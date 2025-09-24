Ãæ¹ñ£³µòÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¹ØÆþÅÅÎÏ¤ò100¡óºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÍ³Íè¤ÎÅÅÎÏ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨
¡¡¥ê¥çー¥Ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©ÉÜÃæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±º¾å ¾´¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò£³¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅÅÎÏ¶¡µë»ö¶È¼Ô¤«¤éÄ´Ã£¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¹ØÆþÅÅÎÏ¤ò100¡óºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÍ³Íè*¤ÎÅÅÎÏ¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñ£³µòÅÀ¤ÇÇÓ½Ð¤¹¤ëÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡Ë¤òÇ¯´Ö¤ÇÌó80,000t-CO2ºï¸º¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¥çー¥Ó¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë´Ä¶Éé²Ù¤òÄã¸º¤·¡¢´Ä¶¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¶È³èÆ°¤ËÈ¼¤¦CO2ÇÓ½ÐÎÌ¡ÊScope1+ Scope2¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ãæ´üÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ2030Ç¯ÅÙ47¡óºï¸º¡Ê2018Ç¯ÅÙÂÐÈæ¡Ë¡¢Ä¹´üÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ2050Ç¯¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤ÎÃ£À®¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¡¢´Ä¶ÀÇ½¤Î¹â¤¤ÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤äºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¡¢Â¿ÌÌÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥À¥¤¥«¥¹¥ÈÀ½ÉÊ¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤Ç¤¢¤ëÍøÍ¥Èæ°µÃò¡ÊÂçÏ¢¡ËÍ¸Â¸ø»Ê¤ÈÍøÍ¥Èæ°µÃò¡Ê¾ï½£¡ËÍ¸Â¸ø»Ê¡¢·úÃÛÍÑÉÊ¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤Ç¤¢¤ëÍøÍ¥Èæ·úÃÞ²Êµ»¡ÊÂçÏ¢¡ËÍ¸Â¸ø»Ê¤Î3µòÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÅÎÏ¶¡µë»ö¶È¼Ô¤«¤éÄ´Ã£¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¹ØÆþÅÅÎÏ¤ò100¡óºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÍ³Íè¤ÎÅÅÎÏ¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥çー¥Ó¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¡Ê2024Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ¡Ë¤ÎÌó23%¤ËÁêÅö¤¹¤ëÇ¯´Ö¤ÇÌó80,000t-CO2ºï¸º¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢2030Ç¯ÅÙ¤Îºï¸ºÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÐ¾ÝµòÅÀ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/77626/table/47_1_baf91bd1372cba3143c0fddb7249bf13.jpg?v=202509240327 ]
¡¡¥ê¥çー¥Ó¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡ÖEnvironment¡Ê´Ä¶¡Ë¡×¡¢¡ÖSocial¡Ê¼Ò²ñ¡Ë¡×¡¢¡ÖGovernance¡Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤ËÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëESG ·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶È¥ê¥¹¥¯¤ÎºÇ¾®²½¤È»ö¶Èµ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー³èÆ°¤äºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÍøÍÑ¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ÌÌÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å
¡öËÜ·ï¤Ï¡¢¥°¥êー¥óÅÅÎÏ¾Ú½ñ¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¹ØÆþÅÅÎÏ¤ÎÁ´ÎÌ¤òºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÍ³Íè¤È¤ß¤Ê¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥ê¥çー¥Ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·Ð±Ä´ë²èÉô¡¡¹Êó²Ý TEL:03-3501-0524