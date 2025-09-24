¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Á¥¼ç¤ª¤è¤ÓÁ¥Çõ´ÉÍý²ñ¼Ò¸þ¤± °ÂÁ´±¿¹ÒÏ¢Íí²ñ¤ò³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¾¦Á¥»°°æ
¡Ê°ÂÁ´±¿¹ÒÏ¢Íí²ñ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¾¦Á¥»°°æ¡Ê¼ÒÄ¹¡§¶¶ËÜ ¹ä¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Á¥¼ç¤ª¤è¤ÓÁ¥Çõ´ÉÍý²ñ¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿°ÂÁ´±¿¹ÒÏ¢Íí²ñ¤ò2025Ç¯9·î12Æü¤ª¤è¤Ó16Æü¤«¤é19Æü¤Î5Æü´Ö³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£½éÆü¤ÎÁ´ÂÎ²ñ¤Ç¤ÏËÜÁ¥¤ä¾èÁÈ°÷¤òÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤«¤é¼é¤ë°ÂÁ´±¿¹ÒÂÎÀ©¤ä¼¡À¤ÂåÇ³ÎÁÂÐ±þ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â³¤¯4Æü´Ö¤Ç¤ÏÊ¬²Ê²ñ¤È¤·¤Æ³ÆÁ¥Ëè¤Î±¿¹ÒÃíÌÜÅÀ¤ä»ö¸Î»öÎã¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¶¦Í¤ò¿Þ¤ê¡¢°ÂÁ´±¿¹Ò¡¦¸úÎ¨±¿¹Ò¡¦´Ä¶ÂÐ±þ¤Ø¤ÎÁê¸ßÇ§¼±¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÂÎ²ñ¤ÏºòÇ¯Æ±ÍÍ¡¢ÂÐÌÌ²ñµÄ¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃæ·Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤Ç¤Î²ñµÄ¤È¤·¡¢76¼Ò
200Ì¾°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÈÀ¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î°ÂÁ´ÉÊ¼Á¤Î¼Â¸½¡É¤È¡È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê»ö¶È³ÈÂç¡É¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£