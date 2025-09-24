³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥à¥é¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Î³ô¼°¼èÆÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¾¯¿ô³ô¥É¥Ã¥È¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³Ãæ¡¡Íµ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥à¥é¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»°¾å¡¡ËãÈþ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¥ª¥à¥é¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡×¡Ë¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ËÜ¼èÆÀ¤ÎÌÜÅª
Åö¼Ò¤Ï¡¢Èó¾å¾ì´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ³ô¼°¼èÆÀ¡¦»ñËÜ»²²Ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤ª¤è¤ÓÀ®Ä¹»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î³ô¼°¼èÆÀ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿°û¿©»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ª¥à¥é¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÎýÇÏ¶è¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬½ÅÅÀÅª¤ËÅê»ñ¡¦»Ù±ç¤ò¿Ê¤á¤ëÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ëÃÏ°è·ÐºÑ³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤ÆÅö¼Ò¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤ÊÍø±×ÄÉµá¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥æ¥À¥ä¿Í¤Ë¾¡¤Æ¤ëÆüËÜ¤òºî¤ë¡×¤³¤È¤ò²ñ¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë±ÄÍø´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÍø±×¡¦Çä¾å¤Î³ÈÂç¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¶âÍ»ÎÏ¡¦À¯¼£ÎÏ¡¦Ê¸²½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤ì¤À¤±¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¤ò»ê¾åÌ¿Âê¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÍýÇ°¤ò¼Ò²ñÅª¤ÊÂç¤¤Ê¤¦¤Í¤ê¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½¾¶È°÷¡¦Åê»ñ²È¡¦¼è°úÀè¡¦Åê»ñÀè´ë¶È¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤ÎÍ§¹¥Åª¤Ê¶¨¶È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Åö¼Ò¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¼«¿È¤Îºâ»º¤Î95¡ó¤ò»àµîÁ°¤ËÀ¯¼£Åª¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍýÇ°¤Î¼Â¹Ô¤òÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¯¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥à¥é¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ü´ë¶ÈÌ¾¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥à¥é¥¤¥¹¥é¥ó¥É
¡¡
¡ü½êºßÃÏ¡ÃÅìµþÅÔÎýÇÏ¶èÅìÂçÀô£¶ÃúÌÜ£³£´ー£²£¸¡¡ÂçÀôÎ¿±À³Õ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óB101
¡üÂåÉ½¼Ô¤Î»áÌ¾¡Ã»°¾å¡¡ËãÈþ
¡ü»ö¶ÈÆâÍÆ¡ÃÍÎ¿©Å¹¡Ö¥ª¥à¥é¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡×¤Î±¿±Ä¡£¥ª¥à¥é¥¤¥¹ÀìÌçÅ¹¤È¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤òÅ¸³«
£³¡¥Åö¼ÒÂåÉ½¤Î¥³¥á¥ó¥È
ËÌ³¤Æ»¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢ºûÄÍ¤ò·Ð¤ÆÎýÇÏ¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¿¥ª¥à¥é¥¤¥¹¥é¥ó¥É¼Ò¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ÇÄ¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿°û¿©Ê¸²½¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â³ô¼çÍø±×¤ÎºÇÂç²½¤Ë»ñ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÅê»ñ³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿AI»ö¶È¤äÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¸¦½¤¤äÆ³Æþ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼«¼Ò¤äÅê»ñÀè´ë¶È¤ØÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤¬½Å»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´ë¶È¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÍ·µÙÉÔÆ°»º¤äÈóÃæ³ËÉÔÆ°»º¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë»Ù±ç¤â¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
4¡¥ º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·
º£²ó¤Î³ô¼°¼èÆÀ¤Ë¤è¤ëÅö¼Ò¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¥ª¥à¥é¥¤¥¹¥é¥ó¥É¼Ò¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ô¼ç²ÁÃÍ¤ª¤è¤ÓÃÏ°è·ÐºÑ³èÀ²½¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¡Ö¾å¾ì³ô¼°¤Î¤è¤¦¤Ê¼è°ú»Ô¾ì¤¬Â¸ºß¤»¤º¡¢Èó¾å¾ì³ô¼°¤ò¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¼êÊü¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë³ô¼ç¤ËºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¼«¼Ò¤Ç¤Î³ô¼°Çã¼è¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤Î¤¢¤ë³ô¼ç¤È¤·¤ÆÈó¾å¾ì´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤ä¿®Íê¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢Èó¾å¾ì³ô¼°Î®ÄÌ¤È¤¤¤¦Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾¯¿ô³ô¼ç¤È´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÎ®Æ°À¤¬¹â¤¯¸øÀµ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÁªÂò»è¤ÎÄó¶¡¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¯¿ô³ô¥É¥Ã¥È¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡Ê¡¡https://www.shosukabu.com/¡¡¡Ë
½êºßÃÏ¡ÃÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è
ÂåÉ½¼Ô¡Ã»³Ãæ¡¡Íµ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡Ã°ÑÇ¤¾õÁèÃ¥¤Ê¤É¤Î²ñ¼Ò»ÙÇÛ¸¢¤ÎÁè¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢²ñ¼ÒË¡¤ÎÊ¶Áè¤ÎÍ½ËÉ¤äÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¶ÈÌ³¡¢ÁÏ¶È²È¤ä»ñ»º²È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¶ÈÌ³¡¢´ë¶ÈÅý¼£ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãーÅê»ñ¤Ê¤É
¢¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¶âÍ»Ä£¤Î¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëµ¡´ØÅê»ñ²È¤Î¤¿¤á¤Î¸¶Â§¡×¡ÊÆüËÜÈÇ¥¹¥Á¥å¥ïー¥É¥·¥Ã¥×¡¦¥³ー¥É¡Ë¤Ë½àµò¤·¡¢¤³¤Î¸¶Â§¤Ë±è¤Ã¤ÆÅê»ñÀè´ë¶È¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¡¢Åê»ñÀè´ë¶È¤ÈÂÐÏÃ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.shosukabu.com/stewardship-code/
°Ê¾å