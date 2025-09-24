山本舞香「論破してきますよ」夫・Hiroとの口喧嘩について赤裸々告白！ホテルデートで21歳イケメン俳優が元アイドルに「好きやで」恋人繋ぎで赤面トーク｜『ラブキャッチャージャパン2』第2話

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年9月23日（火・祝）夜9時より、“真実の愛”か“欲望の金”か、究極の選択の中で人間の本性が暴かれる恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』（全8話）の第2話を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

本番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送ります。参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていきます。『ラブキャッチャージャパン2』では、前シーズンを大幅に超える賞金1000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈に。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか？恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーです。スタジオMCは、見取り図の盛山晋太郎、リリー、木村昴、山本舞香、とうあが務めます。

今シーズンでは、石垣島を舞台に、あやな（26歳／タレント）、うらら（25歳／レースアンバサダー）、えみり（26歳／会社員）、さくら（28歳／インフルエンサー）、サリオ（31歳／女優・バレエ講師）の女性メンバー5名と、いぶき（24歳／YouTuber）、かいり（25歳／俳優）、たつや（21歳／俳優）、ためくに（37歳／起業家）、まさお（24歳／経営者）の男性メンバー5名が参加しています。

■ホテルデートで21歳イケメン俳優が元アイドルに「好きやで」 恋人繋ぎで赤面トーク

2025年9月23日（火・祝）放送の第2話では、「カップルチャレンジ～メイク＆ボディペイント対決～」が開催。ペアになった女性に男性がメイクをし、さらに互いにボディペイントをし合ってカップルアートを競い合うことになりました。この対決でさくらの名前にちなんで桜の木を表現するなどクリエイティブな才能をのぞかせ、見事1位に輝いた元アイドル・さくらと最年少で俳優・たつやはホテルデートへ。たつやは「今も正直めっちゃ緊張してる、この半端ないホテルに」と最年少らしいかわいらしい一面を覗かせます。さくらはそんなたつやの今の印象について「21歳って思われたくないっていうのもあるだろうし、落ち着いとう系を装ってるかな…って」「仕事っぽく感じる、俳優じゃん？」と評価。たつやは「今の正直な気持ち言っていい？さくらちゃんとペアになれて良かった」と告白。さらに「さっきから遠かった」と強引にさくらを横に呼び寄せ、「好きやで」「手繋いでいい？」と恋人繋ぎを披露し、お酒を飲みつつ、距離を縮めていく2人にMC陣も「おおー！」と盛り上がります。山本は「さくら謎なんだよな…（たつやは）『こっちきて』って頑張って言ったのに…」と頭を抱え、とうあが「手を握り返してなかった！」とさくらについて鋭い考察を披露し、スタジオを盛り上げました。

■施設出身のイケメン経営者が本音を激白「過去の満たされなかった所はもう満たされない」

その夜レースアンバサダー・うららと経営者・まさおは、2人の関係を深めるためのミッションが書かれた「ハニーカード」の指令で、「2人が恋人だったらどう過ごす？べったり系？サバサバ系？」とのお題に挑むことに。うららが「恋人だったらずっとくっついていたい」と言うと、まさおが一回やってみる？と声をかけ、同棲中のカップルかのようなシチュエーションを演じます。これには山本も「ねえ恥ずかしい！」とツッコミ。そこでまさおは「でも20代前半の頃は年上の人に甘えることもあったけど、女性に甘えても自分の過去の満たされなかったところっていうのはもう満たされないんだって思った。だったら次は誰かを満たす側になろうと思った」「俺は2人でいられる時間はうららと一緒にいたいって思ってるから」と施設で育った過去やうららへの思いを激白。うららも「今日なんか見ちゃってたのはあんただよ！って感じ」と恥ずかしそうに打ち明け、これを聞いたMC陣は「何今の言い方！たまりまへん！」と絶賛しました。

■山本舞香「論破してきますよ」夫・Hiroとの口喧嘩について赤裸々告白

スタジオトークでは結婚約1年を迎えた山本が、夫でMY FIRST STORYのボーカル・Hiroさんとの口喧嘩について赤裸々告白。山本さんは「口喧嘩あります。結婚して1年くらい経つんですけど、お互い自分軸でやってきたからこその口喧嘩はあるし、（お互いに）合わせていこうっていう時間ですかね」と語ると、見取り図・リリーは「絶対男が論破されるよな」とポツリ。しかし山本は「いや、（論破）してきますよ！めっちゃ頭いいから。私も感情的に言っちゃうからそこもお互い直していこう、寄り添っていこうねとは話しています」とリアルな夫婦生活を打ち明け、スタジオを驚かせました。

その後、さくらとたつやがベッドで手を繋いでいるという急展開にスタジオMC陣は大絶叫！気になる2人の本当の狙いは…？『ラブキャッチャージャパン2』第2話はABEMAで無料見逃し配信中。ぜひご覧ください。

■ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』番組概要

制作:吉本興業

制作協力:CJ ENM

製作著作：ABEMA

