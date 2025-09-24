ブランドミューズに市川実日子さんを起用！女性向けスキンケアブランド「vitoas（ビトアス)」の新TV-CM「かっとばせ、ビトアス」篇が9月27日（土）より近畿・東海エリアで順次オンエア開始

サントリーウエルネス株式会社

サントリーウエルネス（株）は、女性向けオールインワンスキンケアブランド「vitoas(ビトアス)」のブランドミューズに市川実日子さんを起用し、新TV-CM、「かっとばせ、ビトアス」篇を９月27日（土）より近畿・東海エリアで順次オンエア開始します。

「vitoas」は、2014年の発売以来、多くのお客様にご好評をいただき、累計愛用者は25万人※１を突破しました。

「vitoas マイパーフェクション」は、配合した美容成分を肌の角層深くまで届け、1本で化粧水・美容液・クリームを順番に使ったかのような心地よい使用感を実感いただけるオールインワンスキンケアです。2025年6月にはシミ予防・シワ改善※2までが1本で叶う、「vitoas マイパーフェクション ブライトニング＆リンクル」も発売しました。

自分らしい美しさと、信じられる明日を約束するブランドとして、これからもお客様の心地よい毎日を支えるスキンケアを目指していきます。

※１ 2025年６月30日時点

※2 メラニンの生成を抑え、シミ、そばかすを防ぐ

■新TV-CMストーリー

自分の好きなものを知っていて、自分の価値観で歩いていく。そんな大人女性の心をちょっと熱くする応援歌

今回の新TV-CMでは、「vitoas」ブランドの認知拡大と、さらなるファン拡大を目指し、女性の支持が高い俳優の市川実日子さんを起用。日常の何気ないワンシーンを、楽しく前向きに描き、背中を押していただくようなTV-CMを目指しました。自分の世界をしっかり持っていて、それをしなやかに体現する自然体の市川さんにご注目ください。

●「かっとばせ、ビトアス」篇：

木漏れ日の中庭への小道でホースを片手に、鼻歌「コンバットマーチ」を歌いながら裸足で進む市川さん。ホースから出た水のシャワーを眩しそうに見上げた解放感ある１コマ。「肌の悩みは色々あるけど、この肌と生きるのだ」と決めた市川さんが、家の中へ。「美と、明日」とつぶやき、「vitoas」を見つめます。スキンケアをしながら、ソファーに横たわり、満足そうに相棒の「vitoas」と共に過ごすというストーリーです。

■新TV-CM概要

タイトル ：「かっとばせ、ビトアス」篇（15秒）

出演 ：市川実日子（いちかわみかこ）さん

放映開始日：2025年９月27日（土）より順次オンエア開始

CM楽曲 ：「コンバットマーチ」

放送地域 ：近畿・東海エリア

※CM映像はYouTubeサントリーウエルネス公式チャンネルでもご覧いただけます。

「かっとばせ、ビトアス」篇（15秒）

https://youtu.be/iMpuLaVhDYQ

■市川実日子さんについて

プロフィール

俳優。10代でモデルとして活動を始め、雑誌『Olive』の専属モデルを経て、映画『タイムレスメロディ』（2000年）で長編映画デビュー。『blue』(2003年)ではモスクワ国際映画祭で最優秀女優賞、『シン・ゴジラ』(2016年)では存在感のある演技で、毎日映画コンクール女優助演賞、日本アカデミー賞優秀助演女優賞を受賞など、さまざまな役柄で演技力を評価されている。近年は、主演ドラマ『À Table!～ノスタルジックな休日～』（BS松竹東急）、『ホットスポット』（日本テレビ）などに出演し、幅広い層から支持を集めている。

市川実日子さんにとってのスキンケアの存在とは

その時の自分を知ることができる時間だと思っています。スキンケア中に肌に触れ、身体や心の状態に気づくことがあります。どんな気持ちでスキンケアしているのか、どんなものを好んで使っているかなど、自分を知る機会にもなる。スキンケアを変えることで肌も変わり、気持ちが元気になったり、スキンケアをする時間で気持ちが落ち着いたりすることもあります。

TV-CM出演についてのコメント

CMの撮影は、暑い中でもスタッフのみなさんがずっと笑顔で、監督は本番中に何をしても「これもよいですねぇ！」と楽しそうにしてくださいました。とても居心地の良い空気の中で撮影することができて、ありがたい気持ちでした。また、「vitoas」は「私をわかってくれる」という、使う方の相棒のような存在になりたいとお聞きしていて、そんな気持ちを日々のスキンケアから感じられたらうれしいと思っています。

■「vitoas」商品概要

●商品名・容量・販売価格（税別）●ポリフェノール研究によって開発した当社独自の美容成分を配合

ワインの製造工程で残ったぶどうの果皮や種子から抽出した当社独自の「赤ワインポリフェノールエキス」※3を配合し、キメのととのった、潤いのある肌に導きます。「サントリー登美の丘ワイナリー」で、収穫のチャンスが年にたった１回しかない品質の良い希少なぶどうを厳選してエキスを抽出しています。

●独自技術によって角層まで届く3段階の時間差浸透

当社独自の「WOW高浸透型エマルジョン※4」技術を活用し、オールインワンタイプでありながら、美容成分を内水相・油相・外水相の3層で構成。化粧水・美容液・クリームの３アイテムを順番に使用したかのような成分浸透※5を１アイテムで実現します。

なお、美容成分をしっかり浸透させるためには、肌のキメが整っていることが大切なため、肌のキメをととのえ、しっとりとしたなめらか肌へ導く「赤ワインポリフェノールエキス」は、肌へ最初に届く外水相（化粧水層）に配合しています。

「vitoas」ブランドをご愛用いただいているお客様は、オールインワンタイプを初めて使用された方も多く、「使い心地が全然違う」「すっと肌に入っていって気持ちいい」などのお声をいただいています。

※3 赤ワイン(カベルネ・ソーヴィニヨン)抽出物、1，3-ブチレングリコール(保湿)

※4 WOWはWater in Oil in Waterの略で、内水相（美容液）・油相（クリーム）・外水相（化粧水）の3層の構造をした乳化物（エマルジョン）のこと。「経時安定性を有するW／O／W型エマルジョンおよびその製造方法」として特許を取得（特許第5563723号）しています。

※5 角層まで