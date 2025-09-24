¡Ú¿À¸Í¤ß¤Ê¤È²¹Àô Ï¡¡ÛÆý¤¬¤ó·Ð¸³¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥ê¥Ü¥ó¥è¥¬¡×¤ò10/7¤È10/16¤ËÆÃÊÌ³«ºÅ
¢¡PDFÈÇ¥À¥¦¥ó¥íー¥É :
https://prtimes.jp/a/?f=d24670-426-6461f7b08db2cce129439a03b0433814.pdf
¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿ÃÇ§Äê·ò¹¯Áý¿Ê»ÜÀß¤Î¡Ö¿À¸Í¤ß¤Ê¤È²¹Àô Ï¡¡×¡ÊÁí»ÙÇÛ¿Í¡§²£»³ ½¨¼ù¡¡½êºßÃÏ¡§¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¥ê¥Ü¥ó·î´ÖÃæ¤Ç¤¢¤ë2025Ç¯10·î7Æü¤È16Æü¤Ë¡¢ÄÌÇ¯¤ÇÄê´ü³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÆý¤¬¤ó·Ð¸³¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÆý¤¬¤ó¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥è¥¬¡×¤ò¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥ê¥Ü¥ó¥è¥¬¡×¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´Ç¸î»Õ»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÅ·°æ µªÂåÈþ»á¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¡¢Æý¤¬¤ó·Ð¸³¼Ô¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢º£¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÌµÍý¤Ê¤¯¤ª¤³¤Ê¤¨¤ë¥è¥¬¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¸å¤Ë¤Ï¡¢Æ±´ÛºÇ¾å³¬¤Ë¤¢¤ë½ÉÇñ¼ÔÀìÍÑ¤ÎÅ¸Ë¾ÂçÍá¾ì¤ò»²²ÃÍÍ¤Î¤ß¤ÎÂß¤·ÀÚ¤ê¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¾ï¤Î¡ÖÆý¤¬¤ó¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥è¥¬¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤¤»²²Ã¼Ô¤È¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ëº©¿Æ²ñ¤â´ë²è¡£ÉáÃÊµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÊ¹¤¤Å¤é¤¤¤³¤È¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤Ë¤ÏÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Ë¤¯¤¤Çº¤ß¤Ê¤É¤ò¡¢¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Æ±´Û¤Ï¡¢Æý¤¬¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢Áá´ü¼õ¿Ç¡¦Áá´üÈ¯¸«¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë·¼È¯±¿Æ°¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥ê¥Ü¥ó¡×¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç§ÄêNPOË¡¿ÍJ.POSHÆüËÜÆý¤¬¤ó¥Ô¥ó¥¯¥ê¥Ü¥ó±¿Æ°¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥ê¥Ü¥ó²¹Àô¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÆ±´Û¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¥ê¥Ü¥ó±¿Æ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ò¹¯Áý¿Ê»ÜÀß¤È¤·¤Æ³§ÍÍ¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥ó¥¯¥ê¥Ü¥ó¥è¥¬[É½: https://prtimes.jp/data/corp/24670/table/426_1_40e2c005ecbfc0efc4404b941b79cfc1.jpg?v=202509240257 ]
¥è¥¬¥×¥í¥°¥é¥à
¥è¥¬¥×¥í¥°¥é¥à
¡Ò¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¡Ó
¸ÆµÛ¤È¿ÈÂÎ¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¸ÆµÛ¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ò¸ÆµÛ¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¡Ó
¿´¿È¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¡Öº£¡×¤Î¼«Ê¬¤Î¿´¤È¿ÈÂÎ¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ò¸ÆµÛË¡¡¦¥¢ー¥µ¥Ê¡ÊÆ°¤¡¦ÂÎÁà¡Ë¤Ç²º¤ä¤«¤Ê±¿Æ°¤ò¡Ó
´ÊÃ±¤Ê¥Ýー¥º¤Ç¿ÈÂÎ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÂç¤¤¯Æ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÈÂÎ¤ò¸ÆµÛ¤ÈÏ¢Æ°¤µ¤»¡¢ÌµÍý¤»¤º¡¢³Ú¤·¤¯¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯ÃúÇ«¤Ë¤Û¤°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Å¸Ë¾ÂçÍá¾ì
