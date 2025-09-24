¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Autodesk¡¢Fusion ¤ÎºÇ¿· AI µ¡Ç½¤òÈ¯É½ ～À¸À® AI ¤È¥ªー¥È¥Ç¥¹¥¯ ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÅý¹ç¤·¡¢À½ÉÊ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¤È¥Áー¥àÏ¢·È¤ò¶¯²½～
ÊÆ¹ñ Autodesk ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó CEO¡§¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥¢¥Ê¥°¥Î¥¹¥È¡¢°Ê²¼¡¢Autodesk¡Ë¤Ï¡¢2025 Ç¯ 9 ·î 16 Æü¤«¤é 18 Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö 9 ·î 17 Æü¤«¤é 19 Æü¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¥Æ¥Í¥·ー½£¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁÏÂ¤¡ÊDesign & Make¡Ë¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖAutodesk University¡ÊAU¡Ë 2025¡×¡Ê°Ê²¼¡¢AU 2025¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À½Â¤¶È¸þ¤±¶È³¦ÊÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à Autodesk Fusion(R)¡Ê°Ê²¼¡¢Fusion¡Ë¤ÎºÇ¿· AI µ¡Ç½¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À½Â¤¶È¤ËË¬¤ì¤ë¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È
AI ¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢À½Â¤¶È¤Ï¤¤¤Þ¿·¤¿¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1980 Ç¯Âå¤Î¥Ñ¥é¥á¥È¥ê¥Ã¥¯ ¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¡¢1990 Ç¯Âå¤Î Windows ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÉáµÚ¤ËÉ¤Å¨¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¹¡£
AI ¤ÏÀß·×¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¦À½Â¤¤Îºß¤êÊý¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ³×¤·¡¢¤½¤Î¿ÊÅ¸¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥¹¥Ôー¥É¤Ç²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸»ºÇ½ÎÏ¤Î³ÈÂç¡¢ÁÏÂ¤À¤Î¸þ¾å¡¢À¸»ºÀ¤Î²þÁ±¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿¼¹ï²½¤¹¤ë½ÏÎý¿ÍºàÉÔÂ¤òÊä¤¦ÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤¤¥ê¥½ー¥¹¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢¶È³¦¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Autodesk ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¥¸¥§¥Í¥ìー¥Æ¥£¥Ö ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î³«È¯¡¢¥¯¥é¥¦¥É²½¤Î¿ä¿Ê¡¢¶È³¦ÆÃ²½·¿ AI ¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤òÄÌ¤¸¤Æ¶È³¦¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¤³¤ì¤é¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢¼ÂÍÑÅª¤«¤Ä²ÁÃÍ¤¢¤ë AI ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
À½Â¤¸½¾ì¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù¤¨¤ë AI µ¡Ç½
Autodesk ¤ÏÀ½ÉÊ³«È¯¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÃÊ³¬¤Ç AI ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¹¥¯¤Î¼«Æ°²½¡§ AI ¤Ë¤è¤ë¼«Æ°²½¤äµ¡Ç½³ÈÄ¥¡¢Àï½ÑÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ûÃÎ¤ÎÈó¸úÎ¨¤äÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÄã¤¤¶ÈÌ³¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î¼«Æ°²½¡§AI ¤¬¥ïー¥¯¥Õ¥íーÁ´ÂÎ¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼«Æ°²½¡§AI ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤òÀÜÂ³¡¦³Ø½¬¤µ¤»¡¢¼«Î§Åª¤ËÀ¸À®¡¦Ä´À°¡¦ºÇÅ¬²½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î 2 Ç¯´Ö¤Ç Automated Drawings¡Ê¼«Æ°À£Ë¡¡Ë¤ä Automated Constraint¡Ê¼«Æ°¹´Â«¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ AI µ¡Ç½¤¬µÞÂ®¤ËÉáµÚ¤·¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Autodesk ¤Ïº£¸å¤â¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
AU 2025 ¤Ç¤Î¼ç¤ÊÈ¯É½
Fusion ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À® AI ¤Ë¤è¤ëÊÔ½¸²ÄÇ½¤Ê¥¸¥ª¥á¥È¥ê¡§ Autodesk ÆÈ¼«¤ÎÀ½Â¤¶È¸þ¤±´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ã±°ì¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤«¤é¾ÜºÙ¤Ê BREP ¥¸¥ª¥á¥È¥ê¤òÀ¸À®¡£¤¹¤°¤ËÊÔ½¸²ÄÇ½¤Ê CAD ¥Çー¥¿¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¡¢Àß·×¥×¥í¥»¥¹¤òÈôÌöÅª¤Ë²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡ ¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢Autodesk Research ¤¬¼è¤êÁÈ¤à BrepGen ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤É¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤Ë¤â´ð¤Å¤¤¤Æ
