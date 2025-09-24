¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
CLINKS¤¬AI¥»¥ß¥Êー¡ÖLedge.ai Webinar SP¡×¤ËÅÐÃÅ～´ë¶È»ñÎÁ¤Î²òÀÏ¤«¤é¥¹¥é¥¤¥É¼«Æ°À¸À®¤Þ¤Ç¼ÂÁõ¤ò¼Â±é～
AI¥µー¥Ó¥¹¤ä¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ëCLINKS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²Ï¸¶¹À²ð¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ã¥¸¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖLedge.ai Webinar SP¡×¡Ê2025Ç¯9·î24Æü～26Æü³«ºÅ¡Ë¤Ø¤ÎÅÐÃÅ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£AIÆ³Æþ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÅý³ç100¼ÒÄ¶¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÆ±¼Ò¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ÎÀÖÄÍ¿¿±û¤¬ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³µÍ×
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÃÎ¸«¤ò»ö¶ÈÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡§²òÀÏ¤«¤é¥¹¥é¥¤¥É²½¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÁõÀïÎ¬¡×
ÅÐÃÅÆü»þ¡§2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë 14:35～15:15
ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿´ûÂ¸»ñÎÁ¤ò¹âÀºÅÙ²òÀÏ¤Ë¤è¤ê¹½Â¤²½¤·¡¢À¸À®AI¤¬¸úÎ¨Åª¤ËºÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë·Á¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¼êË¡¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ãê½Ð¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥×¥í¥ó¥×¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ÇºÇÅ¬²½¤·¡¢Google Apps Script¡ÊGAS¡Ë¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆGoogle¥¹¥é¥¤¥É¤Ø¼«Æ°À¸À®¤¹¤ë°ìÏ¢¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¼Â±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¸½¾ì¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë¼ÂÁ©²ÄÇ½¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢Â°¿Í²½¤Î²ò¾Ã¤ÈÄó°Æ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë±¿ÍÑ¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÊ»¤»¤Æ¶¦Í¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³²þ³×¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤¤ÆâÍÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Ôー¥«ー¾Ò²ð
ÀÖÄÍ ¿¿±û¡Ê¤¢¤«¤Ä¤« ¤Þ¤ª¡Ë
CLINKS³ô¼°²ñ¼Ò ·Ð±Ä´ë²è¼¼ ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
¥¤¥ó¥Õ¥é¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ê2010-2022¡Ë¡¢¥×¥ê¥»ー¥ë¥¹¡Ê2022-2024¡Ë¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£AIÆ³Æþ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÅý³ç¼ÂÀÓ¤Ï100¼Ò¤òÄ¶¤¨¡¢¼ÒÆâAI³èÍÑ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï2´üÏ¢Â³ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°´ðÈ×¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤òÍ»¹ç¤·¤¿AI¼ÂÁõ¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ÎÀß·×¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢µ»½ÑÅª¼ÂÁõ¤«¤é»ö¶ÈÀïÎ¬¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖLedge.ai Webinar SP¡×¤Î³µÍ×
¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎAIÆÃ²½¥á¥Ç¥£¥¢¡ØLedge.ai¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ã¥¸¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¡ÖAI¤ò¤·¤ë¡¢¤Ä¤«¤¦¡¢¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢AI¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤¬º£²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤AI¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ÈºÇÁ°Àþ¤ò3Æü´Ö¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
¡¦´ë¶È¤ÎDX¡¦AIÆ³ÆþÃ´Åö¼Ô
¡¦À¸»ºÀ¸þ¾å¤Î¤¿¤áAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤»ö¶ÈÉôÌç¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
¡¦¥Îー¥³ー¥É¤Ç¤ÎAI³èÍÑ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤³«È¯½é¿´¼Ô
¡¦ºÇ¿·AIµ»½Ñ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë～26Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦³«ºÅ·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÊÌµÎÁ¡¿»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¡§·Ð±ÄÁØ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à´ë²è¡¢DX¿ä¿Ê¡¢·Ð±Ä´ë²è¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢
¡¦¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ã¥¸
¡¦¾ÜºÙ¡§https://ledge.ai/articles/ledgeai-webinarsp-sponsor
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£²ñ¼ÒÌ¾¡§CLINKS³ô¼°²ñ¼Ò
¢£ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²Ï¸¶¹À²ð
¢£ÀßÎ©¡§2002Ç¯12·î
¢£½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬ÃúËÙ1-10-7 TMGÈ¬ÃúËÙ¥Ó¥ë10F
¢£URL¡§https://www.clinks.jp
¢£¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
1. IT¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°»ö¶È
2. ¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯»ö¶È
3. AI¥µー¥Ó¥¹»ö¶È
4. ¶µ°é·±Îý»ö¶È
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§CLINKS³ô¼°²ñ¼Ò
