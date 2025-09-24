¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¤±¤¤¤¤å¤¦¥¥Ã¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¡¶âÂôÆ°Êª±à¤Ç¤¿¤Î¤·¤¯¡¤¥ª¥«¥Ô¤ò³Ø¤Ü¤¦¡ª¼é¤í¤¦¡ª
½©¤â¥°¥ó¥°¥ó¿Æ»Ò¤Ç¹¥´ñ¿´¤ò¿¤Ð¤½¤¦¡ª
µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¤¼ÒÄ¹¡§ÀîËó¡¡¹¬¹¨¡¤°Ê²¼ µþµÞÅÅÅ´¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒµþµÞ¥¢¥É¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¤¼ÒÄ¹¡§²£Æâ¡¡ÀéÌÀ¡Ë¤Ï¡¤2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë¡¤¿¦¶ÈÂÎ¸³·¿¾¦ÉÊ¡Ö¤±¤¤¤¤å¤¦¥¥Ã¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡×¤Î½©´ë²è¤È¤·¤Æ¡¤¡Ö¶âÂôÆ°Êª±à¤Ç¤¿¤Î¤·¤¯¡¤¥ª¥«¥Ô¤ò³Ø¤Ü¤¦¡ª¼é¤í¤¦¡ª¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼ÔÊç½¸´ü´Ö¤Ï¡¤2025Ç¯£¹·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é10·î£¶Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¤±¤¤¤¤å¤¦¥¥Ã¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¤¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤ä±èÀþ´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡ÖËÜÊªÂÎ¸³¡×¤òÄó¶¡¤·¡¤¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¿´¿È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¤µþµÞ±èÀþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë£Ã£Ó£Ò¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£µþµÞ±èÀþÁ´ÂÎ¤Î»Ò°é¤Æ±þ±çµ¡±¿¸þ¾å¤Ë¸þ¤±ºöÄê¤·¤¿¡ÖµþµÞ¥°¥ëー¥×»Ò°é¤Æ±þ±çÊý¿Ë¡×¤Ë´ð¤Å¤¯»Üºö¤È¤·¤Æ¡¤¾Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¤²£ÉÍ»ÔÎ©¶âÂôÆ°Êª±àÍÍ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¤ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ç¤¢¤ë¥ª¥«¥Ô¤ò¥Æー¥Þ¤ËÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Î¼ÂÂÖ¤äÊÝÁ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¤¥ª¥«¥Ô»ô°éÃ´Åö¤ÎÊý¤«¤é¡¤ÌîÀ¸¤Î¥ª¥«¥Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸½¾õ¤Ê¤É¤ò¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¤¥ª¥«¥Ô¤ÎÀ¸Â©ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÉÛ¤òÍÑ¤¤¤¿¥«ー¥É¥±ー¥¹ºîÀ®ÂÎ¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
Êç½¸ÂÐ¾Ý¤Ï¡¤¾®³ØÀ¸¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ç¡¤£×£Å£Â¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤ª¿½¹þ¤ßÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¼õÉÕ½ªÎ»¸åÃêÁª¤Î¤¦¤¨¡¤ÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¤Ë¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¤µþµÞ¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¤»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¤Î¶¦´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¡¤°Â¿´¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¤¶¦¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò±þ±ç¤¹¤ë±èÀþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶âÂôÆ°Êª±à¤Ç¤¿¤Î¤·¤¯¡¤¥ª¥«¥Ô¤ò³Ø¤Ü¤¦¡ª¼é¤í¤¦¡ª
£±¡¥¥Ä¥¢ーÆâÍÆ
»ô°é°÷¤µ¤ó¤«¤éÀäÌÇ´í×ü¼ï¥ª¥«¥Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ü¤¦¡ª
