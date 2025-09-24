ＵＨＡ味覚糖が手がけるショコラトリー「キャギ ド レーブ」にてハロウィン限定ショコラが新登場

UHA味覚糖株式会社

大阪（松屋町）にあるチョコレート専門店「Cagi de reves（キャギ ド レーブ)」は、２０２５年９月２６日(金)から１０月３１日(金)の期間にてハッピーオータムハロウィンキャンペーンを開催します。今年のテーマは「ハッピー」。キャギ ド レーブのスペシャリテ「クゥール ド ショコラ」をはじめ、ハロウィンらしい新作「ハロウィン ポップ」、「ＵＨＡ坊や ギモーヴ」が新登場します。

かわいいチョコレートたちでハロウィンを楽しもう！

キャギ ド レーブを代表するスペシャリテ「クゥール ド ショコラ ハロウィン」

クゥール ド ショコラ ハロウィン ３,２４０円（税込）

４名在籍するショコラティエがイベントごとにイメージし、お客様へ手作業で届ける「クゥール ド ショコラ」。今回のハロウィンシーズンを彩るのは、丁寧かつ繊細にコウモリを飾り付けた食べることができるチョコレートの器の中に、ハロウィンらしいかわいらしいサクサク食感のおばけ型サブレショコラ、ロゴマーク入りの定番ボンボンショコラ「ナチュール」、形がかわいい南京錠型のボンボンショコラの定番「キャラメルオレンジ」と新作「フリュイリュージュ」、カカオ分３８％の鍵型タブレット、ビターとフランボワーズのクランチ食感のパールクラッカンをいれた全８種類を楽しむことができるチョコレートギフトです。手作業で丁寧につくられ、すべてが食べられるイベント限定の「クゥール ド ショコラ」はキャギ ド レーブのスペシャリテです。

キャギ ド レーブの新定番？！イベント限定の「ハロウィン ポップ」

ハロウィン ポップ（ノワール、オレ、ブラン） ５４０円（税込）

ハロウィンらしいモンスターからインスピレーションされたハロウィン限定の棒付きチョコレート。甘い香りのバニラガナッシュにビター、ミルク、ホワイトのチョコレートでコーティングし、鍵のチョコレートでアレンジしました。食べ歩きもできる３種のモンスターチョコレートがハロウィン気分を盛り上げます。

「ＵＨＡ坊や」がハロウィン仕様に！「ＵＨＡ坊や ギモーヴ」

ＵＨＡ坊や ギモーヴ（魔女、ドラキュラ） ３２４円（税込）

ＵＨＡ味覚糖が運営するＰＡＲＫ＆ＣＡＦＥのアフタヌーンティで提供している「ＵＨＡ坊や ギモーヴ」がハロウィン仕様になって新登場。ライム味のふわふわもちもち食感のマシュマロのＵＨＡ坊やが魔女やドラキュラに変身して、見るたびに愛らしい姿になりました。

「ハロウィン ポップ」と一緒にみんなで食べ歩いてハロウィンを楽しみましょう。

【店舗情報】

店舗名 Cagi de reves（キャギ ド レーブ)

所在地 大阪市中央区神崎町4-12

アクセス 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町駅徒歩5分、大阪メトロ谷町線 谷町六丁目徒歩7分

電話番号 06-6767-6133

営業時間 10:00～19:00

土日祝 11:00～17:00（不定休）

キャギ ド レーブは、「夢の扉を開く鍵」をコンセプトとした、ＵＨＡ味覚糖が手掛ける本格的なチョコレート専門店です。アイコンは「鍵」をモチーフにしたデザインのチョコレート。2007年にオープンして以来、多くのチョコレートファンに愛され続けています。

公式サイト：https://www.cagidereves.jp/

公式インスタグラム：cagi_de_reves

最新のイベント情報や商品の紹介を随時更新しています。