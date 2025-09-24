À¶ÁÝ¤Ë½¾»ö¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡ÖThank Your Cleaner Day 2025¡×¤ò¼Â»Ü
À¶ÁÝµ¡´ï¤ÎÀ¤³¦ºÇÂç¼ê¥áー¥«ー¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥±¥ë¥Ò¥ãー¼Ò¤ÎÆüËÜË¡¿Í¡¢¥±¥ë¥Ò¥ãー ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼ÆÅÄ²ÂÂå»Ò¡Ë¤Ï¡¢À¶ÁÝ¤Ë½¾»ö¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¡ÖThank Your Cleaner Day¡ÊTYCD¡Ë¡×¤ò¡¢2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¼Â»Ü¤ÎÍÍ»Ò
¢£Thank Your Cleaner Day¡ÊTYCD¡Ë¤È¤Ï¡©
¡ÖThank Your Cleaner Day¡×¤Ï¡¢±Ø¤ä¶õ¹Á¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢ÉÂ±¡¡¢¸ø±à¡¢Å¹ÊÞ¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤ÇÆü¡¹À¶ÁÝ¤òÃ´¤¦Êý¡¹¤Ë¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤Ç¤¹¡£¤³¤Î³èÆ°¤Ï2015Ç¯¤Ë¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Î¥Ó¥ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¶¨²ñ¡ÊBSCNZ¡Ë¤¬¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿³èÆ°¤Ç¡¢¥±¥ë¥Ò¥ãー¤Ï¥¹¥¿ー¥ÈÅö½é¤è¤ê¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç»²²è¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¤½¤Î³èÆ°¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢ÉáµÚ¡¦Â¥¿Ê¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥±¥ë¥Ò¥ãー ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ16±Ä¶ÈµòÅÀ¤Ë¤Æ¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÀ¶ÁÝ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÊý¡¹¤òË¬Ìä¤·¡¢Ä¾ÀÜ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤Ð¤«¤ê¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø
ËÜ³èÆ°¤Ë¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢TYCD¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£À¶ÁÝ½¾»ö¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ëÎØ¤ò¡¢¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¹¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥±¥ë¥Ò¥ãー ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤«¤é¤â ¡Ö#ThankYourCleanerDay¡×¤òÉÕ¤±¤¿Åê¹Æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/68349/table/213_1_797533960d8f505e9914fca407c879e8.jpg?v=202509240257 ]
¢£¥±¥ë¥Ò¥ãー ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥±¥ë¥Ò¥ãー ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂç¼ê¤ÎÀ¶ÁÝµ¡´ï¥áー¥«ー¡¢¥±¥ë¥Ò¥ãー¤Î18ÈÖÌÜ¤Î¸½ÃÏË¡¿Í¤È¤·¤Æ1988Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥ë¥Ò¥ãー¤Ï1935Ç¯¤ÎÁÏÎ©°ÊÍè¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ³«È¯¤òÂ³¤±¡¢¹â°µÀö¾ôµ¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾²Àö¾ôµ¡¡¢¥¹¥¤ー¥Ñー¡¢¥¹¥Áー¥à¥¯¥êー¥Êー¤Ê¤É¡¢²ÈÄíÍÑ¤«¤é¶ÈÌ³ÍÑ¤Þ¤Ç3,000¼ïÎà¤â¤ÎÀ¶ÁÝµ¡´ï¤òÍ¤·¡¢À¤³¦Ìó190¥«¹ñ¤Ç°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Áí¹çÅª¤ÊÀö¾ôµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¼«Í³¤Î½÷¿À¤ä¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Î¥¥ê¥¹¥ÈÁü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê·úÂ¤Êª¤äÄ¦Áü¤ÎÀö¾ô¡¦ºÆÀ¸¤¹¤ëÊ¸²½¹×¸¥³èÆ°¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¥ë¥Ò¥ãー¤Ï¡¢¥¯¥êー¥ó¤ÊÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤Ë¤à¤±¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ÎË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Î²÷Å¬¤ÊÀ¶ÁÝÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³ÍÑÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥±¥ë¥Ò¥ãー ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
https://www.kaercher.com/jp/professional/clean_innovation/inquiry.html