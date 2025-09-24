¥á¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Âè2²ó¡Ú¶å½£¡ÛÈ¾Æ³ÂÎ»º¶ÈÅ¸¤Ë½ÐÅ¸
¥á¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£¸¶ À¿¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë～9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊ¡²¬¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè2²ó¡Ú¶å½£¡ÛÈ¾Æ³ÂÎ»º¶ÈÅ¸¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
▶¥á¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://www.meltex.com)¡¡
Å¸¼¨²ñ³µÍ×
²ñ¡¡¡¡´ü¡§2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë～10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë 10:00～17:00
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
¾®´ÖÈÖ¹æ¡§A8-51
¿½¹þÊýË¡¡§²¼µ¤è¤êÍè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡
Íè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿ :
https://innovent02.eventos.tokyo/web/portal/730/event/13109/users/register?_gl=1%2a16bi87o%2a_gcl_au%2aMTY2ODMzMjI2NC4xNzU4MDY0MjY1
½ÐÅ¸ÆâÍÆ
¡¦¹â¿®ÍêÀUBM·ÁÀ®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿ÌµÅÅ²ò¤á¤Ã¤µ»½Ñ
¡¦¥Ð¥ó¥×¥À¥áー¥¸¤ÎÄã¸º¤ËÆÃ²½¤·¤¿Cu¥·ー¥ÉÁØ¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°
¡¦¥Ð¥ó¥×¥À¥áー¥¸¤ÎÄã¸º¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ti¥·ー¥ÉÁØ¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°
¡¦ÈùºÙ²½¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¡¢³×¿·ÅªÆóÎ®ÂÎ¸½Áüµ¡¤Ë¤è¤ë¹âÀºÅÙ¥Ñ¥¿ー¥ó·ÁÀ®
Â¾¤Ë¤â¡¢¥¦¥¨¥Ï¥ì¥Ù¥ëÎ²»ÀÆ¼¤á¤Ã¤¡¢¹âÀÇ½¥¹¥Ô¥ó¥¨¥Ã¥Á¥ãー¤Ê¤ÉÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÌôÉÊ¡¦µ¡´ïµ»½Ñ¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥á¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ËÜÄ®»ÍÃúÌÜ8ÈÖ2¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Æ£¸¶ À¿
Àß¡¡Î©¡§1960Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ35Ç¯¡Ë10·î26Æü
U R L ¡§https://www.meltex.com
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÅÅ»Ò¹©¶ÈÍÑÌôÉÊ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¡¢É½ÌÌ½èÍýÌôÉÊ¡Ê¤á¤Ã¤ÍÑ¡Ë¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¡¢²½³Øµ¡´ï¤ÎÀß·×¡¦»Ü¹©¡¢²½³ØÌôÉÊ¡¢¶âÂ°¤ÎÊ¬ÀÏµÚ¤Ó²ó¼ý
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥á¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
T E L ¡§048-665-2122¡Ê9:00～17:00¡Ë
e-mail¡§meltex-info@meltex.com