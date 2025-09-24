MEDISO¥»¥ß¥Êー¥·¥êー¥º～°åÎÅ·Ï¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë～ ¡¡vol.17.»ö¶È²½ÊÔ¡§°åµ¡Ï¢¤È¹Í¤¨¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶¦ÁÏ¡Ê¼£ÎÅ·Ï¡Ë
Âè17²óMEDISO¥»¥ß¥Êー¤Ï¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶¦ÁÏ¡×¤¬¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£°åÎÅµ¡´ï»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö»ö¶È²½¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È´ûÂ¸´ë¶È¡ÊÂç¼ê¡¦Ãæ¾®´ë¶È¡Ë¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÃÎºâ¡¢µ¬À©ÂÐ±þ¡ÊÌô»ö¡¦¿ÇÎÅÊó½·¡Ë¡¢À½ÉÊ²½¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë»ö¶È²½¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢À®ÈÝ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ°åÎÅµ¡´ï»º¶ÈÏ¢¹ç²ñ¡Ê°åµ¡Ï¢¡Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶¦ÁÏ¿ä¿Ê¼¼¡×¤ò¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤·¡¢´ûÂ¸´ë¶È¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ä»ö¶ÈÅ¸³«¤Î²ÄÇ½À¤òÀÑ¶ËÅª¤ËµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë°åµ¡Ï¢¡ß MEDISO¤Î2²ó¥·¥êー¥º¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¼£ÎÅ·Ï¡×¤È¡Ö¿ÇÃÇ·Ï¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ÈÁê°ãÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È´ûÂ¸´ë¶È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î²ÄÇ½À¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥ß¥Êー¤ÎÁ°È¾¤Ï¡¢°åµ¡Ï¢ »³ËÜ²ñÄ¹¡Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶¦ÁÏ¿ä¿Ê¼¼¼¼Ä¹¡Ë¡¢Splink ÀÄ»³ÂåÉ½¡Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶¦ÁÏ¿ä¿Ê¼¼Éû¼¼Ä¹¡Ë¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÁ´ÂÎÁü¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¿ä¿Ê¼¼¤Î°Ñ°÷¤«¤é³Æ¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¸åÈ¾¤ÏLINK-JÁ¾»³»á¡¢MEDISO»öÌ³¶É¤â¸ò¤¨¤¿¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶¦ÁÏ¿ä¿Ê¤Î²ÝÂê¤ä´üÂÔ¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤òÅ°ÄìÅª¤ËµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
°åÎÅµ¡´ïÊ¬Ìî¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡ß´ûÂ¸´ë¶È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡ª
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://evententry.link-j.org/public/seminar/view/12310
³«ºÅ³µÍ×
MEDISO¥»¥ß¥Êー¥·¥êー¥º～°åÎÅ·Ï¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë～
¡¡vol.17.»ö¶È²½ÊÔ¡§°åµ¡Ï¢¤È¹Í¤¨¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶¦ÁÏ¡Ê¼£ÎÅ·Ï¡Ë
¡ÚÆü»þ¡Û2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë17:30～18:45
¡Ú²ñ¾ì¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡Ú»²²ÃÈñ¡ÛÌµÎÁ
¡ÚÄê°÷¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§500Ì¾
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤´»²²Ã¤Ë¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼ç¡¡ºÅ¡Û°åÎÅ·Ï¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¡ÊMEDISO¡Ë
¡Ú¶¦¡¡ºÅ¡Û°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊLINK-J¡Ë
ÅÐÃÅ¼Ô
- »³ËÜ ¾ÏÍº »á¡Ã°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ°åÎÅµ¡´ï»º¶ÈÏ¢¹ç²ñ²ñÄ¹/ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥á¥Ç¥£¥«¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¸ÜÌä
- ÀÄ»³ Íµµª »á¡Ã³ô¼°²ñ¼ÒSplinkÂåÉ½¼èÄùÌò
- º´Æ£ µü »á ¡Ã¥½¥Ë¥¢¡¦¥»¥é¥Ô¥åー¥Æ¥£¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO
- ÀÐ¸¶ ÏÂ¿Í »á¡ÃÄ«Æü¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¼èÄùÌò
- Á¾»³ ÌÀÉ§ »á¡ÃLINK-J¾ïÌ³Íý»ö / ÅìËÌÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø
- Àî¾å ÌÀÉ§ ¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò»°É©Áí¹ç¸¦µæ½ê ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶ÈËÜÉô / MEDISO¥·¥Ë¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー
¥×¥í¥°¥é¥à
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/62973/table/33_1_91b0a404b397458e2f7a7d35f9f70fef.jpg?v=202509240257 ]
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
°åÎÅ·Ï¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È»ö¶È MEDISO»öÌ³¶É
³ô¼°²ñ¼Ò»°É©Áí¹ç¸¦µæ½ê
E-mail : mediso_seminar@ml.mri.co.jp
¡Ú°åÎÅ·Ï¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¡§https://mediso.mhlw.go.jp/(https://mediso.mhlw.go.jp/) ¡Û
°åÎÅ·Ï¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¤È¤Ï¡¢¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤¿°åÎÅ·Ï¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢Åù¤È¡¢¤½¤Î²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¦ÀìÌç²È¡Ê¥µ¥Ýー¥¿ー¢¨¡Ë¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¡¢¸¦µæ³«È¯¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡¢Î×¾²¸½¾ì¤Ç¤Î¼ÂÍÑ¡¦ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð¡¦ÉáµÚ¤Þ¤Ç¤òÁí¹çÅª¡¦Ðíâ×Åª¤Ë¸«¿ø¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢³ÆÃÊ³¬¤Ë±þ¤¸¤¿¤¤áºÙ¤«¤ÊÁêÃÌ¡¦»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦»ö¶È¤Ç¤¹¡£
¢¨¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤Ï¡¢Ë¡µ¬À©ÂÐ±þ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢»ö¶È·×²è¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¡¢ÃÎºâÀïÎ¬¡¢¹ñºÝÅ¸³«Åù¤Î³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¹¡£