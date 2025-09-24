¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¥·¥ã¥ïー¥Ø¥Ã¥É¡ÖFINE VEIL¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ùー¥ë¡Ë¡×EH-SH50¤òÈ¯Çä
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈþÍÆ»ö¶È¤È¤·¤Æ¥Ø¥¢ー¥É¥é¥¤¥äー ¥Ê¥Î¥±¥¢Åù¤òÃæ¿´¤Ë¥Ø¥¢¥±¥¢À½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÈþ¤·¤¤È±¤Î¼Â¸½¤Ë¤ÏÈ±¤òÀö¤¦ÃÊ³¬¤«¤é¥±¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é¥Ø¥¢¥±¥¢ÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÈþÍÆ»ö¶È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢ÈþÈ±¥±¥¢¤â²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¥·¥ã¥ïー¥Ø¥Ã¥É¡ÖFINE VEIL¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ùー¥ë¡Ë¡×¤ò2025Ç¯11·î¾å½Ü¡Ê¡ö¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ÁíÌ³¾Ê¤ÎÄ´ºº¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥ã¥ó¥×ー¤ä¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Ø¤Î»Ù½Ð¶â³Û¤Ï5Ç¯Á°¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ1³ä°Ê¾åÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥ó¥×ー¤ä¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë»È¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Í½Àö¤¤¤È¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Î¿»Æ©¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ÆÈ¼«µ»½Ñ¤Î¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤Ë¤è¤ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¤òÂçÎÌ¤ËÈ¯À¸¤µ¤»¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÉô°Ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿åÎ®¤ÇÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¥Ø¥¢¥±¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿2¤Ä¤Î¥âー¥É¤òÅëºÜ¤·¡¢Æ¬Èé¤ÎÌÓ·ê¤Þ¤ÇÆÏ¤¯Àö¾ôÎÏ¡Ê¢¨2¡Ë¤È¡¢¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Î¿»Æ©Êä½õ¡Ê¢¨3¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Í½Àö¤¤»þ¤ÏÆ¬Èé¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¿åÎ®¤Î¡Ö¥×¥ì¥·¥ã¥ó¥×ー¥âー¥É¡×¤ÇÈ±Á´ÂÎ¤òÇ¨¤é¤·¤Ê¤¬¤éÆ¬Èé¤ÎÌÓ·ê±ø¤ì¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥ó¥×ー¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Î¤¹¤¹¤®»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ø¥¢¥±¥¢¥âー¥É¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÂçÎÌ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¤¬¡¢¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Î¿»Æ©ÁË³²Í×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¿åÆ»¿åÃæ¤Î¥«¥ë¥·¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¤òµÛÃå¤·¡¢¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Î¿»Æ©¤òÊä½õ¡Ê¢¨3¡Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àö´é¤Ê¤ÉÁ¡ºÙ¤ÊÈ©¤Ø¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¡Ö¥ß¥¹¥È¥âー¥É¡×¤ä¡¢¿ÈÂÎ¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥âー¥É¡×¤Ê¤É¡¢ÈþÈ©¥±¥