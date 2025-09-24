¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖJapan Mobility Show 2025¡×¤Ë¤ª¤±¤ë½ÐÅ¸¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£Ó£Í£Á£Ó¡Ê½»Í§»°°æ¥ªー¥È¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËãÀ¸ ¹À»Ê¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖJapan Mobility Show 2025¡×¡ÊJMS2025¡Ë¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¶¨»¿¡¦½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
JMS2025¤Ï¡¢°ÜÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢Ë¤«¤ÇÌ´¤Î¤¢¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÃç´Ö¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ì¤Íè¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡Ö¶¦ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡Ö£Ó£Í£Á£Ó°ÜÆ°³×Ì¿¡¡～ Ì¤Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤ò¡¢¤È¤â¤Ë¡£¡×¤ò½ÐÅ¸¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ë¤«¤ÇÌ´¤Î¤¢¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÌ¤Íè¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Öー¥¹¥¤¥áー¥¸¡Û
£Ó£Í£Á£Ó¤¬£´¤Ä¤Î¼´¤«¤éÉÁ¤¯Ì¤Íè¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬¡Ö¼é¤é¤ì¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢½Û´Ä¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤¼Ò²ñ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Safety¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡¸òÄÌ»ö¸Î¤Ï¡Èµ¯¤³¤ë¤â¤Î¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Èµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¡É¤â¤Î¤Ë¡£
MaaS¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡§ ¤¹¤Ù¤Æ¤Î°ÜÆ°¤Ë¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¡£
Alliance¡¡¡¡¡¡ ¡§ Â¿ÍÍ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¡¢Ì¤Íè¼Ò²ñ¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡£
Sustainability ¡§ »ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤Ø¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Åö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Î¡ÖJapan Mobility Show 2025 ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.smauto.co.jp/jms2025/¡Ë¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Ì¾¡¡¾Î¡¡¡§¡¡Japan Mobility Show 2025
¼ç¡¡ºÅ¡¡¡§¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ
²ñ¡¡´ü¡¡¡§¡¡2025Ç¯10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë～11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë ¡¡¢¨¥×¥ì¥¹¥Çー¡§10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦30Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²ñ¡¡¾ì¡¡¡§¡¡Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÅì¡¦À¾¡¦ÆîÅ¸¼¨Åï¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.japan-mobility-show.com/
¡ú£Ó£Í£Á£Ó¤ÏÀ¾£±¥Ûー¥ë¡Ê¾®´ÖÈÖ¹æ¡§W1001¡Ë¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
