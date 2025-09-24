¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯9·î¡Û¥Ð¥¤¥¯ÊÝ¸±¤ª¤¹¤¹¤á¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¥ê¥êー¥¹
2025Ç¯9·î24Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥â¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹
¡Ö¥É¥³¥â¥¹¥Þー¥ÈÊÝ¸±¥Ê¥Ó¡×¡Êhttps://hoken-navi.docomo.ne.jp¡Ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥â¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÂ¼¡¡ÃéµÁ¡Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ð¥¤¥¯ÊÝ¸±¤ª¤¹¤¹¤á¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯8·î¤Î·ÀÌó¿ô¤ò¤â¤È¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼ÒÉ¾²Á¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¤âµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329780&id=bodyimage1¡Û
¡ã³µÍ×¡ä
2025Ç¯8·î¤Î¥Ð¥¤¥¯ÊÝ¸±¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ê°Ê²¼Î¬¾Î¡Ë
1°Ì¡¡¥Á¥åー¥ê¥Ã¥ÒÊÝ¸±
2°Ì¡¡»°°æ¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÂ»ÊÝ
3°Ì¡¡¥¢¥¯¥µÂ»³²ÊÝ¸±
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/bike/ranking/
¾åµ¥µ¥¤¥È¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ñ¼Ò¤ÎÈæ³Ó¤«¤é¸«ÀÑ¤â¤ê¡¦¤´·ÀÌó¤Þ¤Ç²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥É¥³¥â¥¹¥Þー¥ÈÊÝ¸±¥Ê¥Ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯ÊÝ¸±¡¦¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¡¦²ÐºÒÊÝ¸±¤Î¤´·ÀÌó¼ÔÍÍ¸þ¤±¤Ë¥É¥³¥â¥¹¥Þー¥ÈÊÝ¸±¥Ê¥Ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÅµ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëè·î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤ä¡¢¥¯¥é¥Ö¥ª¥Õ¥×¥é¥¹¤ÎÍ¥ÂÔ¡Ê¥°¥ë¥á¥¯ー¥Ý¥ó¤ä¡¢Á´¹ñ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¡¦¥¨¥ó¥¿¥á³ä°ú¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËÌµÎÁ¤ÇÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ¥À¥¤¥ä¥ë¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨°ìÉô¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ï¡¢¾åµ¥µー¥Ó¥¹¤ÏÄó¶¡ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/benefit/
¤µ¤é¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥¯ÊÝ¸±¤ò¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/bike/#campaign
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Ð¥¤¥¯ÊÝ¸±¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤Ê¤É¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¼Â¤Ï¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê´ðËÜ¾ðÊó¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¥Ð¥¤¥¯ÊÝ¸±¤òÁª¤ÖÊý¤ä¡¢´û¤Ë·ÀÌóÃæ¤ÎÊý¤Ë¤âÌòÎ©¤ÄÆâÍÆ¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒÅö¥µ¥¤¥È¤ÇºÇ¿·¤Î¥Ð¥¤¥¯ÊÝ¸±¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥é¥ó¥¥ó¥°¤ä¤´·ÀÌó¼ÔÀìÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ëÊÝ¸±¤ä¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥â¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹
Our purpose
ÊÝ¸±¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊÝ¸±¤ò¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¡¢¿¿¤ËÉ¬Í×¤ÊÊÝ¸±¤ËÍý²ò¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤È¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÀ¸³è¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥â¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥â¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹
¡Ö¥É¥³¥â¥¹¥Þー¥ÈÊÝ¸±¥Ê¥Ó¡×¡Êhttps://hoken-navi.docomo.ne.jp¡Ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥â¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÂ¼¡¡ÃéµÁ¡Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ð¥¤¥¯ÊÝ¸±¤ª¤¹¤¹¤á¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯8·î¤Î·ÀÌó¿ô¤ò¤â¤È¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼ÒÉ¾²Á¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¤âµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329780&id=bodyimage1¡Û
¡ã³µÍ×¡ä
2025Ç¯8·î¤Î¥Ð¥¤¥¯ÊÝ¸±¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ê°Ê²¼Î¬¾Î¡Ë
1°Ì¡¡¥Á¥åー¥ê¥Ã¥ÒÊÝ¸±
2°Ì¡¡»°°æ¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÂ»ÊÝ
3°Ì¡¡¥¢¥¯¥µÂ»³²ÊÝ¸±
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/bike/ranking/
¾åµ¥µ¥¤¥È¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ñ¼Ò¤ÎÈæ³Ó¤«¤é¸«ÀÑ¤â¤ê¡¦¤´·ÀÌó¤Þ¤Ç²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥É¥³¥â¥¹¥Þー¥ÈÊÝ¸±¥Ê¥Ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯ÊÝ¸±¡¦¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¡¦²ÐºÒÊÝ¸±¤Î¤´·ÀÌó¼ÔÍÍ¸þ¤±¤Ë¥É¥³¥â¥¹¥Þー¥ÈÊÝ¸±¥Ê¥Ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÅµ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëè·î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤ä¡¢¥¯¥é¥Ö¥ª¥Õ¥×¥é¥¹¤ÎÍ¥ÂÔ¡Ê¥°¥ë¥á¥¯ー¥Ý¥ó¤ä¡¢Á´¹ñ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¡¦¥¨¥ó¥¿¥á³ä°ú¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËÌµÎÁ¤ÇÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ¥À¥¤¥ä¥ë¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨°ìÉô¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ï¡¢¾åµ¥µー¥Ó¥¹¤ÏÄó¶¡ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/benefit/
¤µ¤é¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥¯ÊÝ¸±¤ò¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/bike/#campaign
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Ð¥¤¥¯ÊÝ¸±¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤Ê¤É¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¼Â¤Ï¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê´ðËÜ¾ðÊó¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¥Ð¥¤¥¯ÊÝ¸±¤òÁª¤ÖÊý¤ä¡¢´û¤Ë·ÀÌóÃæ¤ÎÊý¤Ë¤âÌòÎ©¤ÄÆâÍÆ¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒÅö¥µ¥¤¥È¤ÇºÇ¿·¤Î¥Ð¥¤¥¯ÊÝ¸±¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥é¥ó¥¥ó¥°¤ä¤´·ÀÌó¼ÔÀìÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ëÊÝ¸±¤ä¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥â¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹
Our purpose
ÊÝ¸±¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊÝ¸±¤ò¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¡¢¿¿¤ËÉ¬Í×¤ÊÊÝ¸±¤ËÍý²ò¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤È¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÀ¸³è¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥â¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø