¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ß¥é¥¤¥µー¥Ðー¡×¤¬¡È·ÀÌó´ü´Ö±äÄ¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡É¤ò2025Ç¯10·î¤Ë¼Â»Ü¡ª
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329360&id=bodyimage1¡Û
¥ß¥é¥¤¥µー¥Ðー¡Ê±¿±Ä²ñ¼Ò¡§¥¢¥·¥¹¥È¥¢¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¢½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÄÌÚ ¾¡É§¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢·ÀÌó´ü´Ö±äÄ¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·ÀÌó´ü´Ö±äÄ¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥é¥¤¥µー¥Ðー¤ÎÂÐ¾Ý¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤ò1¥ö·î´Ö±äÄ¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¤Ï¡¢À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Á¤é¤«¤é¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.miraiserver.ne.jp/column/extend/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=202510_extend
¡ÚÂÐ¾Ý¥µー¥Ó¥¹¡Û
¡¦VPS
¢ª¾åµ¥µー¥Ó¥¹¤ò·ÀÌó´ü´Ö12¥ö·î´Ö¤Ç¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤ò1¥ö·î´Ö±äÄ¹¡ª
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅ¬ÍÑ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡Û
¢§¥È¥é¥¤¥¢¥ëÍøÍÑ¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ëÍøÍÑ¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥È¥é¥¤¥¢¥ëÍøÍÑ¤«¤éËÜ·ÀÌó¤Ø°Ü¹Ô¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Åö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÅ¬ÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢ËÜ·ÀÌó¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬Íâ·îÃæ¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Åö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢§ËÜ·ÀÌó¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢ËÜ·ÀÌó¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¤«¤é1¥ö·î°ÊÆâ¤Ë¤ª»ÙÊ§¤¤¤ò´°Î»¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Åö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÅ¬ÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÐ¾Ý´ü´Ö¡Û
2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ú¥ß¥é¥¤¥µー¥Ðー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¥ß¥é¥¤¥µー¥Ðー¡×¤Ï¡¢WindowsÀìÌç¤Î¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖWinserver¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥·¥¹¥È¥¢¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¿·¤·¤¤Unix·Ï¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ÖWinserver¡×¤ò20Ç¯°Ê¾åÄó¶¡¤¹¤ëÃæ¤ÇÂ¿¿ô¤Î¤ªµÒÍÍ¤è¤ê¤´Í×Ë¾¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿Unix·ÏOS¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ë±þ¤¨¤ë°Ù¤ËÃÂÀ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÄ¹Ç¯±¿ÍÑ¤¹¤ëÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¡¢¡Ö¥ß¥é¥¤¥µー¥Ðー¡×¤Ç¤â°ÂÄêÀ¤Î¹â¤¤¹âÉÊ¼Á¡¦Äã²Á³Ê¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ß¥é¥¤¥µー¥Ðー¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¶È³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¡¢Éý¹¤¤OS¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤¬°Â²Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Æ¤´ÁªÂò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥×¥é¥ó¤ä¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥×¥é¥ó¤ä¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤«¤éºÇÅ¬¤Ê¤â¤Î¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¥³¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤âÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢OS¤ÏCentOS¤äDebian¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤«¤é¡¢¥µー¥Ðー¤ÎÍøÍÑÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¹¥¤¤ÊOS¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖWinserver¡×¤Î±¿ÍÑ¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¡¢¡Ö¥ß¥é¥¤¥µー¥Ðー¡×¤Ç¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¿´°ÂÁ´¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ¥¢¥·¥¹¥È¥¢¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀÄÌÚ ¾¡É§
½êºßÃÏ¡§ Âçºå»ÔÃæ±û¶èµ×ÂÀÏºÄ®3-6-8 ¸æÆ²¶Ú¥À¥¤¥ï¥Ó¥ë8F
Tel¡¡ ¡§ 06-6121-7523
URL¡¡ ¡§ https://www.assistup.co.jp
E-Mail¡§ info@assistup.co.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°µÚ¤Ó¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹
¡¦¥µー¥Ðー´Ä¶¤Î¹½ÃÛ
¡¦¥µー¥ÐーÊÝ¼é±¿±ÄÂå¹Ô
¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡´ïÈÎÇä
¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¦³Æ¼ï¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¥¢¥·¥¹¥È¥¢¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò
