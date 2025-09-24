花耶(かや) TVアニメ『無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～』OP主題歌「Reincarnation」先行配信&Music Videoが解禁
株式会社アース・スター エンターテイメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：幕内和博）に所属するアーティスト『花耶（かや）』の新曲「Reincarnation」が、2025年10月1日からTOKYO MXで放送がスタートする、TVアニメ『無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～』OP主題歌に決定いたしました。
さらに10月29日(水)のパッケージリリースに先駆けて、9月24日(水)から、全世界で先行配信がスタート。そして、同日24日21:45～「Reincarnation」のMusic Videoもアニメ先行配信と合わせてプレミア公開が決定しています。
「Reincarnation」は、疾走感あるビートに躍動するベースとストリングス、そしてリリカルにストーリーラインを描く歌詞が交錯。その音の上に "花耶" の力強く伸びやかなヴォーカルが象徴的な最新楽曲となっています。
Music Videoは、花耶の洗練されたビジュアルと楽曲とともに次々に展開される情景で見る者を魅了。
アニメとともに楽曲そしてMusic Videoもぜひご堪能ください。
先行配信&Music Video 公開URL
＜「Reincarnation」「サザンカ」先行配信＞
https://fanlink.tv/Kaya
＜「Reincarnation」Music Video 公開URL＞ ※9月24日(水) 21:45～公開予定
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yiRaoofoi7o ]
「Reincarnation」楽曲情報
曲名：Reincarnation
歌 ：花耶（かや）
作詞：稲葉エミ、アッシュ井上
作曲：アッシュ井上
編曲：加藤裕介
花耶「Reincarnation」
初回限定盤(CD＋別冊フォトブックレット＋特製スリーブケース仕様)＜ESER-062＞ \2,420(税込)
通常盤(CD)
【アーティスト】花耶（かや）
【タイトル】「Reincarnation」
【発売日】2025年10月29日(水)
【価格】初回限定盤：2,420円(税込) 通常盤：1,870円(税込)
※初回限定盤は別冊フォトブックレット同梱の特製スリーブケース仕様
【JAN】初回限定盤：4562262290354 通常盤：4562262290361
【品番】初回限定盤：ESER-062 通常盤：ESER-063
【収録曲】
1. Reincarnation（TVアニメ『無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～』主題歌）
作詞：稲葉エミ, アッシュ井上 作曲：アッシュ井上 編曲：加藤裕介
2. サザンカ（フルボイス・ヴィジュアルノベルアプリ『戦国小町苦労譚 語絵巻 - カタリエマキ -』主題歌）
作詞：千明 大介、花耶 作曲：千明 大介 編曲：菊地 雅葵
3. 小夜中の輪舞曲
作詞：月丘りあ子（SUPA LOVE） 作曲・編曲：塩原大貴（SUPA LOVE）
4. Reincarnation - instrumental
5. サザンカ - instrumental
6. 小夜中の輪舞曲 - instrumental
花耶(かや)アーティストプロフィール
花耶(かや) アーティスト写真
花耶（かや）
2001年4月26日生。山梨県南アルプス市出身。
2018年『NHKのど自慢』チャンピオン、2019年『音楽チャンプ～歌うま日本一決定戦～』優勝。
メディアミックスプロジェクト「ウタヒメドリーム」メインキャスト「HiREN」役としての楽曲リリースやラジオ出演、朗読劇、コスメブランドのイメージモデル等、幅広く活躍中。
2025年～2026年とアニメタイアップも続々と決定している期待のアーティスト。
『花耶』オフィシャルHP／オフィシャルSNS
【オフィシャルサイト】
https://kaya.bitfan.id/
【X】
https://x.com/KAYA_official_
【YouTube】
http://www.youtube.com/@kaya_official
【Instagram」
https://www.instagram.com/kaya__official_/
【TikTok】
https://www.tiktok.com/@_kaya_official__
(C)︎ EARTH STAR Entertainment. All Rights Reserved.
アース・スター エンターテイメント公式サイト
コミック アース・スター：https://comic-earthstar.com/ （毎週木曜18時更新・毎月12日発売）
アース・スターノベル：https://www.es-novel.jp/ （毎月15日発売）
アース・スター ルナ：https://www.es-luna.jp/ （毎月1日発売）
ウタヒメドリーム：https://www.utadori.com/
補講男子：https://www.hokodan.com/
Toxic-a-Holic：https://toxicaholic.com
所属アーティスト花耶（KAYA）公式サイト：https://kaya.bitfan.id/
コーポレートサイト：https://www.earthstar.co.jp/