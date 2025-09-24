¡ÚÌµÎÁ¡ÛÀçÂæ¡¦¿·³ã¡¦À¹²¬¡¦±§ÅÔµÜ¡¦ÂçÊ¬¤Ç¿Íµ¤¤Î¿Æ»Ò¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¢ö½©¤Î¤ª¤Ç¤«¤±Àè¤Ï¡Ú¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¥Þ¥Õ¥§¥¹¥¿ 2025 Oct¡Û¤Ø¡ª
¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¿Æ»Ò¥Õ¥§¥¹¥¿¤ò³«ºÅ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥Õ¥¡¥à.¤Ï¡¢10·î5Æü¡ÊÆü¡ËÀçÂæ¡¢10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿·³ã¡¦À¹²¬¡¢10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë±§ÅÔµÜ¡¢10·î31Æü¡Ê¶â¡ËÂçÊ¬¤Ë¤Æ¡¢¿Æ»Ò¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ú¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¥Þ¥Õ¥§¥¹¥¿¡Û¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½©¤Î¹Ô³Ú¥·ー¥º¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Æー¥¸¤ä¡¢Ëè²óÂç¿Íµ¤¤Î¥¥Ã¥º¥ìー¥¹¡¢¤ª¤Ò¤ë¤Í¡¦¤ª¤¹¤ï¤ê¥¢ー¥È»£±Æ²ñ¡Ê»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥óµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä½©¤é¤·¤¤Áõ¾þ¤âÅÐ¾ì¡£¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ëÂÎ¸³·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤È¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¡È»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤Î¾ì¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤´²ÈÂ²³§ÍÍ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³Æ¥Õ¥§¥¹¥¿¤Î³«ºÅ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://festa.l-ma.co.jp/(https://festa.l-ma.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20250925_oct)
¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¥Þ¥Õ¥§¥¹¥¿
¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¥Þ¥Õ¥§¥¹¥¿¤È¤Ï
¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¥Þ¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤Ï¡¢¡È¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥×¥ì¥Þ¥Þ¤ä»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¡Ö½Ð²ñ¤¦¡×¡Ö³Ø¤Ö¡×¡ÖÍ·¤Ö¡×¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¿Æ»Ò¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´Ö65²ó¤òÄ¶¤¨¤ë³«ºÅ¿ô¤Ï¡¢¿Æ»Ò¥Õ¥§¥¹¥¿¤È¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Îµ¬ÌÏ¡Ê¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡£Ç¯´Ö30Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤¬Íè¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥Ã¥º¥ìー¥¹¤ä»£±Æ²ñ¡¢¥¹¥Æー¥¸´ë²è¤Ë²Ã¤¨¡¢´ë¶È¥Öー¥¹¤Ç¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¡¦»î¤»¤ëÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â½¼¼Â¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È»×¤¨¤ë¡¢¿Æ»Ò¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/18471/table/64_1_cd1ac462ddcc71fd22d6a6223ada3d6b.jpg?v=202509240327 ]
- ÂÐ¾Ý¡§¿Æ»Ò¡Ê¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£～Ì¤½¢³Ø»ù¤Î¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ë
- »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡ÊÍ×»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¡Ë
¡ÚÃíÌÜ¤ÎÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¡ä
¢¨³«ºÅ²ñ¾ì¤´¤È¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³Æ²ñ¾ì¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡Û¥¥Ã¥º¥ìー¥¹¡Ê»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë
- ¡Ú¤«¤ï¤¤¤¤¤ò»Ä¤½¤¦¡Û¤ª¤Ò¤ë¤Í¥¢ー¥È»£±Æ²ñ¡Ê»öÁ°Í½ÌóÀ©¡¦ÍÎÁ¡Ë
- ¡Ú¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¡Û¤ï¤¯¤ï¤¯¥Ó¥ó¥´Âç²ñ¡ÊÀèÃå½ç¡¦Ëç¿ô¸ÂÄê¡Ë
- ¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¡Û¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡
¥¥Ã¥º¥ìー¥¹¡Ê»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë
¤ï¤¯¤ï¤¯¥Ó¥ó¥´Âç²ñ¡ÊÀèÃå½ç¡¦Ëç¿ô¸ÂÄê¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥Õ¥¡¥à.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¤³¦Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤òÃæ¿´¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¹ñÆâºÇÂçµé»Ò°é¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¥Þ¥Õ¥§¥¹¥¿(https://festa.l-ma.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202509)¡×¡¢À¤³¦Å¸³«Ãæ¤Î¡ÖKawaiimama Festival(https://kawaiimama.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202509)¡×¡¢¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ð¥Ö¥ëÀ¤Âå¸þ¤±¤Î¡Öbjb¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¡¢Ç¯´Ö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¿ô¤Ï70²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢SNS±¿ÍÑÂå¹Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤ä¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¥¥ã¥ê¥¢¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¥Þ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë(https://lm-c.or.jp/school/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202509)¡×¤Î±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥Õ¥¡¥à.
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹ ¸÷ÂÀÏº
ÅìµþËÜ¼Ò¡§¢©105-0014¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç2-30-6 ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥é¥Ã¥¯¼Ç2F
Ê¡²¬ËÜ¼Ò¡§¢©810-0042¡¡Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÀÖºä3-6-23 ¥¨¥ó¥Õ¥¡¥à.¥Ó¥ë
Âçºå¥ª¥Õ¥£¥¹¡§¢©541-0052¡¡Âçºå»ÔÃæ±û¶è°ÂÅÚÄ®2-5-5 ËÜÄ®ÌÀÂç¥Ó¥ë506
»¥ËÚ¥ª¥Õ¥£¥¹¡§¢©060-0061 ¡¡»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî1¾òÀ¾4ÃúÌÜ13ÈÖÃÏ ÆüÇ·½Ð¥Ó¥ë9³¬
ÀßÎ©¡§2001Ç¯12·î25Æü
https://enfam.jp/
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¼èºà¿½¹þ¤ß¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥Õ¥¡¥à.¹ÊóÃ´Åö¡§marketing@l-ma.co.jp
¢¨¸½ÃÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Ì¿¿ÁÇºàÄó¶¡¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼èºà¤â¼õÉÕÃæ