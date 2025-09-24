¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¡ÖOne Ride 2025¡×60¥«¹ñ°Ê¾å¡¢1,500¤ò±Û¤¨¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¦¥Õ¥¡¥ó40,000¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã
- À¤³¦Ãæ¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Î¥ªー¥Êー¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¡áPure Motorcycling¤È¤¤¤¦¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤òºÆ³ÎÇ§¡£
- One Ride(¥ï¥ó¥é¥¤¥É)¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¦¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢Æ±Æü¤Ë½¸¤¦¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡£ÀÊÌ¤äÇ¯Îð¡¢Ê¸²½¤òÄ¶¤¨¤¿¥é¥¤¥Àー¤¿¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡£
2025Ç¯9·î21Æü¡¢º£Ç¯¤Ç³«ºÅ14²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Î¥é¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖOne Ride 2025(¥ï¥ó¥é¥¤¥É2025)¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹À¤³¦Æ±Æü³«ºÅ¤Î¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï60¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç¡¢1,500¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢4Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥é¥¤¥Àー¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÎÍýÇ°¡ÖPure Motorcycling(¥Ô¥å¥¢¡¦¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°)¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Åì¤ÎºÇ½é¤ÎÆü¤Î½Ð¤È¤È¤â¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢À¾¤ÎºÇ¸å¤ÎÍ¼Æü¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡¢À¤³¦¤ÎÁ´¥¿¥¤¥à¥¾ー¥ó¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ò¶î¤±½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¿ÅìËÌ¡¿´ØÅì¡¿ÀÐÀî¡¿ÉÙ»³¡¿Ä¹Ìî¡¿´ØÀ¾¡¿²¬»³¡¿¹Åç¡¿Ê¡²¬¡¿ÂçÊ¬¡¿·§ËÜ¡¿µÜºê¤ÎÁ´13¥¨¥ê¥¢¤Ç¥é¥¤¥É¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¾ðÇ®Åª¤Ê¥é¥¤¥Àー¤¿¤Á¤¬½¸¤¤¡¢Í§¾ð¤È¥ªー¥È¥Ð¥¤¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¡1901Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÏÈþ¤·¤¤¥ªー¥È¥Ð¥¤¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÆóÎØ¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥ëー¥Ä¤Ï±Ñ¹ñ¤Ë¤¢¤ê¡¢1955Ç¯¤Ë¥Þ¥É¥é¥¹(¸½¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤)¤ËÀ½Â¤¹©¾ì¤òÀßÎ©¡£°ÊÍè¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥ß¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¡¦¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Î¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï¡¢Èþ¤·¤¯¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤Ë°î¤ì¤¿¾è¤êÊª¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï²æ¡¹¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤¬¡¢¼«¤é¤ò¡ØPure Motorcycling¡¿¥Ô¥å¥¢¡¦¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡Ù¤È¸Æ¤ÖÍ³±ï¤Ç¤¹¡£
¡¡¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ëー¥¶ー¤Î¡ÖMETEOR 350(¥á¥Æ¥ª¡¦¥µ¥ó¥´ー¥Þ¥ë)¡×¡¢650¥Ñ¥é¥ì¥ë¥Ä¥¤¥ó¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¡ÖCLASSIC 650(¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥í¥¯¥´ー¥Þ¥ë)¡×¡ÖSUPER METEOR 650(¥¹ー¥Ñー¡¦¥á¥Æ¥ª¡¦¥í¥¯¥´ー¥Þ¥ë¡Ë¡×¡¢¡ÖINT650(¥¢¥¤¥¨¥Ì¥Æ¥£¡¦¥í¥¯¥´ー¥Þ¥ë¡Ë¡×¡¢¡ÖCONTINENTAL GT650(¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¡¦¥¸ー¥Æ¥£ー¡¦¥í¥¯¥´ー¥Þ¥ë¡Ë¡×¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤Ï¡ÖHIMALAYAN 450(¥Ò¥Þ¥é¥ä¡¦¥è¥ó¥´ー¥Þ¥ë¡Ë¡×¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¡ÖGOAN CLASSIC 350(¥´¥¢¥ó ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥µ¥ó¥´ー¥Þ¥ë¡Ë¡×¡ÖBULLET 350(¥Ö¥ê¥Ã¥È¡¦¥µ¥ó¥´ー¥Þ¥ë¡Ë¡×¡¢¡ÖCLASSIC 350(¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥µ¥ó¥´ー¥Þ¥ë¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²æ¡¹¤Ï2024Ç¯¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥·¥Æ¥£¡õÅÅÆ°¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØFLYNG FLEA(¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥Õ¥êー)¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÀè¿Êµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢ÅÔ»Ô·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ª¤±¤ë²æ¡¹¤Î¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿²æ¡¹¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢ËèÇ¯11·î¤Ë¥¤¥ó¥ÉÀ¾³¤´ß¤Î¥ê¥¾ー¥ÈÃÏ¥´¥¢¤ÎÈþ¤·¤¤¥Óー¥Á¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¦¥é¥¤¥Àー¤¬½¸¤Þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMotoverse(¥â¥È¥Ðー¥¹)¡×¤ä¡¢¥Ò¥Þ¥é¥ä»³Ì®¤Î¹âÃÏ¤òÁö¤ë¡ÖHimalayan Odyssey(¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¡¦¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤)¡×¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤òÁö¤é¤»¤ëÀ¤³¦Æ±Æü³«ºÅ¤Î¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖOne Ride(¥ï¥ó¥é¥¤¥É)¡×¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¤Î¥È¥é¥Ã¥¯Âç¼êEicher Motors Limited(¥¢¥¤¥·¥ãー¥âー¥¿ー¥º¡¦¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É)¤Î°ìÉôÌç¤Ç¤¢¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ë2000°Ê¾å¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¡¢À¤³¦60¥«¹ñ°Ê¾å¤Ë850¶á¤¤Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥½ー¥×¤È¥¤¥ó¥É¤Î¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤¤Ë2¤Ä¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥»¥ó¥¿ー¤òÍ¤·¡¢¥¤¥ó¥É¤ÎÅÔ»Ô¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤¶á¹Ù¤Î¥ª¥é¥¬¥À¥à¤È¥ô¥¡¥é¥à¥ô¥¡¥À¥¬¥ë¤Ë2¤Ä¤ÎºÇ¿·±Ô¤ÎÀ¸»º»ÜÀß¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¡¢¥Í¥Ñー¥ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¿¥¤¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î6¥ö½ê¤Ë¶áÂåÅª¤ÊCKD(¥³¥ó¥×¥êー¥È¡¦¥Î¥Ã¥¯¡¦¥À¥¦¥ó)ÁÈÎ©¹©¾ì¤âÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
