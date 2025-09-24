WeStart 2025µ¯¶È²ÈÅê»ñ²ñµÄ¤¬¾å³¤¤Ç³«Ëë
AsiaNet 201088 ¡Ê0215¡Ë
¡Ú¾å³¤2025Ç¯9·î24Æü¿·²Ú¼Ò¡á¶¦Æ±ÄÌ¿®JBN¡Û9·î21Æü¡¢Âè18²óPujiang Innovation Forum¡Ê±º¹¾¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ë¤Î½ÅÍ×¤ÊÉôÌç¤È¤·¤ÆWeStart 2025 Entrepreneurial Investment Conference¡ÊWeStart 2025µ¯¶È²ÈÅê»ñ²ñµÄ¡Ë¤¬¾å³¤¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖInnovate Forward & Build Together¡Ê¾Íè¤Ë¸þ¤±¤¿³×¿·¡¦¶¦¤Ë¹½ÃÛ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ëº¬º¹¤·¡¢1¤Ä¤Î²ñµÄ¡¢1¤Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢1¤Ä¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤òÄÌ¤¸¡¢Â¿ÁØÅª¤Ç¹ñºÝÅª¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¸úÎ¨¤ÊÅê»ñ¤ÈÍ»»ñ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤¿¼Á¤Î¹â¤¤À®Ä¹¤ò»É·á¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ñ¸»¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Shanghai WeStart¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤ÏºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È²È¤ËÅª¤ò¹Ê¤ê¡¢³«¤«¤ì¤¿¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¡¢¾å³¤Á´°è¤Ë¤ï¤¿¤ëÂçÊÑ³×¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÅê»ñ¤ä¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢È¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¤Ï¹ñÆâ³°¤«¤é¤Î¥²¥¹¥È¤¬²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Î»ñËÜ¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£²Ê³Øµ»½Ñ¾Ê¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¡ÖWeStart early-stage & small-scale investment alliance¡ÊWeStart½é´üÃÊ³¬¡¦¾®µ¬ÌÏÅê»ñÏ¢¹ç¡Ë¡×¤¬Àµ¼°¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼çÍ×Åê»ñµ¡´Ø¡¢¼çÍ×´ë¶È¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥Ñー¥È¥Êー¤¬¶¦Æ±½Ð»ñ¤¹¤ë¤³¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¡¢WeStart TOP 100¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò³èÍÑ¤·¤ÆºÇ¾å°Ì¤Î»ñËÜ¤È»º¶È»ñ¸»¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¡¢½é´üÃÊ³¬¤Î²Ê³Øµ»½ÑÀ®²Ì¤ÎÅ¾´¹¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î¾Ò²ð¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°³èÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤ËµÚ¤Ö¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¡Êµ»½Ñ°ÜÅ¾¡¢À®²ÌÅ¾´¹¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤ò¥«¥Ðー¡Ë¤¬ÁÈ¤ß¾å¤²¤é¤ì¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÍ×°ø¤¬¼ýÂ«¤·¡¢·ë¤ÓÉÕ¤¯¤¿¤á¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WeStart TOP 100¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ÏÀ¸Êª°å³Ø¡¢½¸ÀÑ²óÏ©¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡¢Ì¤Íè»º¶È¤Î4¤Ä¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢Ê¬Ìî¤«¤é1487¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥Áー¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï71¤Î³¤³°¤«¤é¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ò·Ð¤Æ¡¢100¤Î¼Á¤Î¹â¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ë¿Ê¤ß¡¢TOP 100¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾å³¤¤Ï¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¤Î½ÅÍ×¤ÊµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤¿WeStart²Ê³Øµ»½Ñ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼çºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥È¥ë¥³¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Î9¥«¹ñ¤«¤é¤Î30¤òÄ¶¤¹³¤³°µ»½Ñ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Î»ñËÜ¤È¤Î³èÈ¯¤ÊÂÐÏÃ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢AI¡Ü´ë¶È¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë°åÎÅ¡¢¥¯¥êー¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡Ê¶âÍ»µ»½Ñ¡Ë¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡¢¥¨¥É¥Æ¥Ã¥¯¡Ê¶µ°éµ»½Ñ¡Ë¤ÎÊ¬Ìî¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¥½ー¥¹¡§ The 18th Pujiang Innovation Forum