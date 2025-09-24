SNSで話題の「ゴリラシリーズ」とのコラボまくら お昼寝専用まくら『ゴリラのひとねむり』が登場 当社ウレタンフォーム素材『もちぷるフォーム』が採用

アキレス株式会社（本社：東京都新宿区、社長：日景一郎）は、株式会社ドウシシャ（大阪本社：大阪市中央区、社長：野村正幸 以下、ドウシシャ）とお昼寝専用まくら『ゴリラのひとねむり』を共同開発しました。9月18日より、ドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や、一部通販などで先行販売を開始しました。

『ゴリラのひとねむり』は、健康家電「ゴリラのハイパワーシリーズ」の爆発的な人気を受けて始まった新シリーズ「ゴリ推し企画」の一つとして展開。ドウシシャはこれまでに、超重量ジョッキ『ゴリラのひとくち』や軽量フライパン『ゴリラのひとつまみ』をはじめ、数々のヒット商品を生み出しています。

近年、睡眠に関する注目度が高まっていることを受け、ドウシシャは新たな「ゴリ推し企画」として寝具の新商品を企画しました。お昼寝専用まくらの市場が未開拓であることに着目し、素材メーカーとして60年以上の実績を持つ当社に新感覚の素材の提案を打診。当社は数種類のウレタンフォームをご提案しましたが、特に高級家具用に独自開発した『もちぷるフォーム』を強く訴求。実際に触れていただくことでその独特な触感と性能にご満足いただき、正式に採用が決定しました。

『もちぷるフォーム』は、特殊原材料を配合することで、汎用品より圧倒的な柔らかさと、もちもちした新触感が特長のウレタンフォームです。汎用フォームの約2倍の密度を実現し、柔らかさを保ちつつサポート力と耐久性をアップしました。また、高い反発弾性で沈み込み過ぎず、頭をしっかりと支えます。お昼寝専用まくら『ゴリラのひとねむり』は、その『もちぷるフォーム』が中材の一部に使用されており、とろけるような新触感が特長です。まるでゴリラのおなかでひと眠りするかのような寝心地を味わうことができます。

当社は生活･産業の幅広い分野にわたる素材メーカーとして、寝具の素材･製品を60年以上にわたり手掛けてきました。その技術と経験を活かし、今後も快適な睡眠環境の実現に貢献していきます。

写真：（1、2枚目） 『ゴリラのひとねむり』

写真： 『もちぷるフォーム』

〈参考資料 もちぷるフォーム特長〉

■触れるとあっと驚く、とろけるような新触感

汎用品より圧倒的な柔らかさと、もちもちした新触感。この独特な触感は特殊原材料を配合することで実現したもので、当社オリジナルの素材です。

■柔らかさを保ちつつ、高密度

ソフトタッチの触感を保ちつつ、汎用フォームの約2倍の密度を実現し、サポート力と耐久性をアップしました。

■高い反発弾性で、頭をしっかりと支える

綿のように柔らかい触感を持ちながらも、反発力が高いため沈み込み過ぎず、頭をしっかり支えます。

