¡Ö¥µ¥¯¤Ã¤È»ñ¶âÄ´Ã£¡×³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÍÍ¤Î»öÎã¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¸ø³«
»ö¶È¼Ô¸þ¤±»ñ¶âÄ´Ã£¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥µ¥¯¤Ã¤È»ñ¶âÄ´Ã£¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ó¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§È¬´¬ ¾Ä¡¢°Ê²¼¡Ö¥«¥ó¥à¡×¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¯¤Ã¤È»ñ¶âÄ´Ã£¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÍÍ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥¯¤Ã¤È»ñ¶âÄ´Ã£¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¡¢»ö¶È¤ÎÇØ·Ê¤«¤é¡Ö¥µ¥¯¤Ã¤È»ñ¶âÄ´Ã£¡×¤´ÍøÍÑ¤Î·è¤á¼ê¤Þ¤Ç¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯1·î°Ê¹ß¤ÎÃæ¾®´ë¶È¸þ¤±»ñ¶â·«¤ê»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÐºÑ»º¶È¾ÊÃæ¾®´ë¶ÈÄ£¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤é¤Î¼Ò²ñ·ÐºÑ³èÆ°¤ÎÀµ¾ï²½¤¬¿Ê¤ß¡¢·Ð±Ä¾å¤Î²ÝÂê¤¬Çä¾å¸º¾¯¤«¤é¿Í¼êÉÔÂ¡¦ÄÂ¾å¤²¡¦¸¶ºàÎÁÈñ¹âÆÅù¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢³Æ¼ï»ñ¶â·«¤ê»Ù±çºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢·Ð±Ä²þÁ±¡¦ºÆÀ¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À®Ä¹Â¥¿Ê¤â´Þ¤á¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë·Ð±Ä²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¸«Ä¾¤¹¢¨¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤âºÇÃ»4±Ä¶ÈÆü¤ÇAI¿³ºº¤ÈÆþ¶â¤¬´°Î»¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¯¤Ã¤È»ñ¶âÄ´Ã£¡×¤Ç¡¢À®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹»ö¶È¼ÔÍÍ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥¯¤Ã¤È»ñ¶âÄ´Ã£¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿»ö¶È¼ÔÍÍ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
インタビュー掲載ページ:https://lp.sakutto-funding.jp/case/gfm
¢£ ¥µ¥¯¤Ã¤È»ñ¶âÄ´Ã£¤È¤Ï
¾Íè¤ÎÇä¾å¤òÇã¤¤¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë»ñ¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ëÃæ¾®´ë¶È¸þ¤±¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¿½¹þ¤ß¤«¤é»ñ¶âÄó¶¡¤Þ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤·¡¢AI¿³ºº¤Ë¤è¤êºÇÃ»4±Ä¶ÈÆü¤Ç»ñ¶âÄ´Ã£¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¶ä¹Ô¤ÇÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤ê¤âÍÚ¤«¤ËÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç´ÊÃ±¤Ë»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£·è»»½ñ¡¦Ã´ÊÝ¡¦ÊÝ¾Ú¿Í¤Ê¤ÉÉÔÍ×¤Ê¤¿¤á¡¢¥¹¥Ôー¥ÉÌÌ¡¦¿´ÍýÌÌ¶¦¤Ë¡È¥µ¥¯¤Ã¤È¡É¤ª¼ê·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
サクッと資金調達:https://lp.sakutto-funding.jp/
¡Ú¥«¥ó¥à¤Î³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ó¥à
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò È¬´¬¾Ä
ÀßÎ©¡§2011Ç¯1·î14Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷1ÃúÌÜ20-18 »°ÉÙ¥Ó¥ë¿·´Û 4³¬
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://kanmu.co.jp/
¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´URL¡§https://kanmu.co.jp/brand-guidelines/
¥«¥ó¥à¤Ï¡Ö¤ª¶â¤Î¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ëFinTech´ë¶È¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¥¢¥×¥ê¤«¤éÃ¯¤Ç¤â¤¹¤°¤ËÈ¯¹Ô¤Ç¤¤ëVisa¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¡Ø¥Ð¥ó¥É¥ë¥«ー¥É¡Ù¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¤Ï1,300Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÃ£À®¡£¿·¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ"Åê»ñ¤È·èºÑ"¤ò1¤Ä¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¡ØPool¡Ù ¤â³«È¯¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ö¶È¼Ô¸þ¤±»ñ¶âÄ´Ã£¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡Ø¥µ¥¯¤Ã¤È»ñ¶âÄ´Ã£¡Ù¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤ò¡¢Ã¯¤â¤¬ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Ø¡£»ä¤¿¤Á¤ÏMUFG¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¶â¤Î¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¶ä¹Ôµ¡Ç½¤¬¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°Ê§¼°»ÙÊ§¼êÃÊ¡ÊÂè»°¼Ô·¿¡ËÈ¯¹Ô¼Ô¡§ ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹ Âè00690¹æ
ÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¡§´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡Ë Âè3321¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Fintech¶¨²ñ, °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¶¨²ñ