¡¦»ô°é°÷¤µ¤ó¤«¤é¥ª¥«¥Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾ÀÜ³Ø¤Ü¤¦¡ª
¡¦¥ª¥«¥Ô¤¬Êë¤é¤¹¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ü¤¦¡ª
¡¦¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÉÛ¤ò»È¤Ã¤Æ¥«ー¥É¥±ー¥¹¤òºî¤í¤¦¡ª
£²¡¥³«ºÅÆü»þ
2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë£¸¡§50～11¡§20
£³¡¥Êç½¸¿Í¿ô
³Æ²ó10ÁÈ20Ì¾¤µ¤Þ¡ÊºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í°÷£µÁÈ10Ì¾¤µ¤Þ¡Ë
¢¨¥Ä¥¢ー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¾å¡¤£±ÁÈ£²Ì¾¤µ¤Þ¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
£´¡¥½¸¹ç¾ì½ê
¶âÂôÊ¸¸Ë±Ø¡¡²þ»¥³°¡¡¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥óÉÕ¶á £¸¡§50½¸¹ç
£µ¡¥ÎÁ¶â
¿Æ»Ò¥Ú¥¢¤Ç£±ÁÈ1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÂÎ¸³¤ÏÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ß¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÎÁ¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡§ÂÎ¸³ÈñÍÑ¡¤Åº¾è°÷ÈñÍÑ¡¤½ô·ÐÈñ
¡Ê»²²ÃÎÁ¤Î°ìÉô¤Ï¡¤¥ª¥«¥Ô¡¦¥³¥ó¥µ¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î´óÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢¨¥ª¥«¥Ô¡¦¥³¥ó¥µ¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï
ÀÖÆ»Ä¾²¼¤ÎÇ®ÂÓ±«ÎÓ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥ª¥«¥Ô¤ÈÂ¾¤ÎÂ¿¤¯¤Î¼ï¤ÎÊÝ¸î¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£¡¡¡¡
¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñËÌÅìÉô¤Î¥¤¥È¥¥¥ê¿¹ÎÓÃÏÂÓ¤Ë¹¤¬¤ë13,700Ê¿Êý¥¥í¤Î¥ª¥«¥ÔÌîÀ¸Æ°ÊªÊÝ¸î¶è¤Ç ICCN¡ÊInstitute Congolais pour la Conservation de la Nature¡§¥³¥ó¥´¼«Á³ÊÝ¸î¸¦µæ½ê¡Ë¤È¤È¤â¤ËÊÝ¸î³èÆ°¡¤ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤ÎÏ¢·È¡¤À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝÁ´¤ò½ÅÅÀ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥«¥Ô¡¦¥³¥ó¥µ¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.okapiconservation.org/
£¶¡¥ÂÐ¾Ý¼Ô
¾®³ØÀ¸¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý
£·¡¥¹ÔÄø
£¸¡§50¡¡¶âÂôÊ¸¸Ë±Ø¡¡²þ»¥³°¡¡¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥óÉÕ¶á½¸¹ç¡Ê¥Ð¥¹¤Ë¤Æ¶âÂôÆ°Êª±à¤Ø°ÜÆ°¡Ë
10¡§00¡¡¥×¥í¥°¥é¥à³«»Ï¡ÊµÙ·Æ¤¢¤ê¡Ë
11¡§00¡¡½¤Î»¼°¡¦½¸¹ç¼Ì¿¿»£±Æ¡¤¸½ÃÏ¤Ë¤Æ²ò»¶
¢¨²ò»¶¸å¤Ï±àÆâ¤Ç¤Î¸«³Ø¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Æ°¤¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¡¦·¤¤Ë¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¸òÄÌÈñ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ÞÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¤¹Ô¤¤Î¶âÂôÊ¸¸Ë±Ø¤«¤é¶âÂôÆ°Êª±à¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥¹Âå¤Ï½ü¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨»²²Ã¤µ¤ì¤¿¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£¸¡¥¿©»ö¡¡¤Ê¤·
£¹¡¥Åº¾è°÷¡¡Æ±¹Ô¤¢¤ê
10¡¥´ë²è¶¨ÎÏ¡¡²£ÉÍ»ÔÎ©¶âÂôÆ°Êª±à
±þÊçÊýË¡¡¦Ãí°Õ»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡Ë¼õÉÕ´ü´Ö
2025Ç¯£¹·î24Æü¡Ê¿å¡Ë15¡§00～10·î£¶Æü¡Ê·î¡Ë17¡§00
¢¨±þÊç¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤ê¡¤Êç½¸¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¡¤¼õÉÕ½ªÎ»¸åÃêÁª¤È¤Ê¤êÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Î¤ß¤Ë¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¿½¹þÊýË¡
