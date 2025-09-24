KPMGコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：関 穣、田口 篤、知野 雅彦、以下、KPMGコンサルティング）は、公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ（以下、B.LEAGUE）に所属する「神戸ストークス」（本拠地：兵庫県神戸市、代表取締役社長：渋谷 順）とともに、持続可能な神戸の未来の実現に向けて、パートナー企業・ファン・地域の皆さまが一体となって地域が抱える社会課題やチャンス（強み）について考え、新たな価値を共創するための起点の場として「社会連携セミナー ～5つの視点から変える、私たちの未来～」を開催します。

KPMGコンサルティングは、B.LEAGUE 2022-23シーズンに地域社会への貢献を目的とした神戸ストークスのホームタウン活動の支援に向けてパートナーシップ契約を締結し、B.LEAGUE 2024-25シーズンからはその取組みをさらに加速させることを目的に、サステナビリティパートナーに就任しました。冠試合の開催を通じて、子ども向けの体験型ワークショップの実施、子ども支援を行う団体へ観戦チケットの寄附や選手によるキャリアセミナーの開催など、さまざまな活動を展開しています。また、神戸ストークスの本拠地である「GLION ARENA KOBE（ジーライオンアリーナ神戸）」を基点に、“次世代アリーナが民間協業で取り組む未来づくり”をテーマにしたプロジェクト「TOTTEI ALL GREEN ACTION」にも参画し、持続可能な神戸の未来の実現に向けて活動しています。

この度KPMGコンサルティングは、神戸ストークスとともに「TOTTEI ALL GREEN ACTION」の一環として、神戸ストークスが注力する「防災と災害支援」「ダイバーシティ」「医療」「環境」「子どもの未来」の5つのテーマに沿った講演やワークショップを組み合わせたセミナーを開催します。なお、同セミナーは、2025年10月から神戸ストークスのホームゲーム開催日に合わせ5回実施し、神戸ストークス関係者や各テーマに専門的知見を持つKPMGコンサルティングのプロフェッショナルなどが講師として登壇するほか、地域社会が抱える課題を自分事として捉え、行動へ移すことを目指したプログラムを実施する予定です。

KPMGコンサルティングは、「Our Impact Plan」に基づき、今後もさまざまな社会貢献プログラムを企画・実施し、コンサルティングサービスの提供とともに、社員一人ひとりのシチズンシップ活動の実践を両輪で進めていきます。

「社会連携セミナー ～5つの視点から変える、私たちの未来～」の開催概要

※詳細はこちらをご確認ください

●第1回 テーマ：防災と災害支援

※主催者の判断でプログラム内容の変更、または中止になる可能性がございます、あらかじめご了承ください。

※希望者多数の場合は抽選とさせていただきます。

※第２回以降の開催日程等につきましては、こちらより順次お知らせいたします。

KPMGコンサルティングについて

KPMGコンサルティングは、KPMGインターナショナルのメンバーファームとして、ビジネストランスフォーメーション（事業変革）、テクノロジートランスフォーメーション、リスク＆コンプライアンスの3分野から企業を支援するコンサルティングファームです。戦略策定、組織・人事マネジメント、デジタルトランスフォーメーション、ガバナンス、リスクマネジメントなどの専門知識と豊富な経験を持つコンサルタントが在籍し、金融、保険、製造、自動車、製薬・ヘルスケア、エネルギー、情報通信・メディア、サービス、パブリックセクターなどのインダストリーに対し、幅広いコンサルティングサービスを提供しています。