Å¸Ë¾ÂçÍá¾ì
ºÇ¾å³¬10³¬¤Ë¤¢¤ë½ÉÇñ¼ÔÀìÍÑÂçÍá¾ì¡£¡ÖÅ¸Ë¾ÏªÅ·É÷Ï¤¡×¡Ö¥¸¥ã¥°¥¸ー¡×¡ÖÆâÉ÷Ï¤¡×¤È3¤Ä¤ÎÍáÁå¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¸å¤Ë¸Â¤ê¡¢»²²Ã¼ÔÍÍ¤À¤±¤ÎÂß¤·ÀÚ¤ê¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê11:15～12:20¡Ë
¹Ö»Õ¡§Å·°æ µªÂåÈþ¡Ê¤¢¤Þ¤¤ ¤¤è¤ß¡Ë»á
Å·°æ µªÂåÈþ¡Ê¤¢¤Þ¤¤ ¤¤è¤ß¡Ë»á
Ä¹Ç¯¤Î´Ç¸î»Õ·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¿´¡¦ÂÎ¡¦Èþ¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¸ÆµÛ¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¥Ýー¥º¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¥è¥¬¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿À¸Í»ÔÎ©°åÎÅ¥»¥ó¥¿ーÃæ±û»ÔÌ±ÉÂ±¡¡¦ÀèÃ¼°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー25Ç¯¶ÐÌ³
¿À¸Í»Ô´Ç¸îÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ
Àµ´Ç¸î»Õ¡¢Ê¼¸Ë¸©·ò¹¯ºâÃÄ¹Ö»Õ¡¢ÆüËÜ¥è¥¬ÉáµÚ¶¨²ñ¥è¥¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー
ÆüËÜ¥è¥¬¥á¥Ç¥£¥«¥ë¶¨²ñ ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥è¥¬»ØÆ³¼ÔÍÜÀ®¹ÖºÂ½¤Î»
¡ã¿À¸Í¤ß¤Ê¤È²¹Àô Ï¡¡ä
¿À¸Í¤ß¤Ê¤È²¹Àô Ï¡
2015Ç¯12·î³«¶È¡£ÃÏ²¼1,150¥áー¥È¥ë¤«¤éÍ¯¤½Ð¤ë¼«²È¸»Àô¤¬¼«Ëý¤ÎÆüµ¢¤êÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤ÊÅ·Á³²¹ÀôÎ¹´Û¡£µÒ¼¼¤ÏÁ´¼¼50Ê¿ÊÆ°Ê¾å¡õ¥Æ¥é¥¹ÉÕ¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åー¡£ÏªÅ·¡¦²°ÆâÂçÍá¾ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´äÈ×Íá¡¦ÍÏ´äÍá¡¢²°³°²¹¿å¥×ー¥ë¡¦²°Æâ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥×ー¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎºÇ¹âµé¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Þ¥·¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥¸¥à¡×¼Ò¤ÎºÇ¹âµé¥é¥¤¥ó¡ÖARTIS¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥àÅù¡¢Â¿ºÌ¤Ê»ÜÀß¤ò´°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2016Ç¯6·î¤Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤è¤ê¡Ö²¹ÀôÍøÍÑ·¿·ò¹¯Áý¿Ê»ÜÀß¡×¤ËÇ§Äê¡£¤µ¤é¤Ë2024Ç¯11·î¤Ë¡Ö±¿Æ°·¿·ò¹¯Áý¿Ê»Ü¡×¤Ë¤âÇ§Äê¡£²¹Àô¤È±¿Æ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ò¹¯Áý¿Ê¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¹¥¤ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¥Û¥Æ¥ë ¥é¡¦¥¹¥¤ー¥È¿À¸Í¥Ïー¥Ðー¥é¥ó¥É
¥é¡¦¥¹¥¤ー¥È¿À¸Í¥ªー¥·¥ã¥ó¥º¥¬ー¥Ç¥ó
¤¦¤á¤¤¿²¹Àô Ï¡ Wellbeing Park
¥é¥¹¥¤ー¥È¥ë¥Ñ¥ó¥Ó¥ë
¥é¥¹¥¤ー¥È¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥¹¥âー¥ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¡õ¥Ùー¥«¥êー»ÜÀß¡¢²¹ÀôÎ¹´Û¡¢·ò¹¯Áý¿Ê»ÜÀß¡¢¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó»ÜÀß¤ò·Ð±Ä¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ûÀ®³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢ÆüËÜ¤Î½ÉÊ¸²½¤ÈÀ¾ÍÎ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Û¥Æ¥ë¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÎÀº¿À¤¬½É¤ë¾å¼Á¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ÈÃÏ¸µ¹×¸¥¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://la-suite.co.jp/
¡Ú´ØÏ¢URL¡Ûhttps://ren-onsen.jp/event/pinkribbonyoga2025/
¡Ú¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û¿À¸Í¤ß¤Ê¤È²¹Àô Ï¡¡¡TEL¡§078-381-7000¡ÊÂåÉ½¡Ë