µþµÞÅÅÅ´¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß
£Õ£Ò£Ì¡¡https://www.keikyu.co.jp/visit/kidschallenge.html
¡Ê3¡Ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡¦ÈÎÇä¸µ
³ô¼°²ñ¼ÒµþµÞ¥¢¥É¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡¡±Ä¶ÈËÜÉô¡¡Âè°ì±Ä¶ÈÉô
TEL.070-2156-4486¡ÊÊ¿Æü10¡§00～17¡§00¡Ë
¥Ûー¥à¥Úー¥¸£Õ£Ò£Ì¡¡https://www.keikyu-ad.co.jp
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¡¡¡ travel_w84@keikyu-group.jp
¡Ê4¡ËÎ¹¹Ô´ë²è¡¦¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼ÒµþµÞ¥¢¥É¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º
¢©220-0011¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¹âÅç£±－£²－£¸
´Ñ¸÷Ä£Ä¹´±ÅÐÏ¿Î¹¹Ô¶ÈÂè2020¹æ Áí¹çÎ¹¹Ô¶ÈÌ³¼è°·´ÉÍý¼Ô¡¡ÀÐÅÄ½ß°ì
¡Ê5¡ËÃæ»ßÏ¢Íí
¸¶Â§ ³«ºÅ10ÆüÁ°¤Þ¤Ç¡¡¢¨½¸µÒ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê6¡Ë¼è¾ÃÎÁ¤ª¤è¤ÓÊç½¸·¿´ë²èÎ¹¹Ô·ÀÌó
Î¹¹Ô·ÀÌó¤ÎÀ®Î©¸å¡¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´ÅÔ¹ç¤ÇÎ¹¹Ô¤ò¤ª¼è¾Ã¤·¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼¡¤ËÄê¤á¤ë¼è¾ÃÎÁ¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¤¼è¾ÃÆü¤Ï¡¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Åö¼Ò¤Î±Ä¶ÈÆü¡¤±Ä¶È»þ´Ö¤Ë²ò½ü¤¹¤ë»Ý¤ò¤ª¿½¤·½Ð¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Æü¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼è¾ÃÎÁ¡ÊÆüµ¢¤êÎ¹¹ÔÂ¾¡Ë¡Û
Î¹¹Ô³«»ÏÆü¤ÎÁ°Æü¤«¤éµ¯»»¤·¤Æ¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ
¥¤¡¥10ÆüÌÜ¤ËÅö¤¿¤ëÆü°Ê¹ß¤Î²ò½ü¡Ê£²～£¶¤ò½ü¤¯¡Ë Î¹¹ÔÂå¶â¤Î20¡ó
¥í¡¥£·ÆüÌÜ¤ËÅö¤¿¤ëÆü°Ê¹ß¤Î²ò½ü¡Ê£³～£¶¤ò½ü¤¯¡Ë Î¹¹ÔÂå¶â¤Î30¡ó
¥Ï¡¥Î¹¹Ô³«»ÏÆü¤ÎÁ°Æü¤Î²ò½ü Î¹¹ÔÂå¶â¤Î40¡ó
Æó¡¥Î¹¹Ô³«»ÏÅöÆü¤Î²ò½ü Î¹¹ÔÂå¶â¤Î50¡ó
¥Û¡¥Î¹¹Ô³«»Ï¸å¤Î²ò½ü Î¹¹ÔÂå¶â¤Î100¡ó
¤Ø¡¥ÌµÏ¢ÍíÉÔ»²²Ã Î¹¹ÔÂå¶â¤Î100¡ó
¤½¤ÎÂ¾¡¤¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¤°Ê²¼¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦É¸½àÎ¹¹Ô¶ÈÌó´¾¡¡Êç½¸·¿´ë²èÎ¹¹Ô·ÀÌó¤ÎÉô
https://www.keikyu-ad.co.jp/business/pdf/yakkan01.pdf
¡¦¹ñÆâÎ¹¹Ô¡¡Êç½¸·¿´ë²èÎ¹¹Ô¡¡¤´Î¹¹Ô¾ò·ï½ñ
https://drive.google.com/file/d/1w3zAsGz_jOhV5NJoTDB6kcZnC_lD1hMN/view?usp=sharing
Ãí°Õ»ö¹à
¡¦»ÜÀß¤ä±¿¹Ô¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¤¥Ä¥¢ーÅöÆü¤Ç¤âÊÑ¹¹¤ª¤è¤ÓÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¡¤»£±Æ¡¦¼èºà¤¬Æþ¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î²èÁü¤Ï¡¤
µþµÞ¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¤´ë²è¶¨ÎÏ¤Î³Æ¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¤¤½¤ÎÂ¾¤ÎÇÞÂÎ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ä¥¢ー»²²Ã¤Î¤¿¤á¤Î¡¤¸òÄÌÈñ¡¦½ÉÇñÈñ¡¦¤½¤ÎÂ¾·ÐÈñ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¼çºÅ¼ÔÅÔ¹ç¡¤¥À¥¤¥äÍð¤ìÅù¤Ë¤è¤ëÃæ»ß¤Î¾ì¹ç¤Ï»²²ÃÈñ¤ò¤´ÊÖ¶â¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊÖ¶âÊýË¡¤ÏÃæ»ß¤¬·èÄê¤·¤¿ºÝ¤ËÊÌÅÓ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡¦¥Ä¥¢ー½ªÎ»¸å¡¤¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î²óÅú¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»²¹Í
¡Ö¤±¤¤¤¤å¤¦¥¥Ã¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±¡¥³µÍ×
¡Ö¤±¤¤¤¤å¤¦¥¥Ã¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¤Èþ¤·¤¤¼«Á³¤äË¤«¤Ê»º¶È¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëµþµÞ±èÀþ¤ò¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¡¤¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë±èÀþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¤¤µ¤é¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤À¤ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÈËÜÊª¡É¤Î¿¦¶ÈÂÎ¸³¤ä¼«Á³ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸Þ´¶¤ò»É·ã¤·¹¥´ñ¿´¤ò°é¤ß¡¤¿´¿È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¥·¥êー¥º¥í¥´
£³¡¥ÆâÍÆ
¡ÈËÜÊª¡É¤Î¿¦¶ÈÂÎ¸³¤ä¼«Á³ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸Þ´¶¤ò»É·ã¤·¹¥´ñ¿´¤ò°é¤ß¡¤¿´¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´ë²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µþµÞ¥°¥ëー¥×¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë»Ò°é¤Æ±þ±ç»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±¡¥Å´Æ»¡¦¥Ð¥¹¾®»ù£É£Ã¶Ñ°ì±¿ÄÂ¤ÎÆ³Æþ
¡Ê1¡Ë³«»ÏÆü
µþµÞÅÅÅ´¡§2023Ç¯10·î£±Æü
µþÉÍµÞ¹Ô¥Ð¥¹¡§2023Ç¯£¹·î£±Æü
¡Ê2¡ËÆâÍÆ
¾®»ùÍÑ£É£Ã¥«ー¥É¤ÇµþµÞÀþ¡¤µþÉÍµÞ¹Ô¥Ð¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¡¤Á´¶è´Ö¶Ñ°ì±¿ÄÂ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µþµÞÅÅÅ´¡§£±¾è¼Ö¤Ë¤Ä¤75±ß¡¡
¢¨¤¿¤À¤·¡¤±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè£±¡¦Âè£²¥¿ー¥ß¥Ê¥ë±Ø¤ª¤è¤Ó±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè£³¥¿ー¥ß¥Ê¥ë±ØÈ¯Ãå¤Î¡¡¾ì¹ç¡¤¾®»ù²Ã»»ÉáÄÌÎ¹µÒ±¿ÄÂ25±ß¤ò²Ã»»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µþÉÍµÞ¹Ô¥Ð¥¹¡§£±¾è¼Ö¤Ë¤Ä¤100±ß
£²¡¥¡ÖµþµÞ¥°¥ëー¥×»Ò°é¤Æ±þ±çÊý¿Ë¡×¤ÎºöÄê
¡Ê1¡ËÆâÍÆ
¡ÖµþµÞ¥°¥ëー¥×»Ò°é¤Æ±þ±çÊý¿Ë¡×
µþµÞ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¤»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¤Î¶¦´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¡¤°Â¿´¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¤¶¦¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò±þ±ç¤¹¤ë±èÀþ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë£Õ£Ò£Ìhttps://kids-keikyu.jp/support-policy/support-policy.html
£³¡¥µþµÞ±èÀþ»Ò°é¤Æ¾ðÊó£×£Å£Â¥µ¥¤¥È¡ÖPOKAPOKA¡Ê¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ë¤±¤¤¤¤å¤¦¡×¤Î³«Àß
¡Ê1¡Ë³«ÀßÆü¡§2023Ç¯11·î20Æü¡Ê·î¡Ë
¡Ê2¡Ë£Õ£Ò£Ì¡§https://kids-keikyu.jp/
£´¡¥±Ø¹½Æâ¤Ø¤Î¼øÆý¼¼¡¦¥Ù¥Óー¥«ー¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ýー¥È¤ÎÀßÃÖ
¡¡AI¤Ç¿Í¤ÎÆ°¤¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¼¡À¤Âå·¿¼øÆý¼¼¤ä¡¤¥Ù¥Óー¥«ー¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤ë¥Ýー¥È¤Î±Ø¹½Æâ¤Ø¤ÎÀßÃÖ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÆü¡¡2024Ç¯12·î～
¡Ê2¡ËÀßÃÖ±Ø¡¡ÀÄÊª²£Ãú±Ø¡¤µþµÞ³÷ÅÄ±Ø¡¤µþµÞÀîºê±Ø¡¤¶âÂôÈ¬·Ê±Ø
£µ¡¥»Ò°é¤Æ±þ±ç¼«Æ°ÈÎÇäµ¡
¡¡µþµÞ³÷ÅÄ±Ø¹½Æâ¤Ë¥Ñ¥¦¥ÁÆþ¤êÁÚºÚ¡Ö¥¿¥¹¥ß¥£¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö»Ò°é¤Æ±þ±ç¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