¢¤Ç¤¤ë¥âー¥É¤È¹ç¤ï¤»¤Æ·×5¤Ä¤Î¥âー¥É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢È±¤äÈ©¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦À½ÉÊ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¤½¤ÎÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥·¥ã¥ïー¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤Î½¬´·¤ËÈþÍÆ²ÁÃÍ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶Æ°¤Î¤¢¤ë¥±¥¢ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=Lfut3sLkPVU ]
¡ãÆÃÄ¹¡ä
1. ÈþÈ±¥±¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö¥×¥ì¥·¥ã¥ó¥×ー¥âー¥É¡×¤È¡Ö¥Ø¥¢¥±¥¢¥âー¥É¡×¤òÅëºÜ
2. Éô°Ì¤´¤È¤Î¥âー¥ÉÅëºÜ¤ÇÈþÈ©¥±¥¢¤â²ÄÇ½
3. ÆÈ¼«µ»½Ñ¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤Ë¤è¤ê¥Ð¥Ö¥ëÈ¯À¸ÎÌ¤ÈÍá¤Ó¿´ÃÏ¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/3442/table/6412_1_96280fd25f35416af1cc56dda96211a9.jpg?v=202509240327 ]
¢¨1 ½ÐÅµ¡§2024Ç¯¡Ö²È·×Ä´ºº·ë²Ì ²È·×¼ý»ÙÊÔ ÁíÀ¤ÂÓ¡×¡ÊÁíÌ³¾Ê¡Ë
¢¨2¡Ú¥â¥Ç¥ë»î¸³ÊýË¡¡ÛÃ±²ó ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¤Ê¤·É¸½à¥·¥ã¥ïー¤È¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ùー¥ë¡Ê¥×¥ì¥·¥ã¥ó¥×ー¡Ü¥Ø¥¢¥±¥¢¥âー¥É¡Ë¤ÇÆ¬Éô¤ÎÀö¾ô¤ò¼Â»Ü¡£¡ÚÈï¸³¼Ô¡ÛÆ¬Èé¤Î±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë20～40Âå ÃË½÷³Æ8Ì¾¤Î16Ì¾ ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯Ä´¤Ù¡£»ÈÍÑ´Ä¶¡Ê¿å°µ¡¦²¹ÅÙ¤Ê¤É¡Ë¤ä¸Ä¿Íº¹¤Ç¸ú²Ì¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡Ú¥â¥Ç¥ë»î¸³ÊýË¡¡Û¿ÍÌÓÌÓÂ«¡ÊÇò¡Ë¤ò¡¢»î¸³¿å¤Ç30ÉÃÇ¨¤é¤·¤¿¸å¡¢ÌÓÂ«¤Ë¥«¥éー¥È¥êー¥È¥á¥ó¥ÈºÞ¤ò2 mLÅÉÉÛ¤·ÀÅÃÖ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÌÓÂ«¤ò»î¸³¿å¤Ç30ÉÃ¤¹¤¹¤®¡¢´¥Áç½èÍý¤·¡¢ÌÓÂ«¤ÎÌÀÅÙ¤ò¿§º¹·×¤Ç·×Â¬¡£¡Ú»î¸³¿å¡Û¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ùー¥ë¡Ê¥Ø¥¢¥±¥¢¥âー¥É¡§Î®ÎÌ9.0/min¡¢40¡î¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¤Ê¤·É¸½à¥·¥ã¥ïー¡ÊÎ®ÎÌ9.0/min¡¢40¡î¡Ë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯Ä´¤Ù¡£»ÈÍÑ´Ä¶¡Ê¿å°µ¡¦²¹ÅÙ¤Ê¤É¡Ë¤ä¸Ä¿Íº¹¤Ç¸ú²Ì¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¡×¤Ï°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë»º¶È²ñ¡ÊFBIA¡Ë¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÀÇ½¡¦¸ú²Ì¾ÜºÙ¤ÏÀ½ÉÊ¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¼Ò²ñ¾ðÀªÅù¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢È¯Çä¤Î±ä´ü¤ä¶¡µë¤¬ÃÙ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È¯Çä»þ´ü¤Ï³ÎÄê¼¡Âè¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ÍýÈþÍÆ¡¦·ò¹¯À½ÉÊ ¤´ÁêÃÌÁë¸ý
¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡§0120-878-697
¼õÉÕ¡§9»þ～18»þ ·î～ÅÚÍËÆü¡Ê½ËÆü¡¦Àµ·î»°¤¬Æü¤ò½ü¤¯¡Ë
Á´Ê¸¤Ï°Ê²¼¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§[¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹]¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¥·¥ã¥ïー¥Ø¥Ã¥É¡ÖFINE VEIL¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ùー¥ë¡Ë¡×EH-SH50¤òÈ¯Çä¡Ê2025Ç¯9·î24Æü¡Ë
https://news.panasonic.com/jp/press/jn250924-1
