊüÁ÷¡¢Ëè½µ²ÐÍË24»þ59Ê¬～ ¢¨ÇÛ¿®Ãæ¡Ë
¡Ø¥¨¥ê¥«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë24»þ45Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë21»þ¥¹¥¿ー¥È ¢¨½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë
¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡¢10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë22»þ¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¢10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë23»þ15Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡Ø¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë24»þ24Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡Ø¥¹¥¯ー¥×¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡¢10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë24»þ58Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë21»þ¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡Ú¿åÍËÆü¡Û
¡Ø¥µ¥è¥Ê¥é¹Á¶è¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ëè½µ¿åÍË¡¦ÆüÍË25»þ29Ê¬～ ¢¨ÇÛ¿®Ãæ¡Ë
¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë22»þ¥¹¥¿ー¥È ¢¨½é²ó30Ê¬³ÈÂç¡Ë
¡Ø¥ï¥«¥³¼ò Season9¡Ù¡ÊBS¥Æ¥ìÅì¡¢10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë24»þ¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤Î¥º§ÆÏ¤±¤Þ¤¹¡Ù¡ÊÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¢10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë24»þ24Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡Ø£²£µ»þ¡¢ÀÖºä¤Ç Season£²¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì¡¢10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë25»þ¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡ØESCAPE¡¡¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë22»þ¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡Ø¿ä¤·¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ ¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì¡¢10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë24»þ30Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡ØÁêËÀ season24¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë21»þ¥¹¥¿ー¥È ¢¨½é²ó³ÈÂç¡Ë
¡ÚÌÚÍËÆü¡Û
¡Ø¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¤Ç¤¹¤¬¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì¡¢Ëè½µÌÚÍË24»þ30Ê¬～ ¢¨ÇÛ¿®Ãæ¡Ë
¡Ø#¿ÀÆàÀî¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¥¨¥ë¥Õ¤Î¡Ö¤É¤¤É¤¡ª¥¨¥ë¥Õ¤É¤¡ª¡×¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¡¢10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë22»þ55Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡Ø¸æ¼Ò¤ÎÍð¤ìÀµ¤·¤Þ¤¹¡ª£²～¸æ¼Ò¤ÎÉÔÎÑ¤Î·ï～¡Ù¡ÊBS¡¾TBS¥Æ¥ì¥Ó¡¢10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë23»þ¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡Ø¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¢10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë23»þ59Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡ØµÌ¤¯¤óÊú¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¡ÊTOKYO MX¡¢10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë25»þ15Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡ØÎø¥Õ¥ì ～Îø¿ÍÌ¤Ëþ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤～¡Ù¡ÊMBSËèÆüÊüÁ÷¡¢10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë25»þ29Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë22»þ¥¹¥¿ー¥È ¢¨½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë
¡Ø¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì¡¢10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë24»þ30Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡ØPUNKS¢¤TRIANGLE¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë25»þ40Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë21»þ¥¹¥¿ー¥È ¢¨½é²ó³ÈÂç¡Ë
¡ØÃÏ¹ö¤ÏÁ±°Õ¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¢10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë24»þ15Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡Ø»à¤Ì¤Þ¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤í¡ª¡ª¡Ù¡ÊMBSËèÆüÊüÁ÷¡¢10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë24»þ59Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡Ú¶âÍËÆü¡Û
¡Ø¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì¡¢10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë24»þ12Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡ØÈÕ¼à¤ÎÎ®µ·£´ ～½©ÅßÊÔ～¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì¡¢10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë24»þ42Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡ØÅòÂ¼Å·»È¤ÎÅÇÂ©¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡¢10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë25»þ¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡¢10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë22»þ¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡Ø¥³ー¥Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì¡¢10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë21»þ¥¹¥¿ー¥È ¢¨½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë
¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë23»þ15Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡ÚÅÚÍËÆü¡Û
¡Ø¥Ñ¥Ñ¤È¿ÆÉã¤Î¥¦¥Á¤´ÈÓ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë23»þ¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡Ø¤Õ¤¿¤ê¥¨¥¹¥±ー¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë24»þ55Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë21»þ¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡Ø²ð¸î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¡Ù¡ÊÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¢10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë23»þ40Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡Ø½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ëー¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¢10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë25»þ¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡ÚÆüÍËÆü¡Û
¡Ø»ûÀ¾°ì¹À¥ß¥¹¥Æ¥êー¡¦SPELL～»à°ø～¡Ù¡ÊBS¥Õ¥¸¡¢Ëè½µÆüÍË24»þ30Ê¬～ ¢¨ÇÛ¿®Ãæ¡Ë
¡Ø¤â¤â¤Î±´¡Ù¡ÊTOKYO MX¡¢Ëè½µÆüÍË25»þ～ ¢¨ÇÛ¿®Ãæ¡Ë
¡Ø¥µ¥è¥Ê¥é¹Á¶è¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ëè½µ¿åÍË¡¦ÆüÍË25»þ29Ê¬～ ¢¨ÇÛ¿®Ãæ¡Ë
¡ØÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦VSÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃË 2024¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¢9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë25»þ15Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡¢10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë21»þ¥¹¥¿ー¥È ¢¨½é²ó15Ê¬³ÈÂç ¡Ë
¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¢10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë22»þ15Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë22»þ30Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡Ø·¯¤È¤·¤¿¥¥¹¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¢10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë24»þ25Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¢¨´ØÅìÃÏ¶è¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë26»þ30Ê¬¥¹¥¿ー¥È
¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë24»þ10Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¡ØÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦VSÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃË ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¢11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë25»þ10Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤ÎÆü»þ¤ÏÂè1ÏÃÊüÁ÷³«»ÏÆü»þ¤Ç¤¹¡£Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤ÎÊüÁ÷»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³ÆºîÉÊ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµºîÉÊ°Ê³°¤âÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨ÇÛ¿®Í½Äê/ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÇÛ¿®´ü´Ö¤âºîÉÊ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖTVer¡Ê¥Æ¥£ー¥Ðー¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê https://tver.jp/ ¡Ë
Ì±Êü³Æ¶É¤¬À©ºî¤·¤¿°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â´°Á´ÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¾ï»þÌó800ÈÖÁÈ¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÅù¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢Ì±Êü5·ÏÎó¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥à¥¿¥¤¥à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡ÊÃÏ¾åÇÈÆ±»þÇÛ¿®¡Ë¢¨¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¤ß¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥×¥ê¤ª¤è¤ÓChromecast¤òÍøÍÑ¤·¤¿»ëÄ°¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¥Ë¥åー¥¹Â®Êó¡¢¶ÛµÞÃÏ¿ÌÂ®ÊóÅù¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤Ç¤Ï°ìÉô¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦PC¡¦TVer¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥×¥ê¡Ê°ìÉô¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ë¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒTVer¡Ê¹ÊóÃ´Åö¡Ë¡¿E-mail¡§tver-contact@tver.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TVer¡Ö½©¤Î¿·¥É¥é¥ÞÆÃ½¸¡×¥Úー¥¸
https://tver.jp/specials/drama25_start10
¡Ø½©¤Î¿·¥É¥é¥ÞÍ½¹ð¥¤¥Ã¥¸«Æ°²è¡Ù
https://tver.jp/series/srhjkvhqed