¡¡¡¡ ¤ª¤ê¡¢AI¤Ë¤è¤ëÀºÌ©¤Ê 3D ¥â¥Ç¥ëÀ¸À®¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¼ÂÍÑ²½¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡BrepGen ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡¡¡¡https://www.research.autodesk.com/publications/brepgen/
¥ªー¥È¥Ç¥¹¥¯ ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÆ³Æþ¡§¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿ AI¡Ö¥ªー¥È¥Ç¥¹¥¯ ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡×¤ò Fusion ¤ä Vault ¤ËÅëºÜ¡£
¡¡¡¡¡¦Fusion¡§¥Áー¥à¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥¹¥±¥Ã¥Á¹´Â«¤äÀ½Â¤¥Äー¥ë¥Ñ¥¹À¸À®¤ò¼«Æ°²½¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÏÀßÄêºî¶È¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢ÁÏÂ¤Åª¶ÈÌ³¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¦Vault¡§¼«Á³¸À¸ì¸¡º÷¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¸Å¤¤¿ÞÌÌ¤Î¹¹¿·¤Ê¤É¤ò¼«Æ°²½¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤µ¤é¤Ë BOM¡ÊÉôÉÊÉ½¡Ë¤ò Fusion Manage ¤Î PLM ¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ËÏ¢·È¤·¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ À½ÉÊ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Ç¡ÖÃ±°ì¤ÎÀµ¤·¤¤¾ðÊó¸»¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Microsoft ¤È¤Î¶¨¶È¶¯²½¡§ Azure OpenAI Service ¤ä GPT-image-1 ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Fusion ¥Çー¥¿¤òÊ¸Ì®¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇÛÃÖ¤·¡¢¥Õ¥©¥È¥ê¥¢¥ë¤Ê²èÁü¤òÀ¸À®²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿·¤¿¤ËÀß·×¤·¤¿²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ò¥¥Ã¥Á¥ó´Ä¶¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë Microsoft 365 ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢PowerPoint ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ø¼«Æ°ÊÑ´¹¤Ç¤¡¢ÈÎÂ¥»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¤â¸úÎ¨²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢²áµî 2 Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿´ðÈ×¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Fusion ¤Îµ¡Ç½³ÈÄ¥¤«¤é¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÁ´ÂÎ¤Ø¤Î AI Åý¹ç¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤ÊÀ½Â¤¡×¤Î¼Â¸½¤òÃå¼Â¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤Â®¤µ¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Autodesk ¤È¶¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
À½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï Fusion ¥Ö¥í¥°¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/ja/
Autodesk¡¿¥ªー¥È¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1982 Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿ Autodesk ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¡¢¸½ºßÀ¤³¦Ìó 40 ¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁÏÂ¤¡×¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·úÃÛÊª¤«¤é¼¡À¤Âå¼«Æ°¼Ö¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿±Ç²è¤ä¥²ー¥à¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Àß·×¡¦ÁÏÂ¤¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÀß¡¢À½Â¤¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ & ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¡¦¼«Æ°²½¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー¥¯¥é¥¦¥É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÉôÌç´Ö¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÏ¢·È¤ò¼Â¸½¤·¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò²£ÃÇÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁÏÂ¤¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤òÃÛ¤¯¤Ù¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢https://www.autodesk.com/jp ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢Autodesk ¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£#MakeAnything
