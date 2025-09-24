¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤ÎJR¥°¥ëー¥×±Ø¥Ê¥«¾®Çä¶È6¼Ò¶¦Æ±´ë²è¡ª¡ÖJR GROUP TRAIN SERIES¡×9·î30Æü°Ê¹ßÈ¯Çä
¡üËèÇ¯¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢Á´¹ñ¤Î£Ê£Ò¥°¥ëー¥×±Ø¥Ê¥«¾®Çä¶È6¼Ò¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±´ë²è¤òº£Ç¯¤â¼Â»Ü¤·¡¢9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÎò»Ë¤Î¤¢¤ëÅ´Æ»¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢Å´Æ»¥°¥Ã¥ºÅù¤ÎÈÎÇä¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç¡ÖÅ´Æ»¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡ÚÈ¯ Çä Æü¡Û2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
JR GROUP TRAIN SERIES¡¡ÆüËÜ½ÄÃÇ¡¡Å´¥·ー¥ëÆþ¤ê¥¦¥¨¥Ïー¥¹ ¡Ê2025¡Ë
Ã±ÉÊ:230±ß(ÀÇ¹þ)¡¡BOX:6,900±ß(ÀÇ¹þ)
É½ÌÌ¤Ë¤Ï£Ê£Ò6¼Ò¤Î¼ÖÎ¾¥¤¥é¥¹¥È¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï³Æ¼ÖÎ¾¤Î²òÀâ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¡ÖÅ´¥·ー¥ë¡×ÉÕ¤¥¦¥¨¥Ïー¥¹¤Ç¤¹¡£
£Ê£Ò¥°¥ëー¥×6¼Ò¡ß5¼ÖÎ¾¤ÎÁ´30¼ÖÎ¾¤Ç¡¢ËÜÇ¯¤Î¤ß¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¼ÖÎ¾¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1BOX¹ØÆþ¤Ç¥³¥ó¥×¥êー¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨Ì¤³«Éõ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡ËÁ´¼ÖÎ¾ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¡ª
JR GROUP TRAIN SERIES¡¡ÆüËÜ½ÄÃÇ¡¡Å´¥·ー¥ë¡¡¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê2025¡Ë
880±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÖÅ´¥·ー¥ë¡×Á´30¼ïÎà¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
JR GROUP TRAIN SERIES¡¡A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê2025¡Ë¶¦ÄÌÊÁ
330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
É½
Î¢
£Ê£Ò¥°¥ëー¥×6¼Ò¡ß2¼ÖÎ¾¤ÎÁ´£±2¼ÖÎ¾¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿£Á£´¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
ËÜÇ¯¤Î¤ß¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¼ÖÎ¾¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¼ÖÎ¾ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¡ª
JR GROUP TRAIN SERIES¡¡¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡Ê2025¡Ë
Ã±ÉÊ¡§660±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡BOX:7,920±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£Ê£Ò¥°¥ëー¥×6¼Ò¡ß2¼ÖÎ¾¤ÎÁ´£±2¼ÖÎ¾¤òÉõÆþ¤·¤¿¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ç¤¹¡£
ËÜÇ¯¤Î¤ß¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¼ÖÎ¾¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¼ÖÎ¾ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¡ª1BOX¹ØÆþ¤Ç¥³¥ó¥×¥êー¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨Ì¤³«Éõ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡Ë
JR GROUP TRAIN SERIES¡¡¥Þ¥Õ¥éー¥¿¥ª¥ë¡Ê2025¡Ë
2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£Ê£Ò¥°¥ëー¥×6¼Ò¡ß2¼ÖÎ¾¤ÎÁ´£±2¼ÖÎ¾¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Þ¥Õ¥éー¥¿¥ª¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¼ÖÎ¾ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¡ª
¡ÚÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Û
JRÀ¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê
JR GROUP TRAIN SERIES¡¡A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê2025¡ËÀ¾ÆüËÜ
330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
É½
Î¢
JRÀ¾ÆüËÜ¤Î¼ÖÎ¾6¼ïÎà¤È¡¢JR¥°¥ëー¥×5¼Ò¤Î¼ÖÎ¾2¼ïÎà¤º¤Ä¡¢¹ç·×16¼ïÎà¤Î¼ÖÎ¾¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿
JRÀ¾ÆüËÜÅ¹ÊÞ¸ÂÄêA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£ËÜÇ¯¤Î¤ß¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¼ÖÎ¾¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¼ÖÎ¾ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¡ªÉ½ÌÌ¤ÏÀ¾ÆüËÜ¼ÖÎ¾¤Î¤ß¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
JR¶å½£¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê
JR GROUP TRAIN SERIES¡¡A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê2025¡Ë¶å½£
330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
É½
Î¢
JR¶å½£¤Î¼ÖÎ¾5¼ïÎà¤È¡¢JR¥°¥ëー¥×5¼Ò¤Î¼ÖÎ¾2¼ïÎà¤º¤Ä¡¢¹ç·×15¼ïÎà¤Î¼ÖÎ¾¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿
JR¶å½£Å¹ÊÞ¸ÂÄêA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£ËÜÇ¯¤Î¤ß¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¼ÖÎ¾¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¼ÖÎ¾ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¡ªÉ½ÌÌ¤Ï¶å½£¼ÖÎ¾¤Î¤ß¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¢¨JRËÌ³¤Æ»¾¦ÉÊ²½µöÂúºÑ¡¢JRÅìÆüËÜ¾¦ÉÊ²½µöÂúºÑ¡¢ JRÅì³¤¾µÇ§ºÑ¡¢ JRÀ¾ÆüËÜ¾¦ÉÊ²½µöÂúºÑ¡¢ JR»Í¹ñ¾µÇ§ºÑ¡¢ JR¶å½£¾µÇ§ºÑ
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò JR Åì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹
Mail:press@jr-plus.co.